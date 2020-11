Alegeri prezidenţiale Moldova 2020: Renato Usatîi se întâlneşte cu Maia Sandu pentru o posibilă susţinere a sa în turul doi

Liderul formaţiunii politice „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, care s-a clasat al treilea în primul tur al alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova, se întâlneşte azi cu Maia Sandu, câştigătoarea primului tur, pentru a discuta despre o posibilă susţinere a candidatei Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS) în turul al doilea, informează Agerpres.

Usatîi, care a obţinut 16,90% din voturi, a declarat că a avut luni o discuţie telefonică cu Maia Sandu. El a recunoscut că va condiţiona susţinerea pentru candidata pro-europeană de dizolvarea Parlamentului, despre care spune că este „nereprezentativ”, dar şi de rezolvarea problemei cetăţenilor moldoveni din diaspora.

„Unii spun că ruşii mă presează şi am să ies pentru Dodon, iar alţii spun că Renato Usatîi trebuie să iasă pentru Maia Sandu. Eu am fost susţinut de peste 200.000 de cetăţeni şi am o obligaţie faţă de ei şi am o obligaţie faţă de toţi cetăţenii din Republica Moldova, ca să fiu corect. Astăzi pe mine mă doare şi mă interesează cum va fi soluţionată problema diasporei. Ce facem în primul rând cu alegerile parlamentare anticipate?”, a afirmat Usatîi.

Candidatul Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu, a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale de duminică, ea fiind votată de 487.635 alegători, ceea ce reprezintă 36,16% din totalul celor 1.348.707 voturi valabil exprimate.

Pe locul al doilea s-a situat actualul preşedinte al ţării, socialistul Igor Dodon, cu 439.866 voturi (32,61%), urmat de Renato Usatîi (Partidul Politic "Partidul Nostru"), cu 16,90%, Violeta Ivanov (Partidul Politic "Şor"), cu 6,49%, Andrei Năstase (Partidul Politic "Platforma Demnitate şi Adevăr"), cu 3,26%, Octavian Ţîcu (Partidul Politic "Partidul Unităţii Naţionale"), cu 2,01%, Tudor Deliu (Partidul Liberal Democrat din Moldova), cu 1,37%, şi Dorin Chirtoacă (Blocul electoral Unirea) cu 1,20%.

Turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova va fi organizat pe 15 noiembrie.

