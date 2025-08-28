Live TV

Misterioasa panteră neagră provoacă din nou alertă în Bulgaria: ar fi fost văzută aproape de granița cu România

Leopard negru sau panteră neagră
Autoritățile din Silistra (Nordul Bulgariei, aproape de granița cu România) au avut luni o reuniune de criză, după ce o persoană a sesizat că ar fi văzut o panteră neagră. Animalul, care nu a fost văzut oficial niciodată, a provocat isterie în această vară pe ambele maluri ale Dunării.

Prezența poliției a fost observată în regiune începând de luni seara, deși nu a fost găsită nicio urmă a animalului, relatează Novinite.
Aceasta este cea mai recentă dintr-o serie de alerte similare care au fost date nordul Bulgariei în ultimele luni.

În iunie, Bulgaria a fost cuprinsă de un val de isterie din cauza unei înregistrări video care părea să arate o panteră neagră. A fost căutată de polițiști și pădurari cu drone, au fost create celule de criză, iar oamenii au primit mesaje de avertizare.

Curând, au apărut apeluri la 112 și în România. Ar fi fost văzută fie în Giurgiu, fie în Teleorman. Autoritățile s-au mobilizat, dar nu au găsit nici urmă de animal.

Până la urmă, pantera neagră a devenit subiect de meme pe rețelele sociale.

Experții cred că mai degrabă în înregistrarea video de la care a plecat totul ar fi fost de fapt un câine de talie mare sau un leopard melanistic (cu exces de pigment negru în blană) - un prădător nocturn care preferă habitatele stâncoase.

