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Moartea lui Putin este „prima condiție necesară” pentru o pace durabilă în Ucraina, spune un general canadian: „Un război nelegitim”

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Vladimir Putin.
Vladimir Putin. Foto: Profimedia

O pace durabilă în Ucraina este imposibilă atâta timp cât președintele rus Vladimir Putin rămâne la putere, potrivit generalului-locotenent în rezervă Christopher Coates, care afirmă că doar o victorie militară a Ucrainei – sau moartea lui Putin – ar putea crea condițiile necesare pentru o soluționare durabilă, relatează Kyiv Post.

Coates, fost comandant al Comandamentului Operațiunilor Interarme din Canada, a făcut aceste declarații la întoarcerea din Ucraina, unde s-a deplasat în calitate de director pentru politică externă al Institutului Macdonald-Laurier.

Într-un interviu acordat Ukrinform, Coates a declarat că rămâne încrezător în capacitatea Ucrainei de a continua să reziste Rusiei, dar a avertizat că Moscova duce un război de natură fundamental diferită.

„Am încredere în Ucraina, dar nu îmi fac iluzii în privința amplorii provocărilor”, a spus el, adăugând că Ucraina acționează cu resurse limitate, în timp ce Rusia se confruntă cu mai puține constrângeri.

El a susținut că principala slăbiciune strategică a Rusiei rezidă în natura războiului în sine.

Rusia, a spus el, „duce un război nelegitim”, adăugând că nu luptă pentru supraviețuire, ci pentru o alegere politică, cheltuind resurse uriașe pentru câștiguri limitate.

Conform lui Coates, Kremlinul continuă să se bazeze pe propagandă și pe controlul mass-mediei pentru a-și menține sprijinul intern, dar a avertizat că astfel de sisteme sunt, în esență, fragile pe termen lung.

„Un sistem clădit pe minciuni ajunge în cele din urmă să se prăbușească din interior”, a spus el, adăugând că pierderile prelungite de personal și cele economice vor eroda treptat capacitatea Rusiei de a susține războiul.

El a descris faza actuală a conflictului drept un „moment decisiv”, mai degrabă decât o schimbare strategică completă, adăugând că, deși Ucraina câștigă teren în unele zone, situația rămâne fragilă.

„În opinia mea, balanța înclină în favoarea Ucrainei”, a spus el, caracterizând Rusia drept o putere în declin, forțată din ce în ce mai mult să recurgă la ceea ce el a numit „escaladare orizontală” – extinderea presiunii dincolo de câmpul de luptă, pe măsură ce avansul său militar se împotmolește.

În același timp, el a subliniat că Ucraina nu a obținut încă un avantaj decisiv, avertizând că Rusia continuă să se adapteze și că mici schimbări în evoluția conflictului ar putea încă să modifice traiectoria războiului.

Coates a subliniat, de asemenea, adaptarea tehnologică rapidă a Ucrainei, afirmând că războiul a schimbat fundamental modul de desfășurare a conflictelor moderne. El a evidențiat combinația dintre amploarea și precizia operațiunilor cu drone ale Ucrainei, care, potrivit lui, remodelează așteptările privind costurile și eficiența sistemelor militare.

„Dronele nu au înlocuit puterea militară tradițională – ci i-au adăugat o nouă dimensiune”, a afirmat el, subliniind că ritmul inovației și al contra-inovației se desfășoară acum „aproape în timp real”.

El a adăugat că experiența Ucrainei scoate la iveală punctele slabe ale modelelor occidentale de producție în domeniul apărării, care se bazează în mare măsură pe sisteme costisitoare și cu o capacitate de producție limitată, în timp ce Ucraina a demonstrat impactul strategic al tehnologiilor mai ieftine și produse în serie.

Printre cele mai importante evoluții, a afirmat el, se numără capacitatea Ucrainei de a adapta tehnologiile comerciale pentru uz militar, menționând sisteme digitale de comandă precum DELTA.

În ceea ce privește sprijinul canadian, Coates a afirmat că asistența a fost „sinceră, dar adesea prea politizată și ruptă de realitățile câmpului de luptă”, susținând că rapiditatea furnizării și nevoile practice au fost adesea subestimate.

Revenind la tema păcii, Coates a fost foarte direct în privința condițiilor pe care le consideră necesare pentru o soluție durabilă.

„Moartea lui Putin. Aceasta este prima condiție necesară”, a spus el. „Din păcate, mi-e foarte greu să-mi imaginez o pace durabilă atâta timp cât Putin rămâne la putere. Consider că doar o victorie militară a Ucrainei ar putea constitui o bază mai solidă pentru o astfel de pace”, a adăugat Coates.

El a afirmat că cedările teritoriale ar aduce, în cel mai bun caz, doar o pauză temporară, avertizând că ambițiile imperiale ale Rusiei ar reapărea probabil odată ce își va recăpăta puterea.

Coates a subliniat, de asemenea, că atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere ruse joacă un rol strategic, susținând că acestea reduc veniturile Moscovei, determină dispersarea resurselor și au efecte psihologice și asupra moralului ambelor părți.

„Aceste atacuri nu vor decide singure soarta războiului, dar reprezintă o parte importantă a unei strategii mai ample”, a spus el.

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Editor : A.M.G.

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