Live TV

Modificările aduse Casei Albe continuă. Trump dorește un etaj deasupra celebrei colonade albe

Data publicării:
Rose Garden. View of the Rose Garden along the West Wing Colonnade. The Executive Office Building is visible in the background. White House, Washington, D.C.
Colonada din aripa de vest a Casei Albe. Foto: Profimedia
Din articol
Trump, criticat pentru demolarea aripii estice

Preşedintele american Donald Trump doreşte să se construiască un etaj deasupra colonadei Casei Albe în cadrul proiectului său de construcţie a unei imense săli de bal în valoare de 400 de miliarde de dolari, a declarat joi arhitectul însărcinat cu acest proiect, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Adăugarea unui etaj deasupra colonadei, situată în aripa de vest, va permite instaurarea unui efect de "simetrie", a dat asigurări Shalom Baranes în faţa Comisiei pentru amenajarea capitalei americane, comisie condusă de un apropiat de-ai preşedintelui.

Planurile sălii de bal prevăd deja o colonadă de două etaje care să lege clădirea principală a Casei Albe de sala de bal şi cele 1.000 de locuri ale sale, în aripa opusă, unde Trump intenţionează să primească demnitari străini şi să organizeze evenimente majore.

Shalom Baranes a precizat de asemenea că noua sală de bal, pentru care Donald Trump a ordonat distrugerea aripii estice, va fi la aceeaşi înălţime cu restul clădirii, pentru a păstra proporţiile istorice.

Este pentru prima dată când sunt dezvăluite proiecte menite să modifice aripa vestică a Casei Albe.

Noul etaj se va situa deasupra celebrei colonade albe, unde preşedinţii americani au fost fotografiaţi de-a lungul deceniilor în timp ce se plimbau între reşedinţa principală şi Biroul Oval.

El va fi de asemenea situat deasupra sălii de presă unde purtătorii de cuvânt ai Casei Albe se adresează jurnaliştilor.

Trump, criticat pentru demolarea aripii estice

Donald Trump a fost criticat pentru că a ordonat demolarea aripii estice, unde în mod tradiţional se aflau birourile Primei Doamne, fără să fi consultat în prealabil organizaţii istorice sau Comisia pentru amenajarea capitalei.

El a pavat de asemenea "Rose Garden", o peluză mărginită de trandafiri care se învecinează cu Biroul Oval şi care a servit drept cadru pentru numeroase ceremonii şi anunţuri oficiale.

Republicanul l-a numit pe unul dintre consilierii săi, Will Scharf, la conducerea Comisiei pentru amenajarea Washingtonului.

Costul sălii de bal s-a dublat după ce Donald Trump a anunţat proiectul, ale cărui planuri au fost dezvăluite prima dată în iulie.

Casa Albă avansase iniţial cifra de 200 de milioane de dolari, însă preşedintele american a declarat în decembrie că aceasta ar putea costa 400 de milioane.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
România UE
2
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
3
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
155mm
4
Cum ar putea deveni India prima țară din lume care utilizează un proiectil de artilerie...
Reza Pahlavi
5
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă: ”M-a sunat plângând”. Au împreună PATRU copii
Digi Sport
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă: ”M-a sunat plângând”. Au împreună PATRU copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
maga hat
„Nu am nevoie de dreptul internaţional”, ne asigură Trump. Care este limita care spune că l-ar împiedica să acționeze în lume
Maria Corina Machado
Prima reacție a lui Donald Trump după ce Maria Corina Machado a spus că vrea să-i predea Nobelul său pentru Pace
donald trump
Trump anunţă că SUA vor începe „atacuri terestre” împotriva cartelurilor de droguri
Protests in Iran January 8
Regimul iranian blochează accesul la internet și telefonie la nivel național, în timp ce protestele s-au soldat cu 45 de morți
profimedia-0946705467
Norii se înnegresc pe cerul liderilor Cubei: după pierderea lui Maduro, o criză de petrol ar putea fi sfârșitul susținerii populare
Recomandările redacţiei
avion elvetia
Nicușor Dan a publicat înregistrarea convorbirii cu turnul de control...
trump groenlanda
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are...
Agenți ICE în Minneapolis
Un moment de cotitură pentru America: De ce uciderea femeii din...
ilustrație racheta Oreșnik
Rusia anunță că a lovit ținte din Ucraina cu ajutorul rachetei Oreșnik
Ultimele știri
Vreme severă în 15 județe și București: pompierii au evacuat locuințe, înlăturat copaci căzuți și salvat persoane blocate în zăpadă
Avertismentul IGSU: Atenţie la gheaţă, lasă acasă pantofii pentru vreme bună. Un singur pas greşit poate duce la o fractură
Raport ONU: Economia mondială încetinește în 2026, pe fondul tensiunilor comerciale și tarifelor SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care au cele mai mari șanse să-și găsească dragostea în 2026. Spun adio relațiilor „de probă”
Cancan
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi...
Fanatik.ro
Cum a făcut TVR curățenie în parcarea instituției la finalul anului trecut. Lista mașinilor oferite gratuit...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Salariul uluitor al lui Adrian Mutu la Chelsea: „Putea să ia Balonul de Aur”. Exclusiv
Adevărul
Cum a ținut un robot al armatei ucrainene linia frontului 45 de zile. Funcționarea mașinii de luptă, posibilă...
Playtech
Temperatura la care să laşi termostatul noaptea. Nu trebuie închis, însă e necesar să fie răcoare în dormitor
Digi FM
Se pensionează la 48 de ani, dar are planuri mari. Cu ce se va ocupa șeful Poliției Municipiului Sibiu după...
Digi Sport
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat...
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Jennifer Garner, declarații rare despre divorțul de Ben Affleck: „Destrămarea familiei a fost cea mai...
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al...
Newsweek
Casa de Pensii, anunțul momentului pentru 2.300.000 pensionari. „Am virat banii”. Când ajunge pensia pe card?
Digi FM
Cum se menține în formă Jennifer Aniston la 56 de ani. Instructorul ei i-a dezvăluit secretele: „Iubește...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Cerb blocat într-o pungă de plastic, confundat cu un „suspect mascat”. Alarma a pus pe jar poliția din New...
Film Now
A rupt tăcerea după 20 de ani. Fran Drescher, despre lupta din tinerețe cu cancerul: „Durerea găsește drumul...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...