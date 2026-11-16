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Video Alegeri în Găgăuzia: independentul Alexandr Stoianoglo și socialistul Fiodor Gagauz intră în turul al II-lea pentru funcția de bașcan

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Foto: Profimedia
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Alegerile pentru funcţia de başcan al Găgăuziei, care au avut loc duminică, vor avea un al doilea tur, după ce niciunul dintre cei opt candidaţi nu a obţinut majoritatea necesară pentru a câştiga scrutinul din 15 noiembrie. În cursă vor continua Alexandr Stoianoglo, independent, care a acumulat 38,46% din voturi, şi Fiodor Gagauz, cu 25,06%, candidatul Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM), scrie News.ro, care citează presa moldovenească. Peste 48.000 de alegători au votat la alegerile regionale din Găgăuzia, iar la închiderea secţiilor de votare, la ora 21:00, prezenţa la urne era de 37,6%, astfel că pragul minim de participare a fost atins, condiţie pentru ca scrutinul să poată fi declarat valabil.

Potrivit rezultatelor preliminare publicate de organul electoral, după procesarea a 94% din procesele-verbale, independentul Alexandr Stoianoglo și socialistul Fiodor Gagauz au obţinut cele mai multe voturi.

Prezenţa la urne a fost de 37,6%, potrivit datelor comunicate la încheierea votării.

Alegerile anticipate pentru funcţia de başcan al Găgăuziei au fost organizate după condamnarea Evgheniei Guţul, fostul başcan, în dosarul finanţării ilegale a fostului partid „Şor”. Pe 17 august, Adunarea Populară a Găgăuziei a constatat vacanţa funcţiei, invocând sentinţa de condamnare menţinută în apel.

Duminică, locuitorii autonomiei au votat şi pentru deputaţii Adunării Populare.

Pentru cele 35 de mandate de deputat au candidat 132 de persoane. Dintre acestea, 42 au fost desemnate de partide politice, iar 90 au candidat independent. În fiecare circumscripţie uninominală va fi ales câte un deputat.

În cursa pentru funcţia de başcan s-au înscris opt candidaţi: Fiodor Găgăuz, Alexandr Stoianoglo, Corneliu Dudnic, Ivan Kîlcic, Piotr Vlah, Ivanna Koksal, Serghei Anastasov şi Oleg Garizan.

Aproape unu din patru votanţi a avut între 66 şi 75 de ani. Aceasta a fost cea mai numeroasă grupă de vârstă la urne. Tinerii de 18 - 25 de ani au reprezentat puţin peste 6% dintre cei care au votat.

Pragul minim de participare - de o pătrime din numărul alegătorilor înscrişi pe listele electorale, necesar pentru declararea valabilităţii alegerilor - a fost atins în 34 din cele 35 de circumscripţii electorale. Excepţie face circumscripţia electorală Baurci, unde prezenţa la votare a fost sub acest prag (24,60%). Cea mai ridicată prezenţă la vot la alegerile din Găgăuzia a fost înregistrată în circumscripţia Bugeac - 58,78%, relatează NewsMaker.

Atât candidatul pentru funcţia de deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei, cât şi pentru funcţia de guvernator (başcan) al Găgăuziei se consideră ales dacă a întrunit mai mult de jumătate din voturile valabil exprimate ale alegătorilor care au participat la votare. În cazul în care niciun candidat nu întruneşte această condiţie, în termen de două săptămâni se organizează al doilea tur cu doi candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin.

Poliţia şi ONG-ul Promo-LEX au semnalat mai multe incidente în ziua votului. La Comrat şi Ceadîr-Lunga, poliţiştii au identificat mai multe persoane care ar fi transportat ilegal alegători la secţiile de votare cu maşini şi microbuze. Poliţia verifică dacă a fost încălcată legislaţia electorală. Promo-LEX a raportat, la rândul său, că, în timpul votării cu urna mobilă, fiul unei alegătoare a votat în locul mamei sale. Într-un alt caz semnalat de observatori, mai multe persoane au intrat în aceeaşi cabină de vot.

Editor : B.E.

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