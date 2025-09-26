Live TV

Alertă cu bombă la judecătoria unde urmează să fie examinat dosarul lui Vladimir Plahotniuc

masina de politie din republica moldova
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Shutterstock

Sediul unei judecătorii din municipiul Chişinău, unde urmează să aibă loc o ședință în care este anchetat Vladimir Plahotniuc, a fost evacuat, vineri dimineaţă, în urma unei alarme cu bombă, au transmis reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei din Republica Moldova.

Alarma de la Judecătoria Buiucani a avut loc cu 18 minute înainte de ora de începere a unei şedinţe în care oligarhul Vlad Plahotniuc urma să fie judecat pentru frauda miliardului de dolari din sistemul bancar moldovenesc.

"Astăzi dimineaţă, la ora 09:42, Poliţia a înregistrat un apel telefonic de la un bărbat care a comunicat despre faptul că Judecătoria Buiucani ar fi minată, iar la moment zona este încercuită, toate serviciile specializate se află la faţa locului şi acţionează conform protocoalelor", au transmis oficialii Poliţiei din Moldova.

Plahotniuc, care a deţinut şi funcţia de prim-vicepreşedinte al Parlamentului Republicii Moldova, dar şi pe cea de preşedinte al Partidului Democrat din Moldova, a fost extrădat, joi, din Grecia, la cererea autorităţilor moldovene, care aveau emise pe numele lui patru mandate de arestare, transmite Agerpres.

Vlad Plahotniuc este principalul suspect în legătură cu dispariţia în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, sumă ce reprezenta, la acel moment, 12% din produsul internt brut al acestui stat.

El a fost arestat, pe 21 iulie, la Atena, după ce se urcase într-un avion cu destinaţia Dubai. Arestarea a avut loc în baza unui aviz emis de Interpol în care se afirma că Plahotniuc deţinea 16 paşapoarte, inclusiv din România, Mexic şi Rusia.

