Live TV

Moldova va introduce sistem digital de detectare a plagiatului lucrărilor de licență și masterat. Softul este din România

Data publicării:
studenti care sustin un examen scris
Imagine cu caracter ilustrativ. Credit foto: Guliver/Getty Images
Din articol
Platforma, achiziționată din România

Toate tezele de licență și de master din Republica Moldova vor fi verificate cu ajutorul unui soft antiplagiat din acest an. Măsura, anunțată de ministrul Educației, vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de fenomenul comercializării tezelor realizate „la comandă”, relatează Moldpres.

Ministerul Educației va implementa un sistem digital de detectare a plagiatului, care va permite verificarea tuturor tezelor de licență și master, a anunțat ministrul Educației, Dan Perciun, în cadrul dezbaterilor publice privind fenomenul fraudei academice organizate la Parlament.

Platforma, achiziționată din România

Potrivit acestuia, platforma a fost achiziționată de la o companie din România și va fi utilizată la nivel național pentru verificarea lucrărilor academice depuse de studenți.

În total, aproximativ 15.000 de teze vor fi analizate anual, costul unei verificări fiind de circa 2 euro per lucrare. „Circa 15.000 de teze vor fi încărcate și verificate în acest sistem”, a declarat Perciun.

Dan Perciun a făcut referire și la amploarea fenomenului de plagiat și copiere în mediul universitar, potrivit studiilor realizate de minister. „Datele pe care le avem arată că fenomenul există și este semnificativ. Vorbim despre situații de copiat la examene, despre lucrări preluate de la alte persoane sau chiar despre teze achiziționate. Aceste lucruri afectează credibilitatea sistemului universitar”, a spus ministrul. La dezbateri au fost prezenți rectorii celor mai mari universități din Republica Moldova.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
george simion si calin georgescu fac declaratii
2
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
simion aur inquam george calin
3
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
4
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
deputata
5
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
"Nu venea acasă nici cu 50 de lei". Adelina a spus ce făcea, de fapt, Cristi Chivu cu banii câștigați
Digi Sport
"Nu venea acasă nici cu 50 de lei". Adelina a spus ce făcea, de fapt, Cristi Chivu cu banii câștigați
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Maia Sandu
Maia Sandu, imagine favorabilă în România: majoritatea o văd apropiată de București, nu de Moscova (sondaj)
kaja kallas maia sandu
Kaja Kallas promite că UE va cere retragerea trupelor ruse din Transnistria și propune un ajutor militar record pentru Rep. Moldova 
kaja kallas
UE continuă modernizarea armatei Republicii Moldova. Kaja Kallas, vizită la Chişinău
nicusor si maia
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
Casa Sovietelor
Ce plan are Chişinăul pentru Transnistria. Experţi: Modelul economic al regimului de la Tiraspol este în colaps
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele...
sorin grindeanu PSD
Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice: „România este ținută...
diana buzoianu
Diana Buzoianu spune în ce condiții ar reveni USR la guvernare: „Nu...
Ultimele știri
A început exerciţiul de mobilizare în judeţele Alba şi Hunedoara. Rezerviști chemați la unitățile militare
Ce a cerut Iranul ca răspuns la propunerile SUA, provocând furia lui Trump
Un bărbat condamnat în Belgia pentru un jaf de peste trei milioane de euro a fost prins când încerca să intre în România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Săndel Bălan, prima reacție după ce NU a fost invitat la nunta Andreei cu Victor Cornea. De unde a pornit TOT...
Fanatik.ro
Mihai Pintilii, la un pas de revenirea la FCSB! Cine stă pe bancă la barajul cu FC Botoșani
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
E gata! Neluțu Varga își caută antrenor la CFR Cluj! Pancu e decis să meargă la Rapid
Adevărul
Vladimir Putin pierde controlul asupra Rusiei: semnal de alarmă din interiorul Kremlinului
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mbappe a postat un mesaj la 2-0 pentru Barcelona și "ruptura" de fanii lui Real Madrid e TOTALĂ
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Din față părea o rochie banală, dar când s-a întors, blițurile au pornit. Kate Hudson și-a pus în valoare...
Adevarul
Primele poduri și viaducte de pe Autostrada Sibiu - Făgăraș au prins formă. Cum a avansat șantierul deschis...
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru 2.400.000 pensionari. „Banii, transferați”. Când intră pensia, marți, pe card?
Digi FM
20 de imagini de la nunta de poveste a Andreei Bălan. Turn de șampanie, tort superb cu poza mirilor și un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
Filmul care conduce box office-ul nord-american, în ciuda lansării a trei noi pelicule importante la Hollywood
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...