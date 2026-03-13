Live TV

Video Mojtaba Khamenei ar fi în comă. Liderul Suprem al Iranului nici nu știe că a fost numit în locul tatălui său (presa israeliană)

Data actualizării: Data publicării:
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto: Profimedia

Liderul Suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este în comă, nu știe nici că a fost numit în locul tatălui său și nici nu este conștient.

Informația apare în publicația israeliană i24 News, în timp ce războiul din Iran a intrat în cea de-a 2-a săptămână, conform Digi24.

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, i-a succedat tatălui său, Ali Khamenei, după ce acesta a fost asasinat pe 28 februarie. O sursă din Teheran a declarat reporterilor că noul lider suprem se află internat la secția de terapie intensivă a Spitalului Universitar Sina, după ce a suferit răni grave în urma unui atac aerian.

Potrivit sursei, Khamenei nu are cunoștință despre războiul în curs, despre moartea unor membri ai familiei sale, inclusiv a soției și a fiului său, și nici despre propria sa numire în funcția de lider suprem. Sursa a precizat că acesta se află în continuare la terapie intensivă și că o mare parte a spitalului a fost izolată și este păzită de personalul de securitate.

O altă sursă, care a comunicat prin mesaje trimise unui disident exilat la Londra, a afirmat că clericul a suferit răni grave. „I-au fost amputate unul sau ambele picioare. De asemenea, are ficatul sau stomacul perforat. Se pare că se află și în comă”, a declarat sursa.

Citește și

Război în Orientul Mijlociu, ziua 14. Alertă în Turcia: NATO a doborât o nouă rachetă iraniană. Sirene la baza aeriană Incirlik

Între timp, într-o conferință comună cu șeful statului major aliat, secretarul de război Pete Hegseth a anunțat că astăzi Statele Unite vor lansa cele mai dure atacuri de la începutul războiului și că 15.000 de ținte au fost distruse până acum în Iran.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
1
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
3
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
sorin grindeanu parlament
4
Grindeanu, despre vuvuzelele AUR: Pot reduce indemnizația, astfel de comportamente nu...
teren desertificat din oltenia
5
Motivele pentru care România nu a fost interesată să împădurească gratuit, cu bani de la...
"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
Digi Sport
"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 14. Alertă în Turcia: NATO a doborât o nouă rachetă iraniană. Sirene la baza aeriană Incirlik
Livrator
Războiul din Iran pune presiune pe piața muncii din România: muncitori blocați, costuri în creștere și vize în pericol de expirare
profimedia-1076511270
Donald Trump, către liderii G7: Iranul este „pe punctul de a se preda”. Ironii la adresa lui Keir Starmer: „Este prea târziu”
34
Misiune îndeplinită în Irak? Lăudăroșenia din 2003 care bântuie conflictul actual din Iran (BBC InDepth)
Iran: US-Israeli Strikes On The Shahran Oil Depot
Luptă în interiorul Casei Albe privind războiul din Iran: consilierii lui Trump încearcă să influențeze traiectoria conflictului
Recomandările redacţiei
profimedia-1082312885
Ne ia Ucraina gazul din Neptun Deep? Fost ministru: Avem capacități...
paciet in pat de spital
Infecții nosocomiale la Spitalul Județean din Piatra Neamț: patru...
tutuianu 170629_AUDIERI_GUVERN_TUDOSE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_1
„Moda” bolilor inventate la AEP. Țuțuianu: „Un angajat aflat în...
nicusor dan si Fatih Birol
România a depus cererea de aderare la Agenția Internațională pentru...
Ultimele știri
Un bărbat din Iași s-a dat drept agent imobiliar și a înlocuit 128.000 de euro cu bancnote dintr-un joc
Bruxellesul reacționează după decizia SUA privind petrolul rusesc. Merz: „Trump face o greșeală”. Costa: „Decizia este îngrijorătoare”
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia. Cum explică autoritățile situația
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt favorizate de astre între 16 și 22 martie. E săptămâna banilor pentru acești nativi
Cancan
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Fanatik.ro
Boala tăcută care a ucis-o pe Livia în timp ce-și aștepta copilul de la grădiniță. Simptomele înșelătoare...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
„Fenomenul” Ronaldo a ales! Care este cel mai bun prim 11 din istoria fotbalului
Adevărul
Balerina Tetiana, lunetistă de elită pe frontul din Ucraina: „Fiecare mișcare necesită precizie, la fel ca la...
Playtech
Când intră pensiile pe card în aprilie 2026. Vin mai devreme banii de Paște sau se păstrează data obișnuită
Digi FM
Demi Moore, parcă din ce în ce mai slabă. Actrița a stârnit reacții: "Doamne, este tot Hollywoodul pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Iranienii ”au întors armele” cu riscul pierderii libertății
Pro FM
Piesa României la Eurovision 2026, catalogată "periculoasă" și "iresponsabilă". De unde a pornit scandalul
Film Now
Andrea Bocelli, după declarațiile controversate ale lui Timothée Chalamet: „Sper să-și schimbe perspectiva...
Adevarul
Chipul unui grec condamnat la 8 ani de pușcărie apare într-un mozaic de la Mitropolia din Iași, alături de...
Newsweek
Consiliul Fiscal, mesaj dur: Pensia anticipată, eliminată. Vârsta de pensionare crescută. Când se va întâmpla?
Digi FM
„Ești vampir?” A împlinit 60 de ani, dar internetul refuză să-l creadă. Imaginile care au devenit virale pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
E mai sănătos să bei apă rece sau apă caldă? Iată ce spune un specialist
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Nicole Kidman, dezgustată să-l sărute pe Alexander Skarsgård pe platourile „Big Little Lies”. Gestul făcut de...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică