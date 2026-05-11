Moldova va introduce sistem digital de detectare a plagiatului lucrărilor de licență și masterat. Softul este din România

Toate tezele de licență și de master din Republica Moldova vor fi verificate cu ajutorul unui soft antiplagiat din acest an. Măsura, anunțată de ministrul Educației, vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de fenomenul comercializării tezelor realizate „la comandă”, relatează Moldpres.



Ministerul Educației va implementa un sistem digital de detectare a plagiatului, care va permite verificarea tuturor tezelor de licență și master, a anunțat ministrul Educației, Dan Perciun, în cadrul dezbaterilor publice privind fenomenul fraudei academice organizate la Parlament.

Platforma, achiziționată din România

Potrivit acestuia, platforma a fost achiziționată de la o companie din România și va fi utilizată la nivel național pentru verificarea lucrărilor academice depuse de studenți.

În total, aproximativ 15.000 de teze vor fi analizate anual, costul unei verificări fiind de circa 2 euro per lucrare. „Circa 15.000 de teze vor fi încărcate și verificate în acest sistem”, a declarat Perciun.

Dan Perciun a făcut referire și la amploarea fenomenului de plagiat și copiere în mediul universitar, potrivit studiilor realizate de minister. „Datele pe care le avem arată că fenomenul există și este semnificativ. Vorbim despre situații de copiat la examene, despre lucrări preluate de la alte persoane sau chiar despre teze achiziționate. Aceste lucruri afectează credibilitatea sistemului universitar”, a spus ministrul. La dezbateri au fost prezenți rectorii celor mai mari universități din Republica Moldova.

Editor : M.C