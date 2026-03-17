Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, respinge încetarea focului: „SUA și Israelul trebuie îngenunchiate”

Noul lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a respins propunerile de reducere a tensiunilor sau de încetare a focului cu Statele Unite, transmise la Teheran de către două țări intermediare, a declarat marți un înalt oficial iranian de rang înalt, citat de Reuters.

Poziția lui Khamenei privind răzbunarea împotriva SUA și Israelului a fost „foarte dură și serioasă” în cadrul primei sale reuniuni de politică externă, a spus oficialul, fără a preciza dacă liderul iranian a participat personal sau de la distanță la această reuniune.

Khamenei nu a apărut încă în public de când a fost desemnat succesor la conducere al tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, ucis de atacurile americano-israeliene în 28 februarie.

Despre soarta lui Mojtaba Khamenei circulă informații contradictorii. Ba că ar fi fost rănit și desfigurat în atacurile americano-israeliene, ba că ar fi fost rănit și transportat la Moscova, pentru a primi îngrijiri medicale, ba că ar fi în viață, dar că se ascunde, de teamă că ar putea fi ucis în confruntările din Iran.

Ambasadorul Iranului în Rusia, Kazem Jalali, a negat o informaţie apărută în presă conform căreia noul lider suprem al ţării, ayatollahul Mojtaba Khamenei, primeşte îngrijiri medicale la Moscova, a informat marţi agenţia de presă Tass.

Publicaţia Al Jarida din Kuwait a relatat în weekend că Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, a fost grav rănit într-un atac aerian în timpul campaniei militare lansate de SUA şi Israel împotriva Iranului şi a fost transportat în secret la Moscova pentru a primi tratament medical, la invitaţia personală a preşedintelui rus Vladimir Putin.



Moscova a refuzat să comenteze în legătură cu această informaţie.



Putin l-a felicitat pe Mojtaba Khamenei, fiul defunctului ayatollah Ali Khamenei, pentru numirea sa în funcţia de lider suprem al Iranului cu o săptămână în urmă.



Şeful statului rus a calificat atunci uciderea lui Ali Khamenei în operaţiunea lansată de SUA şi Israel împotriva Republicii islamice drept un "asasinat cinic", care contravine tuturor normelor moralităţii umane.

A treia săptămână de război

Războiul declanşat de campania aeriană a SUA şi Israelului împotriva Iranului a intrat luni în a treia săptămână, cu cel puţin 2.000 de morţi şi fără ca sfârşitul să i se întrevadă.



Între timp, Strâmtoarea Ormuz rămâne în mare parte blocată, aliaţii SUA respingând solicitarea preşedintelui american Donald Trump de a contribui la redeschiderea acestei căi navigabile vitale, ceea ce a condus la creşterea preţurilor la carburanţi şi la amplificarea temerilor legate de inflaţie.



Înaltul oficial a declarat, sub rezerva anonimatului, pentru Reuters că liderul suprem de la Teheran a spus că „nu este momentul potrivit pentru pace până când SUA şi Israelul nu vor fi îngenunchiate, nu îşi vor recunoaşte înfrângerea şi nu vor plăti despăgubiri”.



Trei surse au declarat pentru Reuters în 14 martie că administraţia preşedintelui Donald Trump a respins eforturile aliaţilor din Orientul Mijlociu de a începe negocieri diplomatice menite să pună capăt războiului din Iran.

Editor : M.C