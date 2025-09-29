Alegeri Republica Moldova 2025, rezultate finale. Câte voturi au obținut partidele care vor intra în Parlamentul de la Chișinău

Numărarea voturilor la alegerile parlamentare din Republica Moldova s-a încheiat, iar procesele-verbale au fost centralizate. Cifrele finale, care consfințesc victoria categorică a Partidului Acțiune și Solidaritate, proeuropean, urmează să fie confirmate oficial de Comisia Electorală Centrală.

Rezultatele finale afișate pe site-ul Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova arată că Partidul Acțiune și Solidaritate, fondat de Maia Sandu, a câștigat detașat alegerile, cu peste 50% din voturi.

Potrivit cifrelor Comisiei Electorale Centrale, la alegerile parlamentare din Republica Moldova au votat 1.578.724 de cetățeni.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) - 50,20% (792.557 voturi)

„Blocul Patriotic” - 24,17% (381.505 voturi)

Blocul Electoral „Alternativa” - 7,96% (125.673 voturi)

„Partidul Nostru” - 6,20% (97.852 voturi)

Partidul Democrația Acasă (PPDA) - 5,63% (88.679 voturi)

Voturi acasă vs. voturi în diaspora

La alegerile parlamentare au fost organizate 2.274 de secții de votare, dintre care 1.973 în Republica Moldova și 301 în străinătate.

Pe teritoriul Republicii Moldova, s-au înregistrat 1.300.759 de voturi, din care partidul fondat de Maia Sandu și-a adjudecat 574.054 (44,13%), „Blocul Patriotic” - 367.526 (28,25%), „Alternativa” - 119.905 (9,22%), „Partidul Nostru” - 82.567 (6,35%), PPDA - 74.444 (5,72%).

În România au fost 23 de secții de votare, unde s-au înregistrat 29.209 voturi, majoritatea covârșitoare 25.740 (88,12%), fiind pentru PAS.

În diaspora, au votat 277.965 de oameni, marea majoritate a voturilor (78.61%) mergând la partidul Acțiune și Solidaritate.

