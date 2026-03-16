Partidul de opoziție Tisza a organizat duminică după-amiază, cu ocazia zilei de 15 Martie şi în contextul campaniei electorale, o amplă manifestaţie în centrul Budapestei, simpatizanţii formaţiunii pornind din Piaţa Deák şi deplasându-se până în Piaţa Eroilor, unde liderul partidului, Magyar Péter, a susţinut un discurs în faţa mulţimii. Magyar a subliniat că Ungaria face parte din Occident, din comunitatea europeană şi din NATO, adresându-se participanților la mitingul care a marcat revoluţia şi războiul de independenţă din 1848-1849, scriu hirado.hu și telex.hu.

Potrivit lui Magyar, acest lucru nu se datorează tratatelor sau clauzelor legale, ci "faptului că destinul nostru şi moştenirea strămoşilor noştri ne plasează acolo: suntem unguri în Europa care vor să trăiască în pace".



"Ca unguri, respingem războiul şi violenţa şi lăsăm frica şi incitarea la război în trecut", a spus el mulţimii. "Nu ne este frică! Am învăţat de la strămoşii noştri că nimic nu durează pentru totdeauna", a adăugat el.

Magyar a menţionat că 1848 a fost "despre o alegere fundamentală: să fim sclavi sau liberi, iobagi sau proprietari de pământuri, să ne lăsăm soarta dictată de

alţii sau să o controlăm noi înşine, să fim conduşi de putere sau să o stăpânim, să fim supuşi sau cetăţeni".

Într-un apel publicat anterior pe pagina de socializare a formaţiunii, Tisza Párt a chemat susţinătorii la marş.

„De sărbătoarea noastră naţională vom mărşălui din nou împreună: la ora 14:00, coloana porneşte din Piaţa Deák spre Piaţa Eroilor. Să umplem împreună bulevardul Andrássy şi să arătăm că voinţa pentru libertate şi schimbare este şi astăzi puternică în Ungaria. Tinerii lui martie nu au rămas acasă, nici noi nu vom rămâne. Cheamă-ţi familia şi prietenii! Ne vedem pe 15 martie, la ora 14:00, în Piaţa Deák!”, a transmis partidul.

Potrivit telex.hu, încă din jurul orei 13:00 un număr mare de participanţi încercau să ajungă în Piaţa Deák, unde s-au produs aglomerări la staţia de metrou, iar organizatorii au cerut oamenilor să folosească toate ieşirile disponibile.

„Libertatea e un drept străvechi al fiecărui maghiar”

Mulţimea s-a adunat cu mai bine de o oră înaintea plecării oficiale a marşului, iar traseul a urmat bulevardul Andrássy până la Piaţa Eroilor. Din cauza numărului mare de participanţi, organizatorii au anunţat după ora 14:00 că plecarea va avea o întârziere de 20-25 de minute.

Zona din jurul ambasadei Rusiei a fost împrejmuită cu garduri, ceea ce a îngustat traseul şi a produs o scurtă aglomeraţie.

Liderul opoziţiei ungare a mai afirmat între altele în discursul său că Tisza urmăreşte să pună capăt privilegiilor moştenite şi să asigure egalitatea în faţa legii, responsabilitatea comună, o libertate autentică a presei şi lipsa cenzurii.



"Întrebarea de atunci era aceeaşi ca astăzi: suntem supuşi sau suntem cetăţeni?", a spus el.

„Libertatea este un drept străvechi al fiecărui maghiar”, a declarat Magyar Péter, adăugând că, indiferent de locul din care vin, toţi cei prezenţi sunt maghiari care vor să facă ceva pentru patria lor.

El a afirmat că şi în prezent întrebarea esenţială este aceeaşi ca în 1848.

„Nici în 1848 maghiarii nu au vrut altceva decât să fie liberi. Existenţa libertăţii aproape că nu se observă, dar lipsa ei ucide”, a spus liderul Tisza Párt.

Magyar Péter a susţinut totodată că Ungaria aparţine comunităţii europene şi Alianţei Nord-Atlantice.

AFP aminteşte că zeci de mii de oameni au participat la două mitinguri organizate la Budapesta în ziua sărbătorii naţionale care comemorează revolta din 1848 împotriva dominaţiei austriece şi a dinastiei habsburgice, cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor legislative din 12 aprilie.

Susţinătorii partidului Fidesz al premierului Viktor Orban au demonstrat în cursul dimineţii, iar cei ai opoziţiei conduse de Magyar mai târziu în cursul zilei.

Let there be no doubt in Kyiv: you cannot intimidate a thousand-year-old Hungarian state with oil blockades, blackmail, or threats. We will not be swayed. We will not be broken. Hungary will not bend. 🇭🇺 pic.twitter.com/qp076PTFFv — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 15, 2026

28 de zile până la alegeri

Între măsurile promise, liderul opoziţiei a menţionat readucerea fondurilor europene, introducerea unui impozit pe avere pentru miliardari, măsuri privind pensiile, sprijin pentru familii şi investiţii în sistemul sanitar.

„Vom relansa economia şi vom crea Oficiul Naţional pentru Recuperarea Averii. Nu vom mai fi o ţară fără consecinţe. Cine a luat din bunul comun trebuie să fie pedepsit”, a spus Magyar Péter.

El a anunţat, de asemenea, că formaţiunea sa doreşte limitarea la două mandate a funcţiei de prim-ministru.

„Vom elimina propaganda şi vom limita la două mandate funcţia de prim-ministru”, a afirmat liderul Tisza Párt.

In the nation’s capital, Budapest, half a million hearts beat as one.



Köszönjük Magyarország!❤️🤍💚 pic.twitter.com/30tOFiTrRj — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) March 15, 2026

Magyar Péter a cerut sprijinul susţinătorilor pentru ultimele 28 de zile înaintea alegerilor şi le-a solicitat să mobilizeze alţi alegători.

„Mai sunt 28 de zile până la alegeri, acum este viaţa, acum contează fiecare conversaţie, fiecare pliant, fiecare uşă la care bateţi”, a spus el.

Totodată, el a făcut apel la participare la vot.

„Cine nu merge la vot pe 12 aprilie votează pentru bătrânul împărat şi pentru robie. Două X-uri care schimbă totul”, a declarat Magyar Péter.

Liderul Tisza Párt a afirmat că alegerile reprezintă o alegere între libertate şi supunere.

Magyar — Orbán: 1:0 la audiența online

Discursul liderului opoziției ungare, Péter Magyar, a fost urmărit simultan de aproximativ 44.000 de urmăritori pe Facebook și de până la 87.000 pe YouTube.

Transmisia prim-ministrului Viktor Orbán a atras aproximativ 9–10.000 de urmăritori pe Facebook și aproximativ 4.000 pe YouTube, potrivit NEXTA.

Magyar — Orbán: 1:0 in online audience



The speech of Hungarian opposition leader Péter Magyar was watched simultaneously by about 44K viewers on Facebook and up to 87K on YouTube.



The broadcast of Prime Minister Viktor Orbán drew around 9–10K on Facebook and roughly 4K on… pic.twitter.com/JzfZLN2MU3 — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2026

Editor : M.C