Misterioase avioane militare americane, în Bulgaria. Sofia neagă legătura cu Iranul, presa nu e convinsă

Avion militar american
Autoritățile din Bulgaria s-au ferit să comenteze imagini video recente care arată mai multe avioane militare americane decolând de pe aeroportul Vasil Levski din Sofia.

Ministerul Apărării susține că prezența acestor avioane nu are legătură cu conflictul în curs din Iran, însă presa de la Sofia este destul de reticentă, scrie Novinite.

Chiar astăzi, rețelele sociale au raportat mai multe zboruri, afirmând că patru avioane au fost active. Aceste rapoarte nu au fost confirmate de Serviciul de Control al Traficului Aerian sau de Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor. Ambele instituții au trimis mai departe întrebările către Ministerul Apărării pentru clarificări.

Ministerul continuă să insiste că aeronavele americane sunt staționate în Bulgaria exclusiv în scopuri de antrenament, în cadrul măsurilor de vigilență sporită ale NATO pe flancul estic al alianței, și nu sunt implicate în niciun fel de operațiuni de luptă.

„Cu toate acestea, ministerul nu a dezvăluit numele exercițiului și nu a confirmat dacă personalul bulgar va participa, deviind de la practica obișnuită de a furniza notificări prealabile mass-media pentru exercițiile comune”, comentează ziarul din Bulgaria.

Fotografiile și imaginile video distribuite de agenția BGNES arată mai multe avioane americane la aeroport, alături de camioane-cisternă. Aviatorul și jurnalistul Alexander Bogoyavlenski a raportat pe rețelele de socializare că în prezent se află până la 15 avioane la Aeroportul Vasil Levski.

Oficial, prezența militară americană este permisă până la sfârșitul lunii mai, dar nu au fost divulgate detalii suplimentare despre activitățile acesteia.

 

