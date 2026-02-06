Live TV

Miza ascunsă care l-a determinat pe Donald Trump să renunțe la restricțiile nucleare. Explicațiile specialiștilor

donald trump
Donald Trump. Foto: Profimedia
Fără tratat nuclear între SUA și Rusia 

Statele Unite doresc să-și mărească semnificativ arsenalul nuclear pentru că principalul lor rival, China, face deja acest lucru, motiv pentru care Washingtonul nu vrea să adere la niciun tratat de limitare a armamentului, au declarat experți pentru RBC Ukraine. Mai mult, Beijingul va fi principalul motor al producției de arme nucleare în rândul marilor puteri, mai susțin aceștia. 

China rămâne principalul rival al SUA la nivel global. Conform estimărilor Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm, arsenalul Beijingului este format în prezent din câteva sute de focoase nucleare, dar ar putea crește exponențial în următorii ani.

De asemenea, China construiește în mod activ noi silozuri pentru rachete și își dezvoltă forțele nucleare navale.

Împreună cu cele ale Rusiei, acestea constituie forțe nucleare serioase care reprezintă o amenințare reală pentru SUA.

Potrivit Polinei Sinovets, șefa Centrului pentru Neproliferare din Odesa, Washingtonul se confruntă acum cu sarcina de a descuraja atât Moscova, cât și Beijingul. Este motivul din spatele deciziei lui Trump de a renunța la restricțiile nucleare.

„De fapt, ar putea fi necesar nu să se dubleze, ci să se mărească semnificativ arsenalul nuclear american, deoarece chinezii își dezvoltă propriul arsenal și nu doresc să adere la niciun tratat de limitare a armamentului”, a spus Sinovets.

Creșterea arsenalului nuclear al Chinei va fi principalul motor al producției de arme nucleare în rândul marilor puteri, a afirmat și John Caves, cercetător asociat senior la Wisconsin Project on Nuclear Arms Control, într-un comentariu pentru sursa citată.

Fără tratat nuclear între SUA și Rusia 

Pe 5 februarie a expirat tratatul de dezarmare nucleară între Rusia şi Statele Unite. Începând de azi, nu vor mai exista restricții obligatorii între cele două mari puteri nucleare ale lumii.

Tratatul dintre Statele Unite ale Americii şi Federaţia Rusă privind măsurile de reducere şi limitare suplimentară a armelor strategice ofensive, cunoscut şi sub denumirea de Noul Tratat START, a fost semnat la 8 aprilie 2010, la Praga. Acesta a intrat în vigoare la 5 februarie 2011.

Acordul obliga Rusia şi SUA să reducă (şi să nu depăşească) numărul de rachete balistice intercontinentale (ICBM) la 700, numărul de ogive nucleare de pe aceste rachete la 1.550 şi numărul de lansatoare ICBM desfăşurate şi ne-desfăşurate la 800 în termen de şapte ani.

Potrivit TASS, Statele Unite au atins obiectivele în septembrie 2017, iar Rusia pe 5 februarie 2018. Tratatul a fost conceput pentru a avea o durată de zece ani (până în februarie 2021), cu opţiunea de a fi prelungit o singură dată cu cinci ani. În 2021, Rusia şi SUA au profitat de această oportunitate, prelungind tratatul până la 5 februarie 2026.

Anterior, președintele rus Vladimir Putin a propus respectarea voluntară a restricțiilor pentru încă un an, dar fără reluarea inspecțiilor, o astfel de propunere fiind mai degrabă simbolică.

La rândul său, președintele american Donald Trump a declarat că ar dori un nou acord care să includă și China, dar Washingtonul nu a luat încă măsuri concrete în acest sens.

Trump a ordonat Pentagonului să reia testele nucleare „în condiții de egalitate” cu Rusia și China. În ciuda acestui fapt, experții consideră că Trump ar putea accepta în ultimul moment propunerea lui Putin de a respecta restricțiile tratatului pentru încă un an.

