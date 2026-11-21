Autorităţile moldovene ar putea „să experimenteze” dacă s-au săturat să mai aibă diplomaţi moldoveni care lucrează în Rusia, a declarat pentru TASS purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, comentând declaraţiile făcute la Chişinău privind posibilitatea expulzării ambasadorului rus.

Anterior, preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a sugerat că autorităţile ţării l-ar putea declara persona non grata pe ambasadorul Rusiei, Oleg Ozerov, notează News.ro.

Miercuri, Ozerov a primit o notă de protest din partea Ministerului de Externe de la Chişinău, după ce drone au pătruns pe teritoriul Republicii Moldova. Diplomatul a calificat aceste demersuri drept nefondate.

„Dacă s-au săturat să mai aibă diplomaţi moldoveni care lucrează aici, ar putea să experimenteze”, a declarat Zaharova, întrebată despre această posibilitate.

Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a declarat că nu exclude scenariul expulzării ambasadorului agreat al Federaţiei Ruse la Chişinău, Oleg Ozerov, după ce şapte aparate de zbor au survolat ilegal spaţiul aerian al ţării pe 17 noiembrie, iar şase explozii au fost raportate, fiind descoperite fragmente de dronă în mai multe regiuni. Totuşi, Grosu consideră că decizia trebuie cântărită cu atenţie, pentru a lua în calcul eventuale consecinţe.

„Prima întrebare legată de eventuala expulzare. Evident şi această măsură este în instrumentarul pe care îl putem folosi. Întrebarea este cât de mult ajută în momentul de faţă acest lucru. Credeţi-mă, am spus-o şi public, şi eu, ca simplu cetăţean, sunt tentat la un asemenea lucru. Merită, tare mult merită acest om să fie trimis acolo de unde a venit, dar trebuie să comensurăm în contextul în care ne aflăm acum şi ce trebuie să facem, astfel încât să păstrăm liniştea şi pacea”, a declarat preşedintele Parlamentului de la Chişinău, citat de Radio Moldova.

Editor : B.E.