Mitropolia Kievului, subordonată patriarhiei Ruse, dezminte pretinsa decorare a lui Igor Dodon

La două zile după ce liderul socialiștilor, Igor Dodon, a publicat pe rețele fotografii cu diplomă și o distincție pe care le-ar fi primit din partea Bisericii Ortodoxe Ucrainene, Mitropolia Kievului, care se subordonează canonic Patriarhiei ruse, a emis un comunicat oficial, prin care a dezmințit pretinsa decorare. Informațiile respective sunt neadevărate, se arată în declarația emisă de biroul Mitropolitului Onufrie, scrie Moldova 1 care cataloghează decorația drept o „Distincție fantomă”.

La 20 august, Igor Dodon a participat la slujba hramului mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din Calarașovca, raionul Ocnița, acolo unde i s-ar fi înmânat ordinul bisericesc pe care l-a afișat cu mândrie pe rețelele sociale.

Conform diplomei publicate pe fecebook, Dodon ar fi fost decorat pentru contribuția la promovarea valorilor ortodoxe și consolidarea relațiilor spirituale între popoare.

Reacție oficială

La scurt timp după apariția acestor imagini, Mitropolia Kievului a venit cu o reacție oficială, prin care a negat pretinsa decorare. „Preafericitul Mitropolit Onufrii nu a emis niciun decret privind o astfel de distincție, iar în registrul oficial al decorațiilor Mitropoliei nu există nicio mențiune în acest sens”, se precizează în comunicatul Cancelariei Mitropoliei de la Kiev.

Igor Dodon nu a răspuns la apeluri pentru a oferi o reacție la dezmințirea Mitropoliei ucrainene.

Dealtfel, în luna iulie, Mitropolitul Onufrii a fost privat de cetățenia ucraineană prin decret prezidențial. Autoritățile de la Kiev au invocat obținerea de către Onufrii a cetățeniei ruse, legături persistente cu Patriarhia Moscovei și opoziția față de autocefalie.

Editor : S.S.