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Mitraliere şi posturi de tragere au fost observate pe o navă rusească transportatoare de GNL ce naviga în Marea Baltică

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nava maresal vasilevski gazprom
Foto: flot.gazprom.ru
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Estonia a publicat imagini care arată mitraliere şi saci de nisip pentru posturi de tragere protejate instalate pe o navă rusească transportatoare de gaze naturale lichefiate (GNL), relatează Reuters, citată de Agerpres.

Imaginile datează din „primăvara aceasta", când nava rusească trecea prin zona de responsabilitate a Estoniei, a declarat un reprezentant al poliţiei de frontieră estone.

Nava în cauză este Mareşal Vasilevski, navă aflată în proprietatea Gazprom Flot LLC, o filială a Gazprom. Această navă a efectuat de la începutul anului 2025 patru curse între un port din apropierea oraşului rus Sankt Petersburg şi exclava rusă Kaliningrad.

Prezenţa personalului înarmat la bordul navelor comerciale este o practică des întâlnită în cazul traversării unor zone cu risc de piraterie, dar este ceva neobişnuit pentru o zonă sigură, precum Marea Baltică.

Instalarea unor posturi de tragere pe transportatorul de GNL Mareşal Vasilevski rezultă probabil din teama Moscovei faţă de acţiuni de sechestrare întreprinse de state occidentale, după ce de la începutul anului Franţa şi Regatul Unit au sechestrat nouă petroliere din aşa-numita „flotă fantomă” folosită de Rusia pentru exporturile sale de petrol pe care UE şi SUA încearcă să le împiedice prin sancţiuni.

Compania Gazprom Flot este supusă sancţiunilor impuse Rusiei de către UE după invazia în Ucraina, iar nava Mareşal Vasilevski se află explicit pe lista de sancţiuni a Regatului Unit, Australiei şi Canadei.

Totuşi, această navă nu intră în categoria „flotei fantomă” a Rusiei, adică nave care folosesc pavilioane de convenienţă şi au adesea proprietari neclari. Mareşal Vasilevski navighează la vedere sub pavilion rusesc, astfel că nu ar putea fi interceptată sub pretextul arborării unui pavilion fals, cum s-a întâmplat cu petrolierele sechestrate de Franţa şi Regatul Unit.

Un alt motiv al deciziei Rusiei de a recurge la măsuri de protecţie militară la bordul unor nave comerciale este teama de atacuri ucrainene cu drone, după ce la începutul lunii martie metanierul rus Arctic Metagaz a fost lovit în Marea Mediterană de cel puţin două drone aeriene şi trei drone de suprafaţă lansate de pe coasta Libiei, aparent într-o operaţiune specială efectuată de serviciile secrete ale Ucrainei.

„Nu putem permite o blocadă asupra rutelor noastre maritime esenţiale. Pe Marea Baltică şi Marea Neagră se transportă majoritatea comerţului nostru maritim", a declarat pe 15 iunie Nikolai Patruşev, consilierul pentru afaceri maritime al preşedintelui rus Vladimir Putin, adăugând că Rusia trebuie să dispună de „capacitatea de a contracara întregul spectru de ameninţări".

De asemenea, o fregată rusă, Amiral Grigorovici, a escortat recent în apropierea Regatului Unit petroliere din „flota fantomă” a Rusiei, măsură la care Moscova a afirmat că a recurs pentru a preveni noi acte de „piraterie" din partea statelor occidentale care au interceptat şi sechestrat astfel de petroliere.

Editor : M.B.

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