Video Alegeri Republica Moldova 2025. Imagini cu buletine de vot false aruncate sau arse circulă online. Avertismentul Guvernului

buletine vot foc galeata
Foto: contul de Telegram numit trech_kich
Podul de la Rezina a fost închis și circulația oprită, după o alertă cu bombă

Mai multe videoclipuri au apărut pe rețelele de socializare în care apar  buletine de vot false imprimate cu „Votat” și intenționat deteriorate, în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, transmite Agora.md. Guvernul de la Chișinău avertizează cetățenii că „buletinele sunt false, videoul este fals și reprezintă o provocare” și îi îndeamnă „„să nu cadă în capcana dezinformării”.

Mai multe pagini de pe Facebook distribuie un video în care o persoană alege așa-zise buletine care au ștampila „Votat” în dreptul formațiunilor de opoziție, pe care ulterior le aruncă la gunoi sau le arde.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Persoanele care au distribuit videoclipul au declarat că bărbatul care deteriorează buletinele ar fi „legat de Comisia Electorală Centrală”.

Sursa citată precizează că printre paginile care au distribuit informația se numără conturi cunoscute pentru distribuirea falsurilor și a propagandei, cum ar fi „Treș Kiș” și oameni care își exprimă public suportul pentru Rusia și politicieni pro-ruși din Moldova, cum ar fi Tatiana Berbecaru.

Guvernul de la Chișinău a anunțat că buletinele sunt false, iar videoclipul reprezintă o „provocare” și i-a îndemnat pe cetățenii „să nu cadă în capcana dezinformării”.

Citește și: Maia Sandu: Moldova nu există fără moldovenii din diaspora. „Vă rog să nu lăsaţi pe alţii să ne fure viitorul”

„Un video fals este răspândit pe rețele - o voce anonimă prezintă aruncarea unor buletine de vot și favorizarea altora. Buletinele sunt false, video este fals și reprezintă o provocare. Dragi cetățeni, fiți atenți și nu cădeți în capcana dezinformării menite să deturneze procesul electoral corect”, a transmis Guvernul din Republica Moldova, conform Agora.md.

De asemenea, într-o postare pe Facebook, candidatul PAS, Dan Perciun, a calificat videoclipurile drept „falsuri orchestrate” și „încercări de decredibiliza rezultatele alegerilor”.

Citește și: Alegeri Republica Moldova 2025. Alerte cu bombă la mai multe secții de votare din diaspora, inclusiv în București

Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat, pe la ora 17.00, că au fost depistate 141 de cazuri de pretinsă încălcare a legislație, la alegerilor parlamentare, conform datelor Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova. Cele mai multe nereguli constituie fotografierea buletinului de vot și lipsa alegătorilor în lista electorală.

Podul de la Rezina a fost închis și circulația oprită, după o alertă cu bombă

Podul care leagă orașele Rezina și Rîbnița a fost închis pentru circulația rutieră, din cauza unei alerte cu bombă, transmite publicația din Moldova, Zona de Securitate. Se întâmplă în legătură cu o alertă cu bombă. Zona este izolată, iar la fața locului au intervenit serviciile speciale.

pod inchis
Foto: Zona de Securitate Facebook

Mai multe alerte cu bombă au fost declanșate și la unele secții din străinătate. La fel, amintim că podul de la Rîbnița a fost ținta alertelor false și la scrutinul din 2024, în turul doi al alegerilor prezidențiale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Duminică sunt organizate cele mai importante alegeri parlamentare din istoria Republicii Moldova. Oamenii sunt chemați la urne pentru a alege între Uniunea Europeană și supunerea față de Kremlin. Moldovenii au de ales de pe o listă cu 23 de partide, blocuri electorale și candidați independenți care vor forma viitorul Legislativ format din 101 deputați.

Șefa Comisiei Electorale Centrale a declarat că autoritățile asigură un proces de vot corect și transparent.

Oficialii de la MAE moldovenesc transmit că la mai multe secții de votare din diaspora oamenii stau la coadă pentru a putea vota. Tot în diaspora au fost și mai multe alerte cu bombă.

Peste un milion două sute de mii de oameni au votat până la ora 16.30.

Maia Sandu a venit cu un nou mesaj în care vorbește despre tentativele de fraudare a alegerilor.

