Armata Republicii Moldova va fi dotată cu tehnică militară canadiană de ultimă generaţie

Armata Naţională a Republicii Moldova va fi dotată cu peste 100 de vehicule militare blindate de ultimă generaţie. Ministerul Apărării moldovean şi Centrul de investiţii în apărare din Estonia au încheiat marţi un acord-cadru şi contractul privind achiziţionarea tehnicii de la compania Roshel din Canada, informează Moldpres şi Radio Chişinău.

Această achiziţie face parte din pachetul de asistenţă pentru anii 2022 - 2025, destinat consolidării capacităţilor de mobilitate şi transport a Armatei naţionale a R. Moldova. Respectivul proiect este implementat cu sprijinul Uniunii Europene, prin intermediul programului „Instrumentul European pentru Pace”.

În cadrul unei întrevederi cu reprezentanţii companiei canadiene, ministrul moldovean al apărării, Anatolie Nosatîi, a mulţumit pentru receptivitate şi deschidere. De asemenea, ministrul a evidenţiat importanţa sprijinului consistent al Uniunii Europene la consolidarea capacităţilor de apărare ale Republicii Moldova.

Anatolie Nosatîi a precizat că această achiziţie va contribui la modernizarea procesului de instruire, creşterea interoperabilităţii forţelor, sporirea rezilienţei instituţionale şi alinierea treptată la standardele europene, potrivit IPN şi Deschide.md.

Costul total al proiectului este de peste 50 de milioane de euro şi constituie un grant european nerambursabil, notează sursele citate de Agerpres.

Vehiculele achiziţionate vor fi livrate până în luna mai 2027, potrivit media de peste Prut.

Editor : Liviu Cojan