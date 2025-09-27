Live TV

Alegeri Republica Moldova 2025. Oamenii sunt chemați la urne pentru un vot crucial: UE sau Rusia

Data publicării:
parlamentul republicii moldova
Parlamentul Republicii Moldova. Foto: Profimedia
Duminică sunt organizate cele mai importante alegeri parlamentare din istoria Republicii Moldova. Oamenii sunt chemați la urne pentru a alege între Uniunea Europeană și supunerea față de Kremlin. Moldovenii au de ales de pe o listă cu 23 de partide, blocuri electorale și candidați independenți care vor forma viitorul Legislativ format din 101 deputați.

3.298.443 de moldoveni sunt așteptați la urne în Republica Moldova și în întreaga lume, transmite Comisia Electorală Centrală (CEC).

Secțiile de votare vor fi deschise între 7 dimineața și 21. Intervalul orar va fi adaptat pentru fiecare țară în care Chișinăul a deschis secții de votare. 

Moscova și-a intensificat într-un mod fără precedent acțiunile de sabotare a direcției pro-europene a Republicii Moldova. Războiul hibrid și coruperea alegătorilor au ajuns la noi culmi. Totul pentru ca Putin să pună mâna pe puterea politică de la Chișinău.

Preluarea Republicii Moldova pare că a devenit un obiectiv strategic pentru Rusia și Vladimir Putin.

Departamente întregi din birourile de propagandă ale Moscovei lucrează asiduu la decredibilizarea Maiei Sandu și a Uniunii Europene.

Analizele au arătat în repetate rânduri cum fermele de boți lucrează intens pentru a duce partidele fidele Kremlinului la putere în Chișinău.

În spatele operațiunii uriașe ar sta dorința Rusiei de a folosi Republica Moldova ca pe un cap de pod în lupta cu Uniunea Europeană și NATO.

Tentativele Rusiei

Mai mult decât atât, ucrainenii avertizează că odată instalați la putere, pro-rușii vor folosi Republica Moldova ca pe o posibilă platformă de a deschide un nou front în Ucraina. Trupele Rusiei, de altfel, staționează în zona separatistă Transnistria încă din 1922.

Rusia a încercat, de altfel, să facă din Republica Moldova cea mai avansată bază militară controlată de către Kremlin din Europa de Est încă din 2003. Atunci, trimisul lui Putin a încercat să-l forțeze pe președintele loial Moscovei de la acea vreme, Vladimir Voronin, să semneze Memorandumul Kozak, care prevedea federalizarea Republicii Moldova.

Odată cu declanșarea războiului din Ucraina, Putin a renunțat definitiv la aparentele forme de diplomație pe care le practica înainte de conflict și a pus tunurile pe democrațiile europene. Alegerile anulate din România sunt o dovadă directă în acest sens.

Sumele uriașe vărsate de Moscova în precampania și campania pentru parlamentare demonstrează dorința uriașă a rușilor de a pune din nou mâna pe Republica Moldova.

Partidele înscrise în cursa electorală

Astăzi moldovenii au de ales între 23 de opțiuni politice, fie că vorbim despre partide politice, blocuri electorale sau candidați independenți.

Cu prima șansă pleacă PAS, partidul aflat la guvernare și care a obținut la alegerile de acum patru ani o majoritate covârșitoare în Parlament.

Pe locul doi în preferințele moldovenilor ar fi blocul așa-numit „Patriotic”. Acesta adună o pleiadă de lideri care au fost membri ai Partidului Comuniștilor sau colaboratori ai acestuia și care s-au reunit acum sub umbrela unui singur bloc. Toți aceștia sunt uniți de admirația și dorința de apropiere față de Rusia.

În viitorul Legislativ de la Chișinău ar mai putea accede și un alt bloc electoral, „Alternativa”. Acesta a fost construit în jurul imagini actualului primar general al Municipiului Chișinău, Ion Ceban.

Ceban este un fost comunist, luptător vehement împotriva semnării acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și un susținător fervent al apropierii Chișinăului de Moscova.

Și „Partidul Nostru” ar putea intra în parlament în urma votului de astăzi. Acesta este condus de către un controversat om de afaceri, Renato Usatîi. Liderul partidului a fost primar al orașului Bălți. Usatîi și-a construit o avere impresionantă prin afaceri în Rusia. Ulterior, Usatîi s-a refugiat în Republica Moldova și a rupt relațiile cu puterea de la Kremlin, cel puțin declarativ.

Lista este continuată de mai mulți candidați independenți sau partide care până astăzi nu au fost creditați cu șansa de a accede în viitorul Legislativ.

Care este pragul electoral

Pragurile electorale stabilite sunt următoarele: 5% pentru formațiunile politice, 7% pentru blocurile electorale și 2% pentru candidații independenți. Doar competitorii electorali care depășesc aceste praguri au dreptul să participe la împărțirea celor 101 de mandate de parlamentar al Republicii Moldova.

În premieră pentru acest scrutin, alegătorii din zece state vor avea și opțiunea de a vota prin corespondență, ca alternativă la prezența fizică la urne.

La acest scrutin electoral vor fi deschise 22 de secții de votare în 14 orașe ale României. Astfel, cetățenii moldoveni aflați în România pe data de 28 septembrie pot vota în orașe precum: București, Iași, Brașov, Bacău, Baia Mare, Galați, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Suceava, Sibiu, Oradea, Timișoara, Târgu-Mureș. Secțiile de votare vor fi deschise între orele 07:00 și 21:00, ora locală.

Lista cu adresele exacte ale secțiilor de votare din România poate fi consultată AICI.

