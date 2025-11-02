Modelul de propagandă preferat al Pentagonului. Administrația Trump încearcă să distorsioneze realitatea și să creeze apatie (presă)

Atunci când vă imaginați presa într-un regim dictatorial vă gândiți probabil la ceva anost și tern. Poate la programul TV din URSS, proslăvind recolta anuală. Poate la fotografii neclare din ziare cu președintele Mao ori generalul Pinochet. Dar dacă acesta e tabloul pe care-l aveți în minte, atunci imaginația v-a rămas în urma vremurilor, notează The Atlantic (SUA) într-un articol semnat de Anne Applebaum. În zilele noastre propaganda autoritară poate fi variată, stridentă, chiar și captivantă.

Hugo Chávez, dictatorul din Venezuela, obișnuia să facă spectacol la TV ore la rând, cântând, conversând și intervievând celebrități. Nu demult pe site-ul publicației Komsomolskaia Pravda - cândva organul mișcării sovietice de tineret, acum portavocea Kremlinului lui Vladimir Putin - puteau fi găsite articole variind de la cele de tip „clickbait” despre „femei frumoase care-i ademenesc pe moscoviți în escrocherii romantice” și până la relatarea alarmistă despre cum e Ucraina „transformată în poligon de instrucție pentru armata UE”.

Ideea e că astfel de demersuri nu urmăresc doar simpla dezinformare, ci vor să clădească neîncredere. Se întâmplă adesea ca regimurile autoritare moderne să nu vină cu o unică linie propagandistică, ci mai degrabă cu versiuni contradictorii ale realității, ba încă și sub forme foarte variate: elevate și grosolane, serioase și triviale, întrucâtva adevărate și preponderent false. Efectul cumulat al tuturor acestora este să nu-l lase pe om cu o idee clară referitor la ce se petrece în realitate.

Pentru prima dată în istoria noastră, Departamentul Apărării s-a pregătit cu grijă să le ofere și americanilor ceva similar: nu informații, ci divertisment, scandal, lingușire și glume, scrie autoarea.

Noi restricții la Pentagon

Luna aceasta, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, le-a cerut tuturor publicațiilor acreditate la Pentagon să semneze un document prin care să accepte noi restricții privind circulația reporterilor - dar, mai important, interzicându-le jurnaliștilor să publice informații care contrazic relatările oficiale, o restricție despre care unii consideră că riscă să incrimineze jurnalismul în sine.

Mai multe zeci de reporteri au părăsit Pentagonul, inclusiv cei de la The Atlantic, dar și de la Newsmax și Fox News [trusturi considerate favorabile actualei administrații Trump. Mulți dintre ei aveau ani de experiență și cunoștințe profunde despre bugete, logistică și tehnologie militară.

Cine este acum acreditat la Pentagon

Acum le sosesc înlocuitorii, care chiar sunt diferiți. Deși etichetați în general „de dreapta”, ca și cum ar fi conservatori, majoritatea sunt adepți ai teoriilor conspirației, propagandiști americani și străini și alții cu cunoștințe superficiale despre instituție.

De exemplu, una dintre noile entități media de la Pentagon e LindellTV, serviciul de streaming fondat de Mike Lindell, tipul de la MyPillow (producător de așternuturi - n.trad.), care a cheltuit milioane de dolari în tentativa de a demonstra că Beijingul a interferat cu alegerile din 2020 (și care, a explicat chiar el cândva, refuză din start să accepte validitatea oricărei probe în sens contrar). LindellTV e deja invitată la conferințele de presă de la Casa Albă, unde una dintre „jurnalistele” ei s-a arătat interesată de programul de fitness al președintelui. Donald Trump arată „mai sănătos decât acum opt ani”, a observat ea, întrebând dacă „el se antrenează acum cu Bobby Kennedy și mănâncă mai puțin McDonald’s?”

Legături cu RT ale unei entități media acreditate

Alt nou-venit e Tim Pool, acum proprietar la unei entități denumite Timcast Media. Pool a lucrat anterior la Tenet Media, o companie finanțată în secret de RT, postul rusesc de stat.

Pool insistă că el nu știa de finanțarea din Rusia, deși indicii avea din belșug, inclusiv mesaje ale căror meta-date indicau că sunt de la Moscova, cât și încurajări de a produce clipuri care susțineau afirmații absurde pro-Kremlin (bunăoară că atentatul terorist de la un centru comercial din Moscova, revendicat explicit de ISIS, ar fi fost opera ucrainenilor).

Acestora li se va alătura și The Epoch Times, având legături cu mișcarea religioasă Falun Gong din China. Publicația e cel mai bine cunoscută pentru promovarea teoriilor conspirative QAnon și pentru relatări false despre alegerile din 2020.

Mai vine și Gateway Pundit, un site care a încercat fără succes să-și declare falimentul în tentativa de a împiedica un proces intentat de funcționari electorali pe care-i acuzase pe nedrept de fraudă. Acreditate vor mai fi și One America News Network, The Federalist și Frontlines, publicație a rețelei Turning Point înființate de Charlie Kirk. Nici una dintre ele nu e cunoscută pentru experiență în domeniul militar.

Propagandă și confuzie

Firește că aceste publicații ar putea produce propagandă pro-Trump. Dar mai important e faptul că vor produce confuzie. Într-un moment în care se desfășoară mai multe crize internaționale, când SUA s-ar putea angaja într-un fel sau altul de acțiune militară contra Venezuelei, când Garda Națională e trimisă în unele orașe americane în pofida opoziției guvernatorilor statelor respective, pozițiile oficiale ale Pentagonului vor fi relatate de Timcast, The Epoch Times, LindellTV și Gateway Pundit, ceea ce înseamnă că mulți pur și simplu nu vor mai crede deloc declarațiile Pentagonului.

Acesta pare a fi modelul preferat al administrației Trump, nu numai la Pentagon, ci și la Casa Albă și oriunde altundeva: publicul trebuie să fie mereu descumpănit. Relatează glume, minciuni, anecdote, publică clipuri sinistre făcute cu inteligența artificială - nu pentru a-i determina pe americani să creadă declarațiile oficiale, ci pentru a-i face să nu mai creadă nici un fel de declarații. Dacă ei nu sunt siguri ce anume face Armata americană, atunci nici nu vor obiecta.

Efect perfid

Dacă oamenii nu cred nimic din orice citesc, nici nu vor fi motivați să conteste, să dezbată sau să se implice în politică. Propaganda autoritară modernă de genul aceleia pe care urmează s-o primim de la Pentagon și poate și de la alte instituții nu e concepută pentru a îndoctrina ori genera mișcări de masă. E concepută pentru a produce apatie.

Într-o lume în care tot mai mulți oameni își iau informațiile de la ChatGPT, Grok, DeepSeek și Gemini, această ceață informațională s-ar putea agrava în timp, creând impresii eronate permanente sau viduri istorice.

Un studiu a arătat deja că acești roboți AI citează frecvent presa de stat rusă și produc informații false despre războiul Rusiei în Ucraina. Dar poate că nu va fi nevoie ca americanii să aștepte după AI să scrie istorii false pentru a vedea și consecințele.

„Dacă publicul, aliații noștri, adversarii noștri și în cele din urmă și armata însăși nu vor mai crede afirmațiile Pentagonului, atunci Pentagonul ar putea constata că se confruntă cu obstacole în calea propriei credibilități și capacități operative mult mai mari decât cele reprezentate odinioară de jurnaliștii de investigație cu drept de acces în clădirea lui”, scrie autoarea.

