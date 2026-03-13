Liderul Suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este în comă, nu știe nici că a fost numit în locul tatălui său și nici nu este conștient.

Informația apare în publicația israeliană i24 News, în timp ce războiul din Iran a intrat în cea de-a 2-a săptămână, conform Digi24.

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, i-a succedat tatălui său, Ali Khamenei, după ce acesta a fost asasinat pe 28 februarie. O sursă din Teheran a declarat reporterilor că noul lider suprem se află internat la secția de terapie intensivă a Spitalului Universitar Sina, după ce a suferit răni grave în urma unui atac aerian.

Potrivit sursei, Khamenei nu are cunoștință despre războiul în curs, despre moartea unor membri ai familiei sale, inclusiv a soției și a fiului său, și nici despre propria sa numire în funcția de lider suprem. Sursa a precizat că acesta se află în continuare la terapie intensivă și că o mare parte a spitalului a fost izolată și este păzită de personalul de securitate.

O altă sursă, care a comunicat prin mesaje trimise unui disident exilat la Londra, a afirmat că clericul a suferit răni grave. „I-au fost amputate unul sau ambele picioare. De asemenea, are ficatul sau stomacul perforat. Se pare că se află și în comă”, a declarat sursa.

Între timp, într-o conferință comună cu șeful statului major aliat, secretarul de război Pete Hegseth a anunțat că astăzi Statele Unite vor lansa cele mai dure atacuri de la începutul războiului și că 15.000 de ținte au fost distruse până acum în Iran.

