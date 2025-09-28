Presa din Federația Rusă relatează pe larg despre alegerile parlamentare din Republica Moldova. Jurnaliștii ruși acuză „fraude” și nereguli în timpul scrutinului.

„Împotriva politicienilor din opoziție din Moldova se deschid dosare penale, aceștia fiind reținuți la aeroport pentru că au vizitat Rusia. Cel mai mediatizat caz a fost cel al șefei Gagauziei, Evghenia Guțul, care a fost condamnată la șapte ani de închisoare. Pentru a împiedica candidații din opoziție să participe la alegeri, partidul de guvernământ „Acțiune și Solidaritate” încearcă să extindă competențele serviciilor speciale sub pretextul combaterii corupției electorale. În republică au fost închise multe mass-media care nu erau pe placul conducerii, printre care și publicațiile rusești” acuză oficiosul Kremlinului.

„Dictatura Sandu sub masca democrației”: cum se desfășoară alegerile în Moldova”, titrează o altă publicație afiliată puterii de la Moscova

Cei de la Komsomolskoe Pravda vorbesc despre „mituirea moldovenilor din diaspora europeană”.

„Diaspora moldovenească din Europa este mituită, dusă la secțiile de votare și instruită: totul a fost pregătit în avans, de aceea observatorii nu sunt lăsați să participe la alegeri.

În Europa, după câteva ore de funcționare a secțiilor de votare, urnele sunt deja aproape pline cu buletine de vot – s-au pregătit bine.”

„Apar fotografii magice din secțiile de votare din diferite țări europene. Secțiile funcționează doar câteva ore, iar urnele sunt deja aproape pline cu buletine de vot. Și totuși, conform datelor CEC, prezența la vot în diaspora nu este la fel de mare ca la alegerile anterioare. Miracol, și nimic altceva.”

Amintim, Duminică sunt organizate cele mai importante alegeri parlamentare din istoria Republicii Moldova. Oamenii sunt chemați la urne pentru a alege între Uniunea Europeană și supunerea față de Kremlin. Moldovenii au de ales de pe o listă cu 23 de partide, blocuri electorale și candidați independenți care vor forma viitorul Legislativ format din 101 deputați. Șefa Comisiei Electorale Centrale a declarat că autoritățile asigură un proces de vot corect și transparent. Până la ora 13:00 au votat circa 755.000 de alegători, iar prezența la vot este de 26,54%, potrivit datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC) de la Chișinău.

Editor : A.R.