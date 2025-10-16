Live TV

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au fost validate de către Curtea Constituțională de la Chișinău

cladirea parlamentului din republica moldova
Clădirea Parlamentului din Republica Moldova. Foto: Profimedia

Magistrații Curții Constituționale din Republica Moldova  au examinat joi, 16 octombrie, sesizarea Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău care se referă la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși. Judecătorii CC au validat rezultatele scrutinului.

Repartizarea celor 101 mandate în viitorul Parlament va fi următoarea:

  1. Partidul Acțiune și Solidaritate – 55 de mandate;
  2. Blocul Patriotic – 26 de mandate;
  3. Blocul Alternativa – 8 mandate;
  4. Partidul Nostru – 6 mandate;
  5. Partidul Democrația Acasă – 6 mandate.

După pronunțarea hotărârii CCM, președintele R. Moldova, Maia Sandu, urmează să convoace legislativul în ședința de constituire.

