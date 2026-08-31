„Avem datoria să avem grijă de ea”. Maia Sandu, mesaj emoționant cu ocazia Zilei Limbii Române

Cu ocazia marcării Zilei Limbii Române, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj de omagiu în care a vorbit despre eforturile depuse de înaintași și nevoia de a avea grijă în contiunare de ea.

Șefa statului a subliniat că limba română este parte din ființa locuitorilor de peste Prut.

„Părinții și bunicii noștri au continuat să o vorbească și în cele mai vitrege vremuri, în ciuda interdicțiilor și umilințelor. Datorită lor, limba română a dăinuit pe această bucată de pământ.

Astăzi o putem vorbi liber, fără teamă. Cu atât mai mult, avem datoria să avem grijă de ea. Și, mai ales, să le transmitem copiilor noștri dragostea pentru limba română, așa cum am primit-o și noi de la cei dinaintea noastră. Să le lăsăm această moștenire prețioasă: o limbă vie, vorbită frumos, în care să-și spună poveștile, să-și cânte doinele și să-și rostească dorul. La mulți ani, Limba Română!”, se menționează în mesajul prezidențial.

Amintim că anual, la data de 31 august este marcată Ziua Limbii Române în Republica Moldova, în România și în Ucraina. Tradițional, în Republica Moldova în această zi este organizată Marea Dictare Națională, sub patronajul președintelui. Tot Mare Dictare în acest an se organizează și în România, iar în Ucraina se desfășoară evenimente culturale dedicate Limbii Române.

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Editor : A.R.