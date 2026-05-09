Video 9 mai la Chișinău: marș al prorușilor cu simboluri interzise și muzică sovietică, în timp ce Guvernul sărbătorește Ziua Europei

Foto: captură video NewsMaker.md / YouTube

Mii de persoane au participat sâmbătă la Marşul Victoriei organizat în centrul Chişinăului de forţele proruse, purtând panglici bicolore la piept, chiar dacă sunt interzise prin lege, flori şi portrete, în timp ce ambasadorul desemnat al Rusiei la Chişinău, Oleg Ozerov, a declarat pentru agenţia oficială rusă TASS că Ziua Victoriei rămâne în continuare o sărbătoare „sfântă” pentru locuitorii Moldovei, în ciuda încercărilor actualului guvern al republicii de a-i diminua importanţa, scrie News.ro.

Manifestanţii de la Chişinău au mărşăluit din centrul capitalei spre Complexul Memorial „Eternitate”. Acompaniată de fanfară şi cântece militare sovietice, coloana a fost condusă de deputaţi şi lideri ai partidelor pro-ruse din Republica Moldova. La manifestaţie au fost văzuţi fostul preşedinte Igor Dodon, împreună cu soţia, vicepreşedintele Parlamentului Vlad Bătrîncea, deputata socialistă Zinaida Greceanîi (fost premier), deputata comunistă Diana Caraman şi liderul partidului „Viitorul Moldovei”, deputatul neafiliat Vasile Tarlev (şi el fost premier), relatează NewsMaker.

Spre sfârşitul marşului, coloanei i s-a alăturat şi ambasadorul agreat al Federaţiei Ruse la Chişinău, Oleg Ozerov.

Atât diplomatul rus, cât şi mai mulţi politicieni prezenţi au purtat în piept panglica „Sfântul Gheorghe”, interzisă în Moldova. Din 2022, în Republica Moldova sunt interzise prin lege panglica „Sfântul Gheorghe”, precum şi simbolurile Z şi V, asociate agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei. Persoanele fizice riscă amenzi de până la 9.000 de lei pentru afişarea acestora, iar persoanele juridice – sancţiuni de până la 18.000 de lei.

Unii participanţi au venit îmbrăcaţi în uniforme sovietice de război şi au cântat, în cor, „Katiuşa”.

„Victorie!”, „Ura-Ura-Ura!”, „Noi suntem urmaşii Victoriei!” şi „Ne amintim, ne mândrim!” – sunt doar câteva dintre lozincile scandate de aceştia.

Liderul PSRM, Igor Dodon, susţine că la manifestaţie ar fi participat „zeci de mii de oameni”, „în pofida interdicţiilor şi restricţiilor”.

Într-o declaraţie pentru NewsMaker, reprezentanţii Guvernului au îndemnat politicienii să evite mesajele care divizează şi dezbină societatea.

Pe lângă Marşul Victoriei, în centrul Chişinăului este organizat şi Orăşelul European, dedicat Zilei Europei, iar seara urmează să se încheie cu un concert în Piaţa Marii Adunări Naţionale, organizat de guvern.

Ambasadorul Rusiei la Chişinău, Oleg Ozerov, a declarat că Ziua Victoriei rămâne în continuare o sărbătoare sfântă pentru locuitorii Moldovei, în ciuda încercărilor actualului guvern al republicii de a-i diminua importanţa. „Un număr imens de oameni care au venit astăzi, de dimineaţă devreme, la acest memorial pentru a aduce un omagiu apărătorilor Patriei lor, a depune flori şi a discuta între ei. Şi ceea ce văd astăzi dovedeşte că Ziua Victoriei este o zi sfântă nu numai pentru cetăţenii Rusiei, ci şi pentru cetăţenii altor state, în primul rând din spaţiul post-sovietic”, a remarcat diplomatul, răspunzând la întrebarea unui corespondent TASS în timpul unei discuţii cu jurnaliştii.

„Unii încep să spună: Haideţi, au trecut mai mult de 80 de ani, iar voi încă sărbătoriţi! Da, o să sărbătorim asta încă 1.500 de ani, pentru că este o sărbătoare care se află în sângele nostru, în venele noastre, în genele noastre!”, a comentat Ozerov.

Potrivit TASS, în cursul dimineaţii, au venit să depună flori la monumentul Eternitate şi diplomaţii din Azerbaidjan, Belarus şi Kazahstan.

Tot TASS, agenţia de ştiri oficială a statului rus, notează că vineri, la o conferinţă de presă la Chişinău, preşedinta Moldovei, Maia Sandu, şi şefa Serviciului European de Acţiune Externă, Kaia Kallas, au îndemnat locuitorii Moldovei să sărbătorească Ziua Europei pe 9 mai. Pentru această sărbătoare a fost rezervată piaţa principală din Chişinău. Totuşi, cele mai ample evenimente vor avea loc sâmbătă în afara acesteia, susţine TASS. După cum a declarat pentru TASS preşedintele Consiliului de Coordonare al compatrioţilor ruşi, Aleksei Petrovici, Ziua Victoriei va fi sărbătorită în toate oraşele din Moldova, unde sunt planificate marşuri, ceremonii de depunere de flori, curse auto şi alte evenimente.

Conform diverselor estimări, în rândurile Armatei Roşii au luptat aproximativ 400.000 de soldaţi originari din Moldova, faptele de vitejie ale 50.000 dintre ei fiind răsplătite cu distincţii, iar 20 au primit titlul de Erou al Uniunii Sovietice. Războiul a afectat aproape fiecare familie din ţară, de aceea, pe 9 mai, sute de mii de oameni vin la mormintele soldaţilor, arată TASS.

