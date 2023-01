Moartea lui Benedict face mai ușoară retragerea Papei Francisc din motive de bătrânețe

În urmă cu șase luni, Papa Francisc a eliminat speculațiile că intenționa să demisioneze din cauza unor probleme de sănătate. Chiar dacă ar fi luat în calcul ideea, avea în față un obstacol major: mai exista un alt fost papă care demisionase.

Moartea lui Benedict, care în 2013 a devenit primul pontif din 600 de ani care a demisionat în loc să conducă pe viață, ar trebui să faciliteze o eventuală decizie a lui Francisc de a demisiona, scrie Reuters. Ar putea, de asemenea, să-l determine pe actualul pontif să revizuiască procedura privindu-i pe viitorii papi care decid să renunțe la funcție din cauza bătrâneții, mai degrabă decât să rămână în funcție până la moarte.

Francisc are acum 86 de ani și este cu un an mai în vârstă decât era Benedict când s-a retras. În ciuda faptului că are nevoie de un baston și de un scaun cu rotile, nu dă niciun semn că are alte probleme. În această lună are planificate călătorii în Africa, iar în august în Portugalia.

El a spus clar că nu va ezita să demisioneze într-o zi dacă sănătatea sa mentală sau fizică l-ar împiedica să conducă Biserica cu 1,3 miliarde de membri.

Într-un interviu pentru Reuters din 2 iulie, Papa Francisc a respins zvonurile privind o demisie iminentă. „Nu m-am gândit niciodată”, a spus el, dezmințind și zvonurile că ar avea cancer. Noi speculații că papa ar demisiona în câteva luni au apărut în decembrie. Dar, pe măsură ce se apropie de 10 ani de la alegerea sa în martie și cu patru ani înainte de a împlini 90 de ani, șansele de demisie cresc.

Potrivit legilor bisericii, un papă poate demisiona, dar decizia nu trebuie să fie luată la presiuni exterioare. Acum, când demisiile papale au ajuns să nu mai fie de neconceput, au existat apeluri repetate din partea liderilor Bisericii de a reglementa rolul foștilor pontifi. Francisc a declarat luna trecută unui ziar spaniol că nu intenționează să redefinească statutul juridic al papilor emeriți, deși anterior ar fi spus apropiaților săi că un departament al Vaticanului ar putea formula astfel de reguli.

Cardinalul australian George Pell, un conservator apropiat lui Benedict, a scris că, deși un pontif în retragere ar putea păstra titlul de „papă emerit”, el ar trebui să revină la statutul de cardinal și să fie cunoscut drept „cardinal (numele de familie), papă emerit”. Academicieni și avocații de la Universitatea Bologna din Italia care au studiat problema spun că Biserica nu poate risca să aibă „doi lideri” și au propus un set de reguli. Ei spun că un fost papă nu ar trebui să revină la statutul de cardinal, așa cum propune Pell, ci să fie numit „episcop emerit al Romei”. Francisc a declarat pentru Reuters în iulie că exact așa și-ar dori să fie numit.

În acest caz, s-ar putea să nu fie nevoie de o nouă legislație, deoarece el ar urma să se supună regulilor existente care îi vizează pe episcopii emeriți, conform cărora ar trebui „să evite orice atitudine și relație care ar putea chiar să sugereze un fel de autoritate paralelă cu cea papei, situație care ar avea consecințe dăunătoare pentru viața pastorală și unitatea comunității”.

Francisc a declarat pentru Reuters că nici nu va rămâne la Vatican, nici nu se va întoarce în Argentina natală, ci va locui modest într-o casă pentru preoți pensionari din capitala Italiei. El a adăugat că ar vrea să fie lângă o biserică mare, astfel încât să-și poată petrece ultimele zile ascultând slujbele.

