Moartea liderului grupării Corpul Voluntarilor Ruși, care luptă pentru Ucraina, a fost simulată. De ce a făcut asta Kievul

Ucraina a dezvăluit joi că un comandant militar rus care luptă de partea Kievului, a cărui moarte fusese anunţată săptămâna trecută, este în realitate în viaţă şi că decesul său a fost pus în scenă pentru a identifica agenţi ruşi, transmite France Presse.

La 27 decembrie, Corpul Voluntarilor Ruşi (RDK) anunţase moartea pe front a comandantului său, Denis Kapustin, în sectorul Zaporojie (sud), în urma unui atac cu dronă rusească.

Serviciile de informaţii militare ucrainene (GUR) au anunţat luni că această moarte a fost fictivă şi a făcut parte dintr-o „operaţiune specială” desfăşurată pe parcursul a peste o lună, notează France Presse, citată de Agerpres.

„Felicitări pentru revenirea la viaţă, este întotdeauna o plăcere”, a declarat şeful GUR, Kirilo Budanov, într-o videoconferinţă cu Denis Kapustin, difuzată de serviciile sale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La rândul său, Denis Kapustin a declarat că este pregătit să „revină în zona operaţiunilor” de pe front şi să continue să comande unitatea sa.

Potrivit GUR, simularea acestui deces a permis identificarea unor membri ai serviciilor speciale ruse care puseseră o recompensă pe capul lui Denis Kapustin şi intenţionau să-l asasineze.

Editor : Liviu Cojan