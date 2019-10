Misterul satului în care de 10 ani nu se mai nasc băieți

Un loc din Polonia i-a intrigat şi i-a pus în încurcătură pe oamenii de ştiinţă. Cu doar câteva sute de locuitori, Miejsce Odrzánskie e un sat care debordează de putere feminină. Aici, fetele învaţă să stingă incendii şi să salveze vieţi, lucruri pe care le fac, în mod tradiţional, bărbaţii. Ce stă în spatele acestei schimbări? Un fenomen neexplicat: în acest sat nu s-au mai născut băieţi de aproape un deceniu. Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată vinerea la ora 23:00 și în reluare sâmbăta de la ora 19:30.

În satul Miejsce Odrzánskie această brigadă de tineri pompieri voluntari se întruneşte de două ori pe săptămână. Malwina, Magdalena, Jennifer şi prietenele lor fac exerciţii pentru situaţii de urgenţă şi speră ca într-o bună zi să fie la înălţimea idolilor lor - pompierii profesionişti. Dar nu nişte pompieri obişnuiţi, deoarece în această brigadă nu e niciun băiat.

- E bine. E chiar mai bine fără băieţi, spune Jennifer Wieczorek.

- De ce e mai bine fără băieţi?

- Fiindcă ei strigă tot timpul. Şi, când fac ceva, durează la nesfârşit.

- Fetele sunt mai politicoase şi te ascultă cu mai multă atenţie. Băieţii fac mereu multe alte lucruri în acelaşi timp, intervine cu explicații și Malwina Kicler.

Toate cele nouă fetițe se urcă în maşina pompierilor, ca să înceapă exerciţiul. O anexă e în flăcări pe un teren de sport şi brigada de tinere pompieriţe trebuie să stingă focul - numai că e doar un exerciţiu. Fetele trebuie să salveze oameni şi să le acorde îngrijiri răniţilor. Ele exersează chiar şi manevrele de resuscitare.

Faptul că aici se antrenează numai fete nu e o coincidenţă. De aproape 10 ani, în sat s-au născut numai fete. Pur şi simplu NICIUN băiat.

Miejsce Odrzańskie e un sat din Silezia Superioară, cu 300 de locuitori. Şi această situaţie începe să-i îngrijoreze pe mulţi. Deci... există oare vreo soluţie?

Ce să faci ca să naști băiat?

„Din toată Polonia ne sunt trimise idei despre ce să faci ca să naşti băiat. Eu zic că trebuie să tot încerci, până reuşeşti. Aşa cred şi ceilalţi săteni. Există aici perechi care au deja trei fiice şi nu vor să mai încerce”, spune Tomasz Golasz, şeful pompierilor.

Ginecologul Jerzy Zygmunt are un cabinet la aproximativ 20 de kilometri depărtare, în Kędzierzyn-Koźle. Are aproximativ 6.000 de paciente pe an. Inclusiv femei din Miejsce Odrzańskie. I se cere adesea sfatul despre cum poţi influenţa sexul unui făt sau e întrebat dacă acest lucru e măcar posibil.

„Sunt multe sfaturi băbeşti: dacă vrei să faci băiat, să pui un topor sub pat; dacă vrei să faci o fată, pui o floare înmiresmată. Dar nu există dovezi ştiinţifice că aceste metode ar da rezultate”, declară ginecologul.

Şi e clar că aici toate încercările de influenţare a sexului au dat greş.

Probleme și pentru biserică

Lipsa de băieţi a creat un gol şi în biserica catolică locală. Serviciul de duminică e, pentru majoritatea sătenilor, o îndeletnicire obligatorie.

La slujbă, ministranţii sunt în majoritate fete. Preotul Joachim Augustyniok se teme că nu vor exista băieţi care să le ia locul. Şi se roagă pentru ajutor divin.

Dacă rugăciunile comunităţii vor fi ascultate şi satul va fi în sfârşit binecuvântat cu un băiat, consiliul local are de gând să-şi arate recunoştinţa.

„Când am aflat că satul "produce" doar fete, mi-a venit o idee: dacă o pereche face un băiat, eu le fac un cadou. Când se va naşte băiatul, li se va face o surpriză”, dă asigurări Rajmund Frischko, preşedintele consiliului local.

O rază de optimism

Există temerea că satul - întemeiat în 1679 - ar putea dispărea. Multe familii tinere s-au mutat de aici, în căutare de locuri de muncă. Dar situaţia nu e chiar atât de neagră...

„Aceste fete sunt viitorul şi fericirea satului. Băieţi drăguţi din satele învecinate vor veni aici şi viceversa. Va fi ca peste tot în altă parte”, spune ginecologul Jerzy Zygmunt.

Pentru tinerele pompieriţe aceasta este, însă, o perspectivă foarte îndepărtată.

- Ar trebui să fie mai mulţi băieţi în brigadă?

- Nu, răspunde Jennifer Wieczorek.

- Vrei să spui că voi sunteţi mai bune?

- Desigur.

Și e adevărat, aceste fete focoase au dovedit că pot îndeplini cu brio sarcina oricărui băiat.

Editare web: Luana Păvălucă