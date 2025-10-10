Live TV

Blocul pro-rușilor din Parlamentul de la Chișinău se destrămă. Partidul fostului președinte Voronin anunță că va merge separat

Parliamentary Elections in Chisinau, Moldova - 11 Jul 2021
Vladimir Voronin.

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova anunță că se vor separa de blocul „Patriotic”, în viitorul Parlament. Cel puțin asta a declarat președintele PCRM, Vladimir Voronin, pentru RIA Novosti.

Partidul Comuniștilor susține ca colaborarea dintre partidele blocului trebuie să continue, dar nu în cadrul blocului.

Va fi elaborată o concepție specială de cooperare între aceste patru partide, însă nu în componența blocului.

Vom forma o fracțiune a Partidului Comuniștilor, care se va ocupa de chestiuni parlamentare și nu numai, pentru că trebuie să lucrăm cu alegătorii și după alegeri.

„Se pregătește ședința Comitetului Central al Partidului Comuniștilor, unde vom trage concluziile campaniei electorale. De asemenea, vom stabili strategia noastră de activitate în parlament și strategia de colaborare cu toate partidele de stânga”, a explicat Voronin, potrivit agora.md. 

Ce spun socialiștii, principalul partid din Bloc

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), parte a blocului „Patriotic”, a venit cu o reacție privind declarația liderului comuniștilor, Vladimir Voronin, referitoare la intenția de a forma o fracțiune parlamentară separată.

PSRM se află în proces de contestare a rezultatelor alegerilor parlamentare în instanțele de judecată și ulterior în cadrul ședinței CC.

„Decizia despre formarea fracțiunilor parlamentare va fi luată și anunțată la prima ședință a Parlamentului ales, în caz dacă alegerile vor fi validate de CC”, a subliniat formațiunea.

Cinci formațiuni ar urma să acceadă în Parlament, după alegerile din 28 septembrie. Mai exact, Partidul „Acțiune și Solidaritate” (PAS) ar urma să dețină 55 de mandate. Blocul „Patriotic” (BEP) ar avea 26 de deputați. Câte șase locuri de parlamentare le vor reveni celor din Partidul „Nostru” (PN) și Partidul „Democrația Acasă” (PPDA). Iar Blocul „Alternativa” vine în Legislativ cu 8 parlamentari.

La început, Comisia Electorală Centrală a înregistrat blocul cu trei partide: PSRM, Inima Moldovei și Viitorul Moldovei.

Ulterior, la formațiune s-a alăturat și PCRM.

Blocul înființat înainte de alegerile parlamentare, și-a schimbat componența pe parcursul campaniei. S-a întâmplat după ce după ce Partidul Inima Moldovei a fost exclus din cursa electorală.

