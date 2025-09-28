Live TV

Alegeri Republica Moldova 2025. Alerte cu bombă la mai multe secții de votare din diaspora, inclusiv în București

Data publicării:
coada buna 1
Coada la o secție de votare din diaspora. Sursa foto: MAE de la Chișinău.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova transmit că la mai multe secții de votare din diaspora au fost alerte cu bombă, false, după cum au comunicat oficialii din țările în care au avut loc incidentele. Printre țările în care au fost alerte sunt Italia, România sau SUA. 

Oficialii moldoveni transmit, într-un comunicat, că au fost pregătite pentru acest scenariu, iar în secțiile unde au avut loc incidentele, procesul electoral a fost reluat. 

„Alertele cu bombă au început exact cum au atenționat autoritățile anterior că se va întâmpla ca parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova”, transmit aceștia. 

Diplomații de la Chișinău spun că alertele au vizat mai multe țări în care este o diasporă moldovenească impresionantă: „Cazurile au fost la Roma, Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA) și Alicante (Spania).”

Chișinău mai adaugă că era pregătit pentru astfel de scenarii: „Instituțiile statului s-au pregătit pentru acest scenariu, am stabilit proceduri clare și cooperăm cu partenerii noștri din alte state pentru ca procesul electoral să nu aibă de suferit. Rugăm toți cetățenii să asculte recomandările autorităților, informațiile oficiale și să continuăm votul cinstit.

Camerele de supraveghere a proceselor electorale amplasate în secțiile de votare sunt funcționale și țin sub observație instrumentele electorale pentru ca acestea să rămână intacte până la reluarea proceselor de vot.„

Amintim, duminica aceasta sunt organizate cele mai importante alegeri parlamentare din istoria Republicii Moldova. Oamenii sunt chemați la urne pentru a alege între Uniunea Europeană și supunerea față de Kremlin. Moldovenii au de ales de pe o listă cu 23 de partide, blocuri electorale și candidați independenți care vor forma viitorul Legislativ format din 101 deputați. Șefa Comisiei Electorale Centrale a declarat că autoritățile asigură un proces de vot corect și transparent. Până la ora 13:50 au votat circa 871204 de alegători, iar prezența la vot este de 30%, potrivit datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC) de la Chișinău. Oficialii de la MAE moldovenesc transmit că la mai multe secții de votare din diaspora oamenii stau la coadă pentru a putea vota.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ninsoare pe camp
1
Vin primele ninsori. Prognoza meteo pe următoarele 7 zile
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
2
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de...
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
3
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
femeie cu un colet in fata
4
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce...
drona in zbor
5
Zelenski acuză Ungaria că a trimis drone în spațiul aerian al Ucrainei. Ce ordin i-a dat...
La 30 de ani, a ieșit cu un puști de 17 ani și a spus totul, după ce imaginile au făcut înconjurul lumii și a aflat adevărul
Digi Sport
La 30 de ani, a ieșit cu un puști de 17 ani și a spus totul, după ce imaginile au făcut înconjurul lumii și a aflat adevărul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
femeie cu buletin de vot, alegeri moldova
Alegeri Republica Moldova 2025. Maia Sandu: „Casa noastră scumpă e în...
maia sandu
Maia Sandu: Moldova nu există fără moldovenii din diaspora. „Vă rog...
FED CONFERINTA NICUSOR 300725_28297
Nicușor Dan, despre alegerile parlamentare din Republica Moldova: „De...
oameni care merg pe strada prin ninsoare
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc...
Ultimele știri
Momentul în care o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși sare în aer în Melitopol
Un submarin din Flota rusă a Mării Negre se confruntă cu „probleme tehnice grave” în drum spre Atlantic. Există „risc de explozie”
Rusia: Autorităţile au declarat nivel de urgenţă federal în regiunea cu cea mai mare producţie de grâu
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Maria și Traian Băsescu.
Maria Băsescu a votat la alegerile din Republica Moldova. De ce a mers singură la vot
Chisinau, Republik Moldau 20. Oktober 2024: Präsidentschaftswahl und Verfassungsreferendum in der Republik Moldau Im Bil
Alegerile din Republica Moldova, deschidere de pagină în presa lui Putin. Ce scriu jurnaliștii de la Moscova despre scrutin
femei din Rep moldova cu doi copii in brate, a mers la vot la ambasada chinei
Alegeri Republica Moldova 2025. O moldoveancă a mers 1.400 de kilometri, împreună cu doi copii, pentru a vota la Beijing
traian basescu
Mesajul lui Traian Băsescu înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova
moldovean la urne
Alegeri Republica Moldova 2025. Scenarii de fraudare a votului
Partenerii noștri
Pe Roz
Goldie Hawn, despre importanța sănătății mintale. Drama prin care a trecut fiul ei la 24 de ani și cum l-a...
Cancan
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Fanatik.ro
Gigi Becali a virat banii către CFR Cluj! Ce sumă a încasat Nelutu Varga la finalul săptămânii!
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
„Au aruncat cu popcorn în bunica de 80 ani a lui Paşcanu!” Adevărul despre scandalul din tribune de la...
Adevărul
Câți bani câștigă un muncitor din Sri Lanka în România. Între realitate și percepție
Playtech
Nicușor Dan, fotografiat pe ascuns pe Calea Victoriei! Ce făcea preşedintele, nu s-a putut abţine
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Benfica i-a pus pe masă 9.000.000 € lui Gigi Becali! Patronul FCSB-ului n-a stat pe gânduri
Pro FM
Selena Gomez și Benny Blanco, primele fotografii de la nuntă. Imaginile inedite i-au impresionat pe fani:„Să...
Film Now
La doar 15 ani, Owen Cooper a rescris replicile din „Adolescence” și a luat un premiu Emmy. Nimeni nu știa că...
Adevarul
90 la sută dintre tineri vor să plece din această zonă. Sociolog: „Putem vorbi de un veritabil amurg colectiv...
Newsweek
Italia și România intră în criza pensiilor. Sunt prea mulți pensionari. Lipsesc 2.000.000.000€
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Cum comunică Emma Heming cu Bruce Willis, în timp ce actorul se luptă cu demență frontotemporală: „Avem...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...