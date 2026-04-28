Alexandru Bălan, fostul adjunct SIS, acuzat de trădare de patrie în România și Moldova a fost trimis în Belarus. Decizia Maiei Sandu

Alexandru Balan, fost director al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din R. Moldova, este extrădat, 24 aprilie 2026. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Maia Sandu a anunțat, marți, că fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat că spiona pentru KGB a fost trimis în Belarus în cadrul unui schimb de prizonieri prin care vor reveni la Chișinău doi agenți ai SIS, reținuți în Rusia. 

Lidera de la Chișinău a scris pe rețelele sociale: „Republica Moldova a reușit să elibereze și să aducă acasă doi cetățeni moldoveni aflați în captivitate în Rusia. Ambii, fiind angajați ai Serviciului de Informații și Securitate, au fost eliberați și reîntorși autorităților noastre într-un schimb internațional de persoane.
Îi mulțumesc Președintelui Trump pentru implicarea sa și a administrației SUA în succesul acestei acțiuni. Le mulțumesc tuturor partenerilor - din SUA, Polonia și România, pentru implicare la fiecare etapă a procesului și pentru sprijinul acordat autorităților noastre. Le sunt recunoscătoare tuturor instituțiilor noastre pentru profesionalism și cooperarea internațională realizată la cel mai înalt nivel care a făcut posibilă salvarea ofițerilor noștri.”

Aceasta a adăugat: „Această operațiune este în desfășurare de multe luni, sub coordonarea Serviciului de Informații și Securitate, iar anumite detalii nu au putut fi oferite în public pentru a nu pune în pericol toată operațiunea, dar și viața celor doi cetățeni moldoveni.
Pentru a-i putea readuce acasă, în urma unei operațiuni complexe, cei 2 ofițeri au fost schimbați, după cum s-a solicitat de cealaltă parte, cu alte două persoane: un cetățean al Federației Ruse, Popova Nina, care acționa împotriva statului Republica Moldova, și Alexandru Bălan, cetățean al Republicii Moldova, acuzat de trădare de țară în interesul KGB-ului din Belarus, care a fost grațiat pentru a putea pleca în Belarus”.

Maia Sandu a conchis: „Pentru țara noastră este un câștig care nu poate fi măsurat printr-o simplă ecuație matematică - noi am readus acasă doi cetățeni care lucrează pentru Republica Moldova renunțând, în schimb, la 2 deținuți care au lucrat împotriva Republicii Moldova.
Ofițerii noștri sunt în drum spre casă și îi așteptăm să ajungă cu bine! Este important ca ofițerii să treacă toate testele medicale - prioritatea noastră este să ne asigurăm că sunt sănătoși și primesc, în caz de necesitate, tratamentele de care au nevoie”.

 

Negocierile au fost coordonate de SUA, în cadrul lor a fost eliberat și un cunoscut jurnalist din Polonia, transmite The Guardian

Jurnalistul polono-belarus Andrzej Poczobut, laureatul Premiului Saharov pentru 2025, a fost eliberat din închisoarea din Belarus.

Eliberarea sa a fost confirmată de prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, care a postat o fotografie cu acesta pe rețelele de socializare, scriind: „Andrzej Poczobut este liber! Bine ai venit acasă, în Polonia, prietene.”

Arestat de autoritățile belaruse în 2021, Poczobut a fost condamnat la opt ani într-o colonie penală în urma unui proces condamnat pe scară largă ca fiind motivat politic pentru a reduce la tăcere criticii. În ultimii ani au existat tot mai multe semnale de îngrijorare cu privire la starea sa de sănătate în deteriorare.

Acordându-i Premiul Saharov în 2025, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, i-a lăudat pe Poczobut și pe co-câștigătoarea Mzia Amaglobeli din Georgia ca fiind „doi jurnaliști al căror curaj strălucește ca un far pentru toți cei care refuză să fie reduși la tăcere”.

„Amândoi au plătit un preț greu pentru că au spus adevărul puterii, devenind simboluri ale luptei pentru libertate și democrație.”

Eliberarea sa face parte dintr-un presupus schimb de prizonieri între Polonia și Belarus, ale cărui detalii nu au fost încă raportate sau confirmate.

Și ambasada SUA la București a scris despre operațiunea în care a fost implicată și România:  „Salutăm eliberarea a trei cetățeni polonezi și a doi cetățeni moldoveni din detenție în Belarus și Rusia, un rezultat important făcut posibil prin eforturi diplomatice susținute și o coordonare strânsă între parteneri.
România a avut un rol semnificativ în sprijinirea acestor eforturi, lucrând alături de Statele Unite, Polonia și Moldova pentru a contribui la aducerea în siguranță acasă a cinci persoane.
Acest rezultat evidențiază importanța parteneriatelor de încredere și a colaborării pentru promovarea obiectivelor comune de securitate și umanitare.”

Editor : A.R.

