Mii de oameni s-au adunat, duminică, în emblematica piaţă Enghelab din Teheran, după anunţarea morţii liderului suprem Ali Khamenei, care a fost ucis sâmbătă în atacurile Israelului şi al Statelor Unite împotriva Iranului. Este haos în regiune, Teheranul ripostând cu rachete împotriva Israelului şi statelor din Golf.



Îmbrăcaţi în negru în majoritate, unii plângând şi fluturând portrete ale celui care se afla la putere în Iran din 1989, manifestanţii au scandat „Moarte Americii!”, „Moarte Israelului!” în mijlocul steagurilor Republicii Islamice.

Presa de stat a anunţat că vor fi respectate 40 de zile de doliu public şi şapte zile de sărbători legale.

Susținătorii guvernului se adună îndoliați după ce televiziunea de stat a anunțat oficial moartea liderului suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei, la Teheran, Iran, duminică, 1 martie 2026 Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Ali Khamenei, liderul regimului islamic de la Teheran, „unul dintre cei mai răi oameni din istorie”, este mort, a anunţat sâmbătă seara preşedintele SUA Donald Trump într-o postare pe Truth Social. La câteva ore după acest anunţ, duminică dimineaţă, presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului suprem. Fiica, nepotul, nora şi ginerele său au fost, de asemenea, ucişi în atacuri.

Iranul a lansat atacuri de represalii asupra statelor vecine din Golf, ca răspuns la atacurile SUA şi Israelului, lovind o serie de alte ţinte.

