Anchetă în Republica Moldova: nu se știe cine a invitat şi cine a acordat vize unei delegaţii de talibani, în vizită la Chișinău

Guvernul de la Chişinău a dispus verificarea modului în care au fost emise invitaţiile şi vizele acordate unei delegaţii a guvernului taliban din Afganistan, aflat sub sancţiuni, care a sosit în Republica Moldova, informează un comunicat al Ministerului moldovean al Afacerilor Externe.

Totodată, guvernul a dispus revizuirea procedurilor interne prin care se fac aceste invitaţii.

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că o delegaţie a Ministerului Agriculturii din Afganistan a primit vize de intrare în Republica Moldova, dar precizează că nu vor avea loc întrevederi bilaterale sau contacte oficiale cu reprezentanţii delegaţiei.

Vizita ar fi fost iniţiată în contextul unor discuţii purtate de producători agricoli locali cu reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova privind posibile exporturi cu caracter umanitar către Afganistan, ţară care se confruntă cu o situaţie gravă de insecuritate alimentară.

„Precizăm că delegaţia care a sosit în Republica Moldova nu este vizată de sancţiuni internaţionale. În acelaşi timp, menţionăm că Republica Moldova respectă cu stricteţe regimurile internaţionale de sancţiuni şi nu recunoaşte guvernarea talibană din Afganistan”, transmite MAE de la Chişinău.

Iniţial, s-a aflat despre prezenţa acestei delegaţii din presa afgană. The Kabul Tribune, o publicaţie afgană de limbă engleză, a scris că o delegaţie la nivel înalt din partea Ministerului Agriculturii, Irigării şi Zootehniei, condus de talibani, s-a deplasat în Moldova la invitaţia oficială a guvernului moldovean, pentru a discuta despre extinderea cooperării practice şi tehnice între cele două ţări.

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Potrivit sursei, delegaţia este condusă de viceministrul pentru agricultură şi zootehnie, Sadr Azam Osmani, şi va rămâne în Moldova până pe 7 august.

În timpul vizitei, delegaţia afgană urmează să poarte discuţii cu oficialii moldoveni privind extinderea cooperării în domeniul agriculturii, cercetării şi inovării agricole, protecţiei plantelor, tehnologiilor agricole moderne şi implementării programelor practice comune, a scris The Kabul Tribune, care citează Ministerul afgan al Agriculturii.

„Afganistanul şi Moldova au potenţial de cooperare în domeniul dezvoltării agricole. Domeniile de colaborare posibilă includ schimbul de experienţă în cercetarea şi inovarea agricolă, combaterea bolilor şi dăunătorilor plantelor, adoptarea tehnologiilor agricole moderne şi creşterea producţiei agricole”, se arată în comunicatul de la Kabul.

În prezent, Republica Moldova nu are un titular la Ministerul Agriculturii. Radu Musteaţa, ministrul agriculturii din noul guvern condus de Vasile Tofan, şi-a dat demisia în 24 iulie, la două zile după ce a fost învestit, iar un înlocuitor al său nu a fost încă nominalizat deocamdată.

Editor : Sebastian Eduard