21 de separatiști transnistreni care pregăteau violențe în Republica Moldova au fost reținuți de poliția de la Chișinău

Douăzeci și una de persoane originare din regiunea transnistreană au fost reținute, în decursul zilei de luni, pentru implicarea în acțiuni de destabilizare, potrivit surselor TVR Moldova.

Pe 28 septembrie, Inspectoratul General al Poliției a anunțat despre reținerea a trei persoane originare din regiunea transnistreană pentru organizarea de destabilizări în timpul protestelor ce urmează să fie organizate de Blocul Electoral „Patriotic”. Două persoane dintre cei trei bărbați au fost monitorizați de poliție de aproape de aproape două luni.

Ei ar fi angajați ai structurilor de forță din stânga Nistrului, responsabili de coordonarea, monitorizarea și aprovizionarea logistică a grupurilor.

Duminică, în timpul alegerilor, ofițerii INI și polițiștii din BPDS "Fulger" au desfășurat desfășoară în cadrul unei cauze penale pornită pentru pregatirea destabilizărilor și dezordinilor în masă imediat după încheierea scrutinului și în cadrul protestului de mâine în Chișinău anunțat de Blocul Electoral Patriotic.

În timpul reținerii și perchezițiilor, la cei trei bărbați au fost depistate obiecte, inclusiv pirotehnice și inflamabile, care urmau a fi folosite pentru a panica mulțimea și a crea haos.

Editor : A.R.