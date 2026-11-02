Acord istoric România-Republica Moldova în domeniul apărării. Anunțul premierului Luca Niculescu

Premierul Luca Niculescu a anunțat semnarea unui acord istoric între statele de pe cele două maluri ale Prutului. Șeful Executivului a declarat că: „ministerele apărării din cele două țări vor deveni, în premieră, parteneri într-o achiziție comună prin programul european SAFE”

Șeful de la Palatul Victoria a transmis: „România și Republica Moldova își consolidează cooperarea în domeniul apărării.

La doar câteva zile după vizita la Chișinău, am făcut astăzi, la Palatul Victoria, un nou pas concret pentru întărirea parteneriatului strategic dintre România și Republica Moldova.

Oamenii de pe ambele maluri ale Prutului așteaptă de la guverne același lucru: să le asigurăm securitatea. Avem obiectivul comun de a consolida, de a adapta capabilitățile noastre de apărare la cerințele și provocările actuale, de a investi în industria noastră de apărare și astfel să susținem consolidarea bazei industriale și tehnologice europene, prin proiecte și achiziții comune.

Am semnat acordul prin care ministerele apărării din cele două țări vor deveni, în premieră, parteneri într-o achiziție comună prin programul european SAFE, pentru proiectul „Platforme de transport auto – multifuncționale, pe roți”. Finanțarea oferită de programul SAFE reprezintă pentru noi o mare oportunitate de a ne proteja teritoriul și cetățenii.

Dimensiunea economică este la fel de importantă. Proiectul prevede realizarea în România a producției, integrării și testării finale a platformelor IVECO, ceea ce înseamnă investiții și locuri de muncă în țara noastră.

Vom continua să dezvoltăm această cooperare în beneficiul cetățenilor noștri. Mulțumesc tuturor celor implicați în realizarea acestui proiect”.

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Anunțul Palatului Victoria

Prim-ministrul României, Luca Niculescu, ministrul Apărării Naționale, Ștefan-Radu Oprea, și ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, au participat astăzi, 2 noiembrie 2026, la ceremonia de semnare a documentelor prin care România și Republica Moldova devin, în premieră, partenere în cadrul unui program comun de achiziții militare, derulate prin Programul SAFE.

„Oamenii de pe ambele maluri ale Prutului așteaptă de la guverne același lucru: să le asigurăm securitatea. Avem obiectivul comun de a consolida, de a adapta capabilitățile noastre de apărare la cerințele și provocările actuale, de a investi în industria noastră de apărare și astfel să susținem consolidarea bazei industriale și tehnologice europene, prin proiecte și achiziții comune. Iar finanțarea oferită de programul SAFE reprezintă pentru noi o mare oportunitate de a ne proteja teritoriul și cetățenii. Dimensiunea economică este la fel de importantă. Acest proiect prevede realizarea producției, integrării, testării finale a platformelor IVECO în România, ceea ce, pe scurt, înseamnă investiții și locuri de muncă în țara noastră, o prioritate a Guvernului”, a afirmat prim-ministru Luca Niculescu.

Ministrul Apărării Naționale al României, Ștefan-Radu Oprea a subliniat că este pentru prima dată când România și Republica Moldova derulează un program comun de achiziții de echipamente militare. ”Acest proiect înseamnă cooperare și interoperabilitate. Din punct de vedere operațional ne putem integra mult mai bine, ceea ce este benefic pentru securitatea României și a Republicii Moldova.

De asemenea, este important că începem să exportăm prin capacitățile de producție pe care le avem deja dezvoltate în România. Fabrica Iveco se află în județul Dâmbovița. Faptul că am investit, că am dezvoltat capacități de producție în România, arată că astăzi deja putem să devenim și exportatori de securitate, de echipamente competitive”, a declarat ministrul Apărării Naționale din România, Ștefan Radu Oprea.

Achizițiile planificate

La rândul său, ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, a evidențiat importanța sprijinului oferit de România pentru modernizarea Armatei Naționale și consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova. „Acest acord demonstrează încă o dată că relația specială de prietenie și încredere dintre Republica Moldova și România se reflectă nu doar în declarații de susținere reciprocă, ci și în proiecte concrete, cu impact direct asupra securității și capacității noastre de apărare. (...) Pentru Republica Moldova, acest acord are o semnificație aparte. El reconfirmă sprijinul constant al României pentru procesele de modernizare a armatei naționale și pentru consolidarea capacității de apărare ale țărilor noastre”, a declarat ministrul Apărării din Republica Moldova, Anatolie Nosatîi.

Ministerul Apărării Naționale din România, prin Direcția generală pentru armamente, Ministerul Apărării al Republicii Moldova, prin Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu (AARAP), și compania italiană IDV Defence Vehicles S.p.A. au semnat un act adițional la acordul-cadru încheiat în anul 2019 între MApN și compania italiană. Prin acest document, AARAP devine autoritate contractantă în cadrul acordului, pentru achiziția de autocamioane IVECO destinate înzestrării Armatei Naționale a Republicii Moldova.

Cu aceeași ocazie, AARAP și compania IDV Defence Vehicles au semnat contractul subsecvent nr. 4, care prevede achiziția a 62 de autocamioane IVECO, în trei configurații, pentru înzestrarea Armatei Republicii Moldova.

Acest demers reprezintă o nouă etapă în dezvoltarea cooperării bilaterale în domeniul apărării și reconfirmă angajamentul constant al României de a sprijini procesul de modernizare a Armatei Naționale a Republicii Moldova. Totodată, inițiativa contribuie la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova, la creșterea interoperabilității dintre cele două armate și la aprofundarea parteneriatului bilateral în domeniul apărării.

Acordul-cadru încheiat în anul 2019 între Ministerul Apărării Naționale și compania IDV Defence Vehicles S.p.A. prevede achiziția a 2.909 platforme de transport auto multifuncționale pe roți (autocamioane IVECO), destinate înzestrării Armatei României. Proiectul „Platforme de transport auto multifuncționale pe roți” este inclus în Planul de investiții al României în industria de apărare, aferent instrumentului european SAFE.

Până la data de 30 octombrie 2026, au fost livrate Armatei României 2.039 de platforme de transport”, se arată în comunicat.

Editor : A.R.