Avertismentul Maiei Sandu de Ziua Națională: „Aceste valori sunt amenințate mai mult ca oricând”

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis luni un mesaj cu ocazia Zilei Naţionale a României, subliniind importanţa momentului istoric de la 1 decembrie 1918, care a deschis drumul spre pace, libertate şi democraţie pentru poporul român. Şefa statului vecin avertizează, într-o postare pe Facebook, că aceste valori sunt, în prezent, "ameninţate mai mult ca oricând".

În contextul internaţional complicat, Maia Sandu afirmă că generaţiile de astăzi au responsabilitatea de a onora prin acţiuni eforturile şi sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba Iulia. Ea îndeamnă la apărarea acestei moşteniri, pentru a asigura copiilor şi nepoţilor un spaţiu românesc în care să poată trăi liber, demn şi cu respect pentru valorile naţionale.

Mesajul preşedintei se încheie cu urarea: "La mulţi ani, România! La mulţi ani tuturor românilor!".

Editor : A.R.