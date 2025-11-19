Live TV

Misterul sutelor de palestinieni care au vrut să scape din Gaza și au ajuns surprinzător în Africa de Sud. „Nici nu știam unde mergem”

palestinieni ajunși în mod misterios în Africa de Sud cu avionul din Israel
Ca să scape din Gaza, palestinienii au plătit 1.600 de dolari de persoană, însă nu au aflat destinația zborului decât după ce avionul a decolat din Israel. Captură foto: X
„Pare că au fost alungați” O familie strămutată de 12 ori în timpul războiului din Gaza Un zbor cu o destinație necunoscută

Sute de palestinieni au ajuns recent în Africa de Sud la bordul a două avioane în condiții suspecte, potrivit guvernului sud-african, care a indicat faptul că zborurile ar fi fost orchestrate în secret de Israel conform unei „agende de înlăturare a palestinienilor din Gaza și Cisiordania”.

Bărbatul i-a spus la telefon lui Ahmed Shehada că lucrează pentru o organizație umanitară și că poate aranja ca el și familia lui să scape din Fâșia Gaza, în schimbul unei sume de 1.600 de dolari de persoană virate într-un cont de criptomonede.

Shehada a crezut inițial că este o păcăleală și a refuzat. Dar, după ce a aflat că un prieten a reușit să plece din Gaza folosind serviciile aceluiași grup, bărbatul și-a încercat norocul.

Pentru Shehada (un doctor de 37 de ani), soția și cei doi copii ai lor a urmat o călătorie de 24 de ore în două convoaie de autobuze, prin puncte de control ale armatei israeliene, și un zbor lung cu o destinație necunoscută, scrie New York Times.

Într-un final, familia palestiniană a ajuns în Africa de Sud, o țară în care nu mai fuseseră niciodată. „Situația din Gaza este atât de groaznică încât îți asumi acest risc.”

Cyril Ramaphosa Africa de Sud profimedia-0775819261
Președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, a spus că guvernul său are datoria de a-i accepta pe palestinieni pentru că reprezintă „un caz diferit și special al unui popor pe care l-am susținut ca țară”. Foto: Profimedia Images

„Pare că au fost alungați”

Cele două zboruri misterioase au fost organizate de Al-Majd Europe, un grup cu un profil public foarte ambiguu, despre care oficialii sud-africani au spus că nu știu aproape nimic.

„Pare că au fost alungați”, a spus președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, în legătură cu palestinienii care au ajuns în mod misterios în Africa de Sud.

Președintele sud-african a adăugat faptul că guvernul său are datoria de a-i accepta pe palestinieni pentru că reprezintă „un caz diferit și special al unui popor pe care l-am susținut ca țară”.

Armata israeliană a spus că a primit aprobarea unei țări terțe ca să trimită familiile palestiniene acolo, dar nu a oferit alte detalii.

Oficialii sud-africani, care au fost printre cei mai mari susținători ai cauzei palestiniene la nivel internațional, au fost criticați de activiștii locali, după ce al doilea grup de 153 de palestinieni, care au ajuns în țară săptămâna trecută, au fost forțați să aștepte la bordul avionului cel puțin 10 ore înainte să fie lăsați să intre în aeroportul din Johannesburg.

„Autoritățile de frontieră nu erau dispuse să ia în considerare faptul că acești oameni veneau din Gaza, că există o criză umanitară”, a spus Na'eem Jeenah, un activist sud-african care i-a asistat pe palestinieni.

O familie strămutată de 12 ori în timpul războiului din Gaza

Shehada, care a lucrat pentru o agenție ONU din 2014, a spus că familia sa a fost strămutată de 12 ori în timpul războiului din Gaza. El a plătit 6.400 de dolari către grupul Al-Majd și a primit un apel cu puțin timp înainte de miezul nopții, pe data de 26 octombrie.

Un reprezentant al Al-Majd i-a spus că el și familia lui trebuie să ajungă în Khan Younis, de unde vor pleca din nou în patru ore. Acolo, s-au urcat într-un autobuz și li s-a spus să țină draperiile trase și să nu folosească telefoanele înainte să intre în Rafah.

Israel Says It Controls Corridor On Gaza-Egypt Border
Palestinienii au trebuit să treacă prin mai multe puncte de control ale armatei israeliene până să ajungă la aeroportul de unde au fost transportați cu avionul în Africa de Sud. Foto: Profimedia Images

Al-Majd le-a spus palestinienilor că dacă cineva îi întreabă unde se duc, să spună că fac parte din grupul evacuat din Ambasada Franței. Shehada se temea că grupul la care a apelat nu are nicio legătură cu armata israeliană și că, odată ajunși în Rafah, soldații vor începe să tragă asupra autobuzelor.

Totuși, palestinienii au reușit să ajungă la punctul de trecere din Kerem Shalom, acolo unde trupele israeliene le-au spus să își lase toate bagajele în autobuz. Au trecut prin mai multe puncte de control și s-au urcat în alte autobuze care i-au dus la Aeroportul Ramon din sudul Israelului.

Un zbor cu o destinație necunoscută

Palestinienilor nu li s-a spus destinația decât după ce avionul a decolat: Nairobi, Kenya. De acolo, au zburat înspre Africa de Sud, unde au primit ultimul mesaj de la reprezentanții Al-Majd, care le-au spus că au un loc de cazare rezervat pentru o săptămână – deși, li se promisese o lună de cazare.

„Nici măcar nu știam unde mergem”, a povestit Luay Abu Said, care a ajuns în Africa de Sud cu al doilea zbor.

Pe site-ul Al-Majd scrie că grupul continuă să ofere servicii și îi avertizează pe oameni să fie atenți la escrocii online care folosesc numele organizației ca să își înșele victimele.

Pentru Shehada, cel mai important este felul în care fata lui de 4 ani descoperă ce înseamnă să trăiești pe timp de pace, după ce a cunoscut doar războiul.

Fata se miră că familia lor se poate plimba până la magazin ca să își cumpere de mâncare și că își pot încărca telefoanele în prizele din pereți – un lux pe care l-a mai văzut doar în videoclipurile de pe YouTube.

„Ziua trecută, mi-a zis: 'Tata, trăim viața de pe YouTube'”, a povestit Shehada.

