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Alertă falsă cu bombă pe aeroportul din Chișinău. Pasagerii au fost temporar evacuați, autoritățile anunță reluarea activității

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aeroportul chisinau
Aeroportul Chișinău. Foto: Facebook
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Pasagerii și personalul Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău au fost evacuați, după o alertă falsă cu bombă, iar procedura de înregistrare a fost temporar suspendată.

ACTUALIZARE 18:20 „Verificările efectuate de echipele specializate au fost finalizate, iar alerta semnalată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău nu s-a confirmat.

Accesul pasagerilor în terminal a fost reluat, iar procedurile de îmbarcare au început. Echipele aeroportului, în cooperare cu instituțiile responsabile, coordonează reluarea operațiunilor.

Recomandăm pasagerilor să verifice în timp real statutul zborurilor pe panoul online al aeroportului, să urmărească notificările companiilor aeriene cu care au planificat zborul și să urmeze indicațiile personalului”, au transmis reprezentanții aeroportului, într-o postare pe Facebook.

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Știrea inițială. Serviciile aeroportuare, împreună cu polițiștii de frontieră, au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și a personalului din terminal. De asemenea, la fața locului s-au deplasat subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI), potrivit sursei citate.

Pasagerii care au un zbor planificat pentru ziua de vineri, 2 octombrie, sunt îndemnați să verifice statutul acestuia pe panoul online al aeroportului.

Totodată, călătorilor li se recomandă să-și păstreze calmul și să urmeze indicațiile personalului și ale autorităților.

Editor : Ș.R.

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