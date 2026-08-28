Maia Sandu a fost comparată cu Napoleon Bonaparte la ședința solemnă de la Președinția Republicii Moldova, dedicată celor 35 de ani de independență. Alexandru Arseni, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova și unul dintre semnatarii Declarației de Independență, i-a sugerat șefei statului de peste Prut să urmeze exemplul împăratului francez și să „ia coroana” pentru reunificarea neamului românesc.

În discursul său, Arseni a evocat momentul încoronării lui Napoleon Bonaparte, care, potrivit acestuia, nu a așteptat ca Papa să-i pună coroana pe cap, ci a luat-o și s-a încoronat singur.

„Astăzi, onorată doamnă președinte, în virtutea evoluției, dumneavoastră aveți coroana în mână, pe care aveți tot dreptul și binecuvântarea să o puneți pe actul reîntregirii neamului românesc în grădina Maicii Domnului”, a declarat Arseni.

Comparația și mesajul adresat președintei au stârnit reacții în sală, iar Igor Grosu nu și-a ascuns zâmbetul, în timp ce lidera de la Chișinău nu și-a putut ascunde emoțiile în urma comparației.

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Editor : A.R.