Moarte misterioasă în Thailanda: Cofondatorul Asos, Quentin Griffiths, a murit după ce a căzut de la etajul 17

Data publicării:
Thailanda
Quentin Griffiths, cofondator al retailerului de modă britanic ASOS, a murit după ce a căzut de la balconul unui bloc din Thailanda. Foto: profimedia

Quentin Griffiths, cofondator al retailerului de modă britanic ASOS, a murit după ce a căzut de la balconul unui bloc din Thailanda, a anunţat vineri poliţia statului asiatic. Bărbatul, în vârstă de 58 de ani, a căzut de la etajul al 17-lea al unui imobil de apartamente din staţiunea litorală Pattaya pe 9 februarie, a indicat poliţia pentru Reuters.

Poliţia s-a deplasat la faţa locului, unde a găsit trupul unui cetăţean britanic, pe care l-a identificat ca fiind Quentin John Griffiths.

Camerele de supraveghere nu au arătat pe nimeni intrând în apartamentul lui Griffiths, care locuia singur. Cu toate acestea, cadavrul său a fost trimis pentru autopsie, a precizat poliţia.

Potrivit acesteia, un prieten thailandez al lui Griffiths a declarat că britanicul era îngrijorat de procesele deschise de fosta lui soţie, o cetăţeancă thailandeză.

De altfel, în apartament au fost găsite documente referitoare la aceste procese.

Cazul nu a atras iniţial atenţia mass-media din Pattaya, unde trăieşte un contingent numeros de rezidenţi străini, înainte ca despre el să scrie joi cotidianul britanic.

Griffiths a fost cofondator al ASOS în anul 2000 şi a rămas un acţionar major până când a părăsit compania.

