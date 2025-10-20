AUR își asumă oficial „paternitatea” asupra partidului surpriză din Republica Moldova. Simion și Costiuc au semnat protocolul

Partidul surpriză care a intrat în Parlamentul din Republica Moldova, acuzat că ar fi beneficiat de susținere mascată din partea AUR pe timpul campaniei electorale, a semnat un protocol oficial cu partidul condus de către George Simion, AUR.

Preşedintele AUR, George Simion, şi preşedintele Partidului Democraţia Acasă din Republica Moldova, Vasile Costiuc, au semnat, luni, la Senat, un protocol prin care cele două forţe politice îşi doresc să coopereze pentru atingerea scopurilor comune.

"Susţinerea reciprocă, cooperare, conferinţe comune şi susţinere la nivel european, coordonare strategică a paşilor în năzuinţele şi scopurile comune pe care cele două partide le au, inclusiv aderarea Partidului Democraţia Acasă la familia politică europeană din care AUR face parte (...). Relaţia noastră cu Partidul Democraţia Acasă, care se consfinţeşte şi printr-un protocol de colaborare, (...) să reprezinte un nou pas pentru a dialoga cu toate forţele politice de la Chişinău", a enumerat Simion prevederile documentului.

Simion a reiterat că AUR susţine "restabilirea adevărului istoric, repararea nedreptăţilor care s-au făcut românilor de pe ambele maluri ale Prutului şi procesul de unificare al naţiunii române - un singur stat pe viitor".

"Asta susţin de când sunt prezent în spaţiul public, înainte să intru în politică. Sigur că integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este un pas binevenit în acea direcţie", a adăugat Simion.

Costiuc a precizat că Partidul Democraţia Acasă îşi doreşte să facă parte din familia conservatorilor europeni pentru "a învăţa din mers ce înseamnă democraţia".

La ceremonia de semnare a protocolului au fost prezenţi şase parlamentari ai Partidului Democraţia Acasă din Republica Moldova.

