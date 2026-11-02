Live TV

Acord istoric România-Republica Moldova în domeniul apărării. Anunțul premierului Luca Niculescu

Data actualizării: Data publicării:
luca aparare
Sursa foto: Facebook/Luca Niculescu
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Anunțul Palatului Victoria Achizițiile planificate

Premierul Luca Niculescu a anunțat semnarea unui acord istoric între statele de pe cele două maluri ale Prutului. Șeful Executivului a declarat că: „ministerele apărării din cele două țări vor deveni, în premieră, parteneri într-o achiziție comună prin programul european SAFE”

Șeful de la Palatul Victoria a transmis: „România și Republica Moldova își consolidează cooperarea în domeniul apărării.
La doar câteva zile după vizita la Chișinău, am făcut astăzi, la Palatul Victoria, un nou pas concret pentru întărirea parteneriatului strategic dintre România și Republica Moldova.

Oamenii de pe ambele maluri ale Prutului așteaptă de la guverne același lucru: să le asigurăm securitatea. Avem obiectivul comun de a consolida, de a adapta capabilitățile noastre de apărare la cerințele și provocările actuale, de a investi în industria noastră de apărare și astfel să susținem consolidarea bazei industriale și tehnologice europene, prin proiecte și achiziții comune.

Am semnat acordul prin care ministerele apărării din cele două țări vor deveni, în premieră, parteneri într-o achiziție comună prin programul european SAFE, pentru proiectul „Platforme de transport auto – multifuncționale, pe roți”. Finanțarea oferită de programul SAFE reprezintă pentru noi o mare oportunitate de a ne proteja teritoriul și cetățenii.

Dimensiunea economică este la fel de importantă. Proiectul prevede realizarea în România a producției, integrării și testării finale a platformelor IVECO, ceea ce înseamnă investiții și locuri de muncă în țara noastră.

Vom continua să dezvoltăm această cooperare în beneficiul cetățenilor noștri. Mulțumesc tuturor celor implicați în realizarea acestui proiect”. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Anunțul Palatului Victoria

Prim-ministrul României, Luca Niculescu, ministrul Apărării Naționale, Ștefan-Radu Oprea, și ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, au participat astăzi, 2 noiembrie 2026, la ceremonia de semnare a documentelor prin care România și Republica Moldova devin, în premieră, partenere în cadrul unui program comun de achiziții militare, derulate prin Programul SAFE.

„Oamenii de pe ambele maluri ale Prutului așteaptă de la guverne același lucru: să le asigurăm securitatea. Avem obiectivul comun de a consolida, de a adapta capabilitățile noastre de apărare la cerințele și provocările actuale, de a investi în industria noastră de apărare și astfel să susținem consolidarea bazei industriale și tehnologice europene, prin proiecte și achiziții comune. Iar finanțarea oferită de programul SAFE reprezintă pentru noi o mare oportunitate de a ne proteja teritoriul și cetățenii. Dimensiunea economică este la fel de importantă. Acest proiect prevede realizarea producției, integrării, testării finale a platformelor IVECO în România, ceea ce, pe scurt, înseamnă investiții și locuri de muncă în țara noastră, o prioritate a Guvernului”, a afirmat prim-ministru Luca Niculescu.

Ministrul Apărării Naționale al României, Ștefan-Radu Oprea a subliniat că este pentru prima dată când România și Republica Moldova derulează un program comun de achiziții de echipamente militare. ”Acest proiect înseamnă cooperare și interoperabilitate. Din punct de vedere operațional ne putem integra mult mai bine, ceea ce este benefic pentru securitatea României și a Republicii Moldova.

De asemenea, este important că începem să exportăm prin capacitățile de producție pe care le avem deja dezvoltate în România. Fabrica Iveco se află în județul Dâmbovița. Faptul că am investit, că am dezvoltat capacități de producție în România, arată că astăzi deja putem să devenim și exportatori de securitate, de echipamente competitive”, a declarat ministrul Apărării Naționale din România, Ștefan Radu Oprea.

Achizițiile planificate

La rândul său, ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, a evidențiat importanța sprijinului oferit de România pentru modernizarea Armatei Naționale și consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova. „Acest acord demonstrează încă o dată că relația specială de prietenie și încredere dintre Republica Moldova și România se reflectă nu doar în declarații de susținere reciprocă, ci și în proiecte concrete, cu impact direct asupra securității și capacității noastre de apărare. (...) Pentru Republica Moldova, acest acord are o semnificație aparte. El reconfirmă sprijinul constant al României pentru procesele de modernizare a armatei naționale și pentru consolidarea capacității de apărare ale țărilor noastre”, a declarat ministrul Apărării din Republica Moldova, Anatolie Nosatîi.

Ministerul Apărării Naționale din România, prin Direcția generală pentru armamente, Ministerul Apărării al Republicii Moldova, prin Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu (AARAP), și compania italiană IDV Defence Vehicles S.p.A. au semnat un act adițional la acordul-cadru încheiat în anul 2019 între MApN și compania italiană. Prin acest document, AARAP devine autoritate contractantă în cadrul acordului, pentru achiziția de autocamioane IVECO destinate înzestrării Armatei Naționale a Republicii Moldova.

Cu aceeași ocazie, AARAP și compania IDV Defence Vehicles au semnat contractul subsecvent nr. 4, care prevede achiziția a 62 de autocamioane IVECO, în trei configurații, pentru înzestrarea Armatei Republicii Moldova.
Acest demers reprezintă o nouă etapă în dezvoltarea cooperării bilaterale în domeniul apărării și reconfirmă angajamentul constant al României de a sprijini procesul de modernizare a Armatei Naționale a Republicii Moldova. Totodată, inițiativa contribuie la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova, la creșterea interoperabilității dintre cele două armate și la aprofundarea parteneriatului bilateral în domeniul apărării.

Acordul-cadru încheiat în anul 2019 între Ministerul Apărării Naționale și compania IDV Defence Vehicles S.p.A. prevede achiziția a 2.909 platforme de transport auto multifuncționale pe roți (autocamioane IVECO), destinate înzestrării Armatei României. Proiectul „Platforme de transport auto multifuncționale pe roți” este inclus în Planul de investiții al României în industria de apărare, aferent instrumentului european SAFE.

Până la data de 30 octombrie 2026, au fost livrate Armatei României 2.039 de platforme de transport”, se arată în comunicat. 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1147848686
1
Criză în Polonia: ambasadorii din România și China au demisionat. Președintele se...
blana docuz
2
Cât ar fi costat, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis...
Calendar ortodox noiembrie. Foto Getty Images
3
Calendar ortodox noiembrie 2026: Când sunt marile sărbători cu cruce roșie și de la ce...
ID228894_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Florin Manole, despre majorarea salariilor demnitarilor: Pentru a aduce echitate în...
Cetățeni ruși
5
Orașul în care merg rușii care vor să descopere cum se trăiește dincolo de graniță: „Nu...
La două zile după schimbul de replici cu Daniel Pancu, Diana Șucu a revenit cu un mesaj puternic pe rețelele sociale
Digi Sport
La două zile după schimbul de replici cu Daniel Pancu, Diana Șucu a revenit cu un mesaj puternic pe rețelele sociale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
luca niculescu guvern 2
Luca Niculescu, față în față cu sindicatele, care cer majorarea salariului minim. Acestea vor discuții separate și cu miniștrii PSD
Ilie Bolojan.
Bolojan: Dacă Guvernul Niculescu va avea derapaje în administrarea țării, PNL le va taxa
petrisor peiu inquam george calin
AUR pregătește o moțiune simplă împotriva ministrului Finanțelor pe tema deficitului bugetar. Petrișor Peiu: „Vrem să aflăm adevărul”
Luca Niculescu Guvern 2
Premierul Luca Niculescu nu merge în Parlament să prezinte situația deficitului bugetar cerută de AUR. Are întâlniri cu sindicatele
2026-10-20-2542
Cine conduce, de fapt, Guvernul? Valeriu Stoica: „Luca Niculescu e un mediator”. Ce soartă ar putea avea PSD până în 2028
Recomandările redacţiei
Sarah
Votul se decide la casa de marcat: cât costă viața în SUA, cu o zi...
Ploaie torentiala si rafale puternice de vant
Ploi însemnate, vânt puternic, ninsori la munte: ANM a emis alerte...
blindata armata rusa in oleski
Sub acoperirea armistiţiului, ruşii au adus în Oleşkî echipament...
Nicușor Dan
Nicușor Dan, mesaj de felicitare pentru Iliana Iotova: „Aștept cu...
Ultimele știri
Grindeanu, despre criticile privind botezul familiei Simonis: „Nu le voi accepta pe cele ale unora care făceau băi de șampanie”
Alertă de spionaj în Germania: parlamentari și miniștri, avertizați de Apple că telefoanele lor ar fi putut fi compromise
Câți bani administrează fondurile de pensii din Pilonul II și unde sunt investiți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii favorizate până la finalul anului 2026. Pentru acești nativi viața se schimbă complet după ce se...
Cancan
Prognoză Sărbători | Vreme ciudată în București de Crăciun și de Revelion, potrivit meteorologilor EaseWeather
Fanatik.ro
FCSB, echipa de start cu surprize pentru U Cluj. Boutoutaou, titular! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Pancu și-a semnat sentința la Rapid! „Cariera lui s-a stins aici! Pleacă și dacă ia titlul”
Adevărul
De la presǎ la conducerea statului. Cine este Iliana Iotova, primul președinte femeie al Bulgariei
Digieconomic
Când trebuie declarați la ANAF banii obținuți din vânzări pe Vinted, OLX și alte platforme. Explicațiile unui...
Digi FM
"Am decis să sărbătoresc viața". Alina Pușcău, după ultima cură de chimioterapie: "A fost incredibil de greu"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil: s-a dus să ceară un loc de muncă și a plecat cu o mașină de 3 milioane de euro! Ce a urmat e de...
Pro FM
„E timpul!” Mariah Carey a dat startul sezonului de Crăciun din 2026. Câți bani îi aduce anual piesa „All I...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Privire enigmatică și siluetă de model. Soția lui Matthew McConaughey, apariție electrizantă într-o rochie...
Adevarul
Șantierul autostrăzii cu tuneluri din vestul României se apropie de final. Munții de pământ excavați au...
Newsweek
Sute de mii de pensionari NU vor lua bani în plus la pensie la indexare. Casa de Pensii confirmă
Digi FM
De ce se înmoaie murăturile în borcan. Greșelile care le strică textura și cum le păstrezi crocante
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Frigul ar putea prelungi viața. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul temperaturilor scăzute asupra...
Digi Animal World
Reacția unui câine când celălalt patruped al familiei are o criză de epilepsie. Imaginile sunt virale: „Mi-au...
Film Now
Scandal între Michael Douglas și Julia Roberts la o petrecere. A jignit-o după ce băuse: „Ia-ți mâinile de pe...
UTV
Laura Cosoi a ajuns la casa Adelei Popescu de la Șușani. Cum și-au petrecut timpul cele două vedete, în timp...