Alegeri Republica Moldova 2025. Alerte cu bombă la mai multe secții de votare din diaspora, inclusiv în București

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova transmit că la mai multe secții de votare din diaspora au fost alerte cu bombă, false, după cum au comunicat oficialii din țările în care au avut loc incidentele. Printre țările în care au fost alerte sunt Italia, România sau SUA.

Oficialii moldoveni transmit, într-un comunicat, că au fost pregătite pentru acest scenariu, iar în secțiile unde au avut loc incidentele, procesul electoral a fost reluat.

„Alertele cu bombă au început exact cum au atenționat autoritățile anterior că se va întâmpla ca parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova”, transmit aceștia.

Diplomații de la Chișinău spun că alertele au vizat mai multe țări în care este o diasporă moldovenească impresionantă: „Cazurile au fost la Roma, Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA) și Alicante (Spania).”

Chișinău mai adaugă că era pregătit pentru astfel de scenarii: „Instituțiile statului s-au pregătit pentru acest scenariu, am stabilit proceduri clare și cooperăm cu partenerii noștri din alte state pentru ca procesul electoral să nu aibă de suferit. Rugăm toți cetățenii să asculte recomandările autorităților, informațiile oficiale și să continuăm votul cinstit.

Camerele de supraveghere a proceselor electorale amplasate în secțiile de votare sunt funcționale și țin sub observație instrumentele electorale pentru ca acestea să rămână intacte până la reluarea proceselor de vot.„

Amintim, duminica aceasta sunt organizate cele mai importante alegeri parlamentare din istoria Republicii Moldova. Oamenii sunt chemați la urne pentru a alege între Uniunea Europeană și supunerea față de Kremlin. Moldovenii au de ales de pe o listă cu 23 de partide, blocuri electorale și candidați independenți care vor forma viitorul Legislativ format din 101 deputați. Șefa Comisiei Electorale Centrale a declarat că autoritățile asigură un proces de vot corect și transparent. Până la ora 13:50 au votat circa 871204 de alegători, iar prezența la vot este de 30%, potrivit datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC) de la Chișinău. Oficialii de la MAE moldovenesc transmit că la mai multe secții de votare din diaspora oamenii stau la coadă pentru a putea vota.

