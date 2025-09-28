Cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne, duminică, pentru un vot istoric. Aceștia au avut de ales între Uniunea Europeană și revenirea sub controlul Rusiei. Peste 1.585.168 de moldoveni au fost prezenți la urne pentru a-și exprima opțiunea politică, atât în țară cât și în străinătate.

Oamenii au fost chemați la urne pentru a alege între Uniunea Europeană și supunerea față de Kremlin. Moldovenii au avut de ales de pe o listă cu 23 de partide, blocuri electorale și candidați independenți care vor forma viitorul Legislativ format din 101 deputați. Șefa Comisiei Electorale Centrale a declarat că autoritățile au asigurat un proces de vot corect și transparent.

Oficialii de la MAE moldovenesc au transmis că la mai multe secții de votare din diaspora oamenii au stat la coadă pentru a putea vota. Tot în diaspora au fost și mai multe alerte cu bombă. Maia Sandu a venit cu mai multe mesaje pe parcursul zilei în care a vorbit despre tentativele de fraudare a alegerilor.

Cu un îndemn la vot a venit și președintele României, Nicușor Dan. Forțele speciale au reținut mai mulți membri ai serviciilor secrete din Transnistria care pregăteau violențe.

Cum a decurs votul duminică în Republica Moldova puteți urmări AICI.

Primele declarații ale liderilor politici

Actualizare 21.05: Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu a venit cu o primă declarație după închiderea urnelor. Acesta a mulțumit moldovenilor care au venit la urne și a îndemnat moldovenii din afara țării să continue votul.

„Oamenii au luat o decizie foarte importantă pentru Republica Moldova. Am văzut tentative de fraudare a procesului electoral. Rugăm răbdare și calm pentru a urmări procesul electoral. Către membrii secțiilor de votare, să fie vigilenți, iar cei din diaspora să continue să voteze”.

Și președintele PSRM, fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a ieșit cu o declarație în numele Blocului Politici „Patrioții” pe care-l conduce. Acesta a vorbit despre faptul că actuala guvernare a pierdut majoritatea în Parlamentul de la Chișinău. Dodon a chemat oamenii la protest, pentru luni în fața Parlamentului.

Editor : A.R.