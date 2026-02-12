Misterul crimelor de la Petrohan: Înşelăciune sau o sectă? Ce a descoperit până acum ancheta asupra cazului tulburător din Bulgaria

La începutul lunii februarie, Bulgaria a fost zguduită de o descoperire macabră care avea să se transforme într-unul dintre cele mai tulburătoare cazuri din istoria recentă a ţării. Pe 2 februarie, autorităţile au găsit trei bărbaţi morţi în cabana montană Petrohan: Ivailo Ivanov, în vârstă de 49 de ani, Decio Vasilev, în vârstă de 45 de ani, şi Plamen Stattev, în vârstă de 51 de ani. O săptămână mai târziu, groaza s-a adâncit când alte trei cadavre au fost descoperite într-o rulotă abandonată sub vârful Okolciţa: Ivailo Kaluşev, în vârstă de 51 de ani, speleolog de renume mondial şi autoproclamat lider spiritual, Nikolai Zlatkov, în vârstă de 22 de ani, şi Aleksandar Makulev, în vârstă de 15 ani, găsit cu degetele ambelor mâini împreunate, scrie News.ro. Ceea ce iniţial părea a fi un incident tragic s-a transformat rapid într-o reţea complexă de presupuse abuzuri sexuale, practici de tip cult, eşecuri instituţionale şi implicări politice.

În centrul atenţiei se află Kaluşev, care a condus ceea ce anchetatorii descriu ca o „societate închisă cu elemente de sectă” care opera între Bulgaria şi Mexic, atrăgând copii vulnerabili şi familii în căutare de îndrumare spirituală – confruntându-se cu acuzaţii de manipulare, abuz şi control sistematic care s-ar putea în cele din urmă să fi dus la cele şase decese, scrie Novinite.com

Procurorii suspectează că decesele ar putea fi crime-sinucideri sau sinucideri, o lipsă de claritate care a alimentat speculaţiile şi teoriile conspiraţioniste în rândul bulgarilor.

Cabana Petrohan era folosită ca bază pentru o organizaţie neguvernamentală dedicată protecţiei naturii, deşi unele relatări îi descriu pe membrii acesteia ca fiind „pădurari” care, timp de ani de zile, au patrulat zona din apropierea graniţei cu Serbia şi au asistat poliţia de frontieră. De alfel, cinci dintre victime erau membri ai ONG-ului Agenţia Naţională pentru Controlul Ariei Protejate şi locuiau în cabană. Băiatul de 15 ani era fiul unui prieten.

Poliţia a difuzat imagini înregistrate de camerele de supraveghere din exteriorul cabanei, filmate pe 1 februarie, ziua crimelor, în care se vede cum cei şase decedaţi îşi iau rămas bun unul de la celălalt. Cei trei care au rămas în cabană au fost filmaţi mai târziu în timp ce îi dădeau foc.

Poliţia a declarat că membrii ONG-ului erau implicaţi în budismul tibetan, adăugând că în interiorul cabanei au fost găsite cărţi şi afişe budiste. Poliţia a citat, de asemenea, o rudă a unuia dintre membri, care a vorbit despre „instabilitatea psihologică excepţională” din cadrul grupului.

Poliţia a declarat că în apropierea cadavrelor au fost găsite patru cartuşe, două pistoale şi o puşcă, iar experţii criminalişti au stabilit că focurile au fost trase de la distanţă mică.

Expertizele balistice

Mai multe analize criminalistice comandate pentru ancheta în cazul Petrohan au revelat dovezi balistice esenţiale. Reziduuri de praf de puşcă care se potrivesc cu compoziţia găsită pe trei arme de foc recuperate au fost detectate pe mâna dreaptă a lui Decio Vasilev şi pe mâna dreaptă a lui Plamen Stattev.

Din cauza contaminării extinse cu sânge a mâinilor lui Ivailo Ivanov, au fost solicitate teste suplimentare pentru a examina hainele sale în căutarea urmelor de praf de puşcă. Echipele criminalistice au confirmat că două cartuşe goale recuperate de la locul faptei proveneau de la un pistol Glock găsit lângă decedat.

Între timp, se aşteaptă o evaluare grafologică a materialelor confiscate din refugiul montan, care includ însemnări scrise de mână despre purificarea spirituală şi practici intime.

Decesele de la Okolciţa

Se depun eforturi în continuare pentru a determina când au murit de fapt cele trei persoane descoperite într-o rulotă sub vârful Okolciţa. Rezultatele preliminare ale balisticii au indicat prezenţa unor particule substanţiale de praf de puşcă pe mâinile lui Ivailo Kaluşev, cu reziduuri suplimentare găsite pe palmele lui Nikolai Zlatkov.

De remarcat este faptul că mâinile lui Alex, băiatul de 15 ani, nu prezentau astfel de urme.

Concluziile privind cauza morţii

Medicii legişti au concluzionat că Plamen Stattev a murit în urma unei răni prin împuşcare la cap, provocată de o armă de calibru 9 mm descărcată de la o distanţă extrem de mică. Arsuri erau evidente pe părul facial, în special pe sprâncene şi barbă, însă scalpul a rămas nears şi faţa nu prezenta leziuni termice. Acest tipar este caracteristic persoanelor expuse la combustibili inflamabili sau la incendii.

Moartea lui Decio Vasilev a rezultat, de asemenea, de la o armă de 9 mm cu care s-a tras de la distanţă foarte mică. Încheieturile şi palmele sale prezentau arsuri, probabil cauzate de un lichid inflamabil care îi acoperea mâinile şi care s-a aprins ulterior. Specialiştii legişti au stabilit că împuşcătura fatală ar fi putut fi autoprovocată.

Se aşteaptă finalizarea evaluării medico-legale pentru al treilea cadavru (Ivailo Ivanov), care avea pantalonii parţial arşi.

Apar acuzaţii de abuz sexual

În cadrul procedurilor preliminare au apărut mărturii ale martorilor care descriu contacte sexuale cu minori. Mărturiile adunate până în prezent confirmă că această comunitate izolată impunea sesiuni obligatorii de meditaţie care includeau vizualizări, mantre şi tehnici similare.

Probele confirmă prezenţa continuă a minorilor şi adolescenţilor atât într-o proprietate din Mexic, cât şi în diferite locaţii din Bulgaria. Declaraţiile martorilor susţin că au avut loc relaţii sexuale între un bărbat adult şi băieţi minori.

Autorităţile interoghează martorii pentru a înţelege modul de funcţionare al organizaţiei şi pentru a urmări donaţiile făcute către persoane fizice şi entităţi non-profit.

Afirmaţiile şocante ale unei mame

Dr. Tsvetislava Galabova, directoarea spitalului psihiatric „St. Ivan Rilski”, a caracterizat-o pe Sofia Andreeva, mama care şi-a încredinţat fiul lui Ivailo Kaluşev pentru a-l salva de dependenţa de droguri, ca având caracteristici psihopatice terifiante.

În cadrul unui interviu acordat postului de televiziune bTV, dr. Galabova a subliniat şocul pe care l-a resimţit în faţa lipsei totale de emoţie a Sofiei Andreeva. De-a lungul celor 25 de ani în care a lucrat ca expert în psihiatrie legală, vizitând centre de detenţie şi închisori, a văzut nenumărate mame stând la coadă pentru a le livra pachetele copiilor lor adulţi încarceraţi. Aici, emoţia era complet absentă.

Într-un podcast, Andreeva a făcut declaraţii uimitoare despre propriul fiu, Valeri, care nu se numără printre cei ucişi, dar a participat la „activităţile de grup” ale lui Kaluşev. Ea crede că Valeri a iniţiat acuzaţiile privind abuzul sexual al copiilor şi adolescenţilor de către Kaluşev. Ea a spus că speră că Valeri trăieşte suficient de bine pentru a suporta ruşinea, numindu-l „criminalul moral” al acestor persoane.

Ea susţine că acuzaţiile lui au precipitat morţile care apasă acum asupra părinţilor şi a insistat că toate calomniile lui i-au ucis pe cei care au avut grijă de el.

Povestea lui Valeri

Sofia Andreeva l-a descris pe fiul ei ca pe un copil problemă, exmatriculat din şcoală pentru şantaj. Mama şi fiul aveau o relaţie complicată, marcată de răceală şi lipsă de comunicare. Andreeva a respins categoric acuzaţiile de pedofilie ale lui Valeri împotriva lui Kaluşev şi a altora, rămânând convinsă că budismul interzice astfel de practici.

Andreeva a declarat că întreaga campanie de denigrare a lui Ivo Kaluşev a început de la fiul ei. Ea l-a dus personal la Kaluşev, deoarece copilul ei se lupta cu dependenţa de droguri. El avea 14-15 ani, termina clasa a opta şi începea clasa a noua la Liceul de Matematică din Sofia, în cea mai elitistă clasă de limbă germană.

La o lună după sosirea la Kaluşev, fiul ei a renunţat la marijuana şi ţigări. Fiul a vrut să rămână şi să locuiască cu Ivo Kaluşev, călătorind în cele din urmă în Mexic şi rămânând acolo până în 2017.

De la Kaluşev, Andreeva a aflat că Valeri se comportase recent scandalos - ţipând, aruncând cu obiecte, intrând în crize de isterie, aşa că ceilalţi au acceptat cu uşurare decizia lui de a pleca.

După întoarcerea în Bulgaria, fiul ei a început să-şi şantajeze tatăl pentru bani. Fiul a înţeles că a se preface drept simpatizant budist nu-i va aduce bani şi a început să-i spună tatălui său despre „acea sectă” care îi jefuia pe el şi pe mama lui.

Potrivit Andreevei, fiul său invocat un contact fizic, împins de o mare invidie şi gelozie pentru că intervenit un alt băiat. El se vedea deja ca un viitor învăţăcel care continua tradiţia, cu oameni care vor veni să se încline în faţa lui, dobândind faimă.

Sosirea lui Nikolai Zlatkov a spulberat speranţele fiului (Nikolai este una dintre victime). Valeri a înnebunit. Fiul s-a simţit detronat.

Dar Andreeva neagă categoric relaţiile sexuale între lider şi membrii tineri, cum sunt Nikolai şi Aleksandar, băiatul de 15 ani, ambii morţi.

Rapoarte împotriva lui Kaluşev

Există cel puţin trei rapoarte împotriva lui Ivailo Kaluşev. Primul a venit acum câţiva ani de la Valeri, acum adult şi în viaţă.

Valeri a trimis scrisori tatălui vitreg al lui Nikolai, susţinând că Ivailo Kaluşev era pedofil.

Al treilea raport a provenit de la bunicii micuţului Leon, un băiat care a ajuns la Kaluşev „extrem de nevrotic”.

Sofia Andreeva rămâne convinsă că Valeri leagă toate evenimentele de calomnia împotriva lui Ivailo Kaluşev.

Şcoala care nu a acţionat

Aleksandar, în vârstă de 15 ani, găsit mort la Okolciţa, nu mai fusese la şcoală din 5 ianuarie, după terminarea vacanţei de iarnă. Cu toate acestea, şcoala privată „Kosmos” a înregistrat absenţele în sistemul electronic naţional abia pe 3 februarie 2026. Astfel, instituţiile nu au putut reacţiona mai devreme şi activa Mecanismul de acoperire şi reţinere la şcoală.

Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei a anunţat o inspecţie la faţa locului la şcoala privată „Kosmos”. Potrivit şcolii, elevul a frecventat cursurile, dar inspecţia a stabilit perioade lungi de absenţă, care sunt în prezent verificate. Au apărut şi alte neconcordanţe administrative – şcoala nu are experienţă în aplicarea Mecanismului de acoperire şi reţinere la şcoală.

Pe 6 februarie, elevul a fost exmatriculat din şcoală retroactiv, din 3 februarie 2026. La informaţiile furnizate a fost ataşată o cerere din partea părinţilor băiatului pentru încetarea relaţiilor contractuale, cu efect de la începutul celui de-al doilea semestru al anului şcolar 2025/2026.

Pe 2 februarie, trei bărbaţi au fost descoperiţi morţi în cabana Petrohan, iar alte trei persoane, printre care şi minorul, erau dispărute. Pe 6 februarie, tatăl lui Aleksandăr, Iani Makulev, a declarat pentru Nova TV că fiul său era cu Ivailo Kaluşev.

Ultima comunicare cu copilul a avut loc pe 29 ianuarie, când acesta se afla la mare. Cei trei se plimbau şi făceau scufundări. De atunci, s-a pierdut urma lor. În ciuda lipsei de contact, Iani Makulev şi-a exprimat încrederea că fiul său era bine.

Misiunea Şcolii Internaţionale „Kosmos” este de a oferi oportunităţi de creştere şi dezvoltare pentru oameni liberi. Şcoala căreia părinţii i-au încredinţat copiii este autorizată şi funcţionează în conformitate cu standardele educaţionale aprobate de Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei şi cu sistemul educaţional Cambridge International.

Şcoala insistă că în procesul educaţional nu se desfăşoară cursuri legate de practici spirituale, religioase sau alte practici neconforme cu standardele. Nu s-au oferit sau organizat activităţi, antrenamente, tabere, excursii sau orice formă de cooperare cu persoane, organizaţii sau structuri care fac parte din cazurile în cauză.

Cu toate acestea, legăturile dintre şcoală şi Kaluşev sunt clare din pagina de Facebook a Şcolii de Aventură, care menţionează afilierea la o organizaţie neguvernamentală şi chiar recomandă şcoala.

„Biblioteca cultului”

Un element din ultima informare a instituţiilor care nu a primit prea multă atenţie este o fotografie – o masă cu cărţi confiscate din locuinţa suspecţilor. Acest lucru a provocat valuri de interpretări, inclusiv afirmaţii despre o „bibliotecă a cultului”.

Conform imaginilor distribuite, printre publicaţiile confiscate se văd în principal cărţi din tradiţia budistă tibetană, filosofie spirituală şi practici ezoterice moderne. Unele sunt texte clasice utilizate în formarea religioasă şi filosofică la nivel mondial.

Consecinţe politice

Fostul ministru al Mediului şi Apelor, Borislav Sandov, a negat afirmaţiile ministrului demisionar al mediului şi apelor, Manol Ghenov, potrivit cărora acordul cu ONG-ul de la Petrohan era ilegal. Sandov a declarat la televiziunea naţională că nu au fost formulate acuzaţii cu privire la acordul încheiat cu ONG-ul de la cabana Petrohan. Borislav Sandov a spus că a vizitat fosta cabană Petrohan de trei ori în perioada 2022-2024, dar a negat că ar fi văzut copii acolo.

Într-o perioadă preelectorală, Sandov vede încercări de a politiza subiectul din partea diverselor personalităţi publice, inclusiv preşedinţi de partid, reprezentanţi parlamentari şi chiar o parte a guvernului.

În Parlament s-a iscat o dezbatere aprinsă între partide privind modul în care statul protejează copiii, având în vedere că o victimă era minor. Unii deputaţi ai opoziţiei au criticat guvernarea pentru că nu a susţinut un registru public al agresorilor sexuali, un proiect de lege care ar fi vizat să împiedice persoanele cu condamnări de acest fel să lucreze cu copii.

De asemenea, parlamentarii opoziţiei au criticat guvernul şi autorităţile pentru lipsa de supraveghere şi reglementare a ONG-urilor - în special a celor cu rol în protecţia mediului sau alte activităţi sociale - care ar fi avut acces la finanţări şi operaţiuni fără control adecvat. Aceasta a deschis discuţii despre necesitatea unor reguli mai stricte privind finanţarea şi monitorizarea ONG-urilor în Bulgaria.

În timpul dezbaterilor au fost lansate cereri ca şeful Agenţiei de Stat pentru Securitate Naţională (DANS) să demisioneze, pe motiv că instituţiile nu au gestionat suficient supravegherea asupra grupului implicat în cazul Petrohan.

Editor : A.P.