Moarte suspectă în anturajul lui Putin. Fostul viceministru al Apărării, Iuri Sadovenko, a murit la vârsta de 56 de ani

Un general important al armatei ruse a murit chiar de Crăciun. Informația a fost confirmată de agenția oficială de presă Tass. Iuri Sadovenko a murit la vârsta de 56 de ani, pe 25 decembrie, la Moscova, scrie Tass, citând o sursă din anturajul militarului. Moartea subită a colonelului-general Iuri Sadovenko, fost adjunct al ministrului rus al Apărării, se înscrie într-un șir tot mai lung de decese suspecte în rândul elitelor politice, militare și economice ale Federației Ruse, scrie cotidianul.md.

Cauza oficială a morții a fost indicată „o afecțiune cardiacă”. Nu existau însă informații publice anterioare privind probleme grave de sănătate ale acestuia.

Iuri Sadovenko, născut în 1969 în Ucraina, a fost una dintre figurile-cheie ale aparatului Ministerului rus al Apărării. Absolvent al Școlii Superioare de Comandă a Trupelor Aeropurtate din Riazan, el a avut o carieră îndelungată în structurile de stat ruse. Între 1994 și 2002 a activat în cadrul Ministerului Situațiilor de Urgență (EMERCOM), iar ulterior a devenit unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Serghei Șoigu, pe atunci ministru. Din 2013, Sadovenko a ocupat funcția de adjunct al ministrului Apărării și șef al aparatului acestuia, fiind considerat un personaj extrem de influent și discret, adesea descris drept „gardianul secretelor” din minister.

În mai 2024, Sadovenko a fost eliberat din funcție prin decret prezidențial, în cadrul unei epurări de amploare din conducerea Ministerului Apărării, declanșată de Kremlin după înlăturarea lui Serghei Șoigu. Generalul se afla, de asemenea, sub sancțiuni impuse de Marea Britanie și alte state occidentale.

Moartea subită a lui Sadovenko survine pe fondul unui val sumbru de decese în rândul oficialilor ruși de rang înalt – generali, oligarhi și propagandiști.

Numai în ultima săptămână a fost confirmată moartea locotenent-colonelului Stanislav „Spaniolul” Orlov, 44 de ani, comandant al unui batalion notoriu de huligani de fotbal pro-Putin care a luptat în Ucraina. Există suspiciuni că acesta ar fi fost ucis de serviciile speciale ruse la domiciliul său din Crimeea ocupată, scrie publicația The Sun.

Un alt oficial de rang înalt ucis recent este general-locotenentul Fanil Sarvarov, 56 de ani, care a murit într-un atentat cu mașină-capcană la Moscova.

La începutul acestui an, locotenent-colonelul Buvaîsar Saitiev, 49 de ani – fost deputat al lui Putin și legendă olimpică – a murit după ce a căzut de la o fereastră în Moscova. Văduva sa a declarat că a fost un accident, deși ulterior s-a relatat că ar fi suferit un stop cardiac.

În luna iulie, ministrul Transporturilor, Roman Starovoit, 53 de ani, a fost găsit mort la doar câteva ore după ce fusese demis. Moartea sa a fost oficial catalogată drept sinucidere, însă publicația independentă SOTA a susținut ulterior că pe corpul acestuia au fost descoperite „urme recente de bătăi”.

În aceeași zi, un alt oficial, Andrei Korneiciuk, 42 de ani, s-a prăbușit și a murit în sediul Ministerului Transporturilor, presa de stat invocând un posibil „stop cardiac acut”.

Șefi din sectorul petrolier și energetic au murit, de asemenea, într-un număr alarmant. Magnatul Lukoil Ravil Maganov, 67 de ani, a căzut de la o fereastră a Spitalului Clinic Central din Moscova în 2022. Succesorul său, Vladimir Nekrasov, a murit ulterior, la 66 de ani, tot din cauza unei „insuficiențe cardiace acute”.

Vicepreședintele Lukoil, Vitali Robertus, 53 de ani, a fost găsit spânzurat în toaleta biroului său în martie 2024. Vicepreședintele Transneft, Andrei Badalov, 62 de ani, a murit după ce a căzut de la etajul superior al unui bloc de lux din Moscova.

Printre alte decese se numără fostul director Yukos Mihail Rogaciov, 64 de ani, căzut de la etajul zece, oficialul din Apărare Marina Iankina, 58 de ani, care a murit după o cădere de la peste 50 de metri în Sankt Petersburg, și senatorul rus Vladimir Lebedev, 60 de ani, decedat subit într-o „tragedie teribilă” neexplicată.

Mai recent, propagandistul lui Putin Kirill Vîșinski, 58 de ani, director executiv al imperiului Russia Today, a murit „subit”, după ceea ce presa de stat a descris drept o boală „îndelungată” sau „gravă”, deși anterior nu existaseră informații că ar fi fost bolnav. Vîșinski, susținător al invaziei Ucrainei și membru al așa-zisului „consiliu pentru drepturile omului” al lui Putin, apăruse frecvent la radio chiar și în această vară.

Zeci de persoane influente au murit în ultimii ani în urma unor căderi de la ferestre, „insuficiențe cardiace” subite, sinucideri aparente sau atacuri violente.

