Alegeri Republica Moldova 2025, rezultate finale. Câte voturi au obținut partidele care vor intra în Parlamentul de la Chișinău

Numărarea voturilor la alegerile parlamentare din Republica Moldova s-a încheiat, iar procesele-verbale au fost centralizate. Cifrele finale, care consfințesc victoria categorică a Partidului Acțiune și Solidaritate, proeuropean, urmează să fie confirmate oficial de Comisia Electorală Centrală.
Rezultatele finale afișate pe site-ul Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova arată că Partidul Acțiune și Solidaritate, fondat de Maia Sandu, a câștigat detașat alegerile, cu peste 50% din voturi.
Potrivit cifrelor Comisiei Electorale Centrale, la alegerile parlamentare din Republica Moldova au votat 1.578.724 de cetățeni.
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) - 50,20% (792.557 voturi)
Pe teritoriul Republicii Moldova, s-au înregistrat 1.300.759 de voturi, din care partidul fondat de Maia Sandu și-a adjudecat 574.054 (44,13%), „Blocul Patriotic” - 367.526 (28,25%), „Alternativa” - 119.905 (9,22%), „Partidul Nostru” - 82.567 (6,35%), PPDA - 74.444 (5,72%).
În România au fost 23 de secții de votare, unde s-au înregistrat 29.209 voturi, majoritatea covârșitoare 25.740 (88,12%), fiind pentru PAS.
În diaspora, au votat 277.965 de oameni, marea majoritate a voturilor (78.61%) mergând la partidul Acțiune și Solidaritate.