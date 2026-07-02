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BOR l-a ales pe noul Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor. Cine este Preasfințitul Antonie

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nou mitropolit
Sursa foto: Mitropolia Basarabiei
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Din articol
Cine este Mitropolitul Antonie

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales joi pe Episcopul Antonie de Bălți în demnitatea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, anunță Mitropolia Basarabiei. 

Hotărârea a fost adoptată în cadrul ședinței de lucru desfășurate sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei.

Pentru aceeași demnitate a candidat și Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud.

Cine este Mitropolitul Antonie

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, s-a născut în data de 29 mai 1963, în localitatea Hârbovăț, raionul Anenii Noi, din Republica Moldova. A absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie din Chișinău, iar ulterior Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași.

Din anul 1995, ierarhul a desfășurat activități administrative, misionare, culturale și mediatice în cadrul Mitropoliei Basarabiei, implicându-se în reorganizarea și dezvoltarea vieții bisericești din eparhie.

În ședința din 22 mai 2014, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea Înaltpreasfințitului Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, l-a ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, cu titulatura de Orhei.

Hirotonia întru arhiereu a avut loc în data de 24 mai 2014, în cadrul Sfintei Liturghii săvârșite în Catedrala Patriarhală din București.
Patru ani mai târziu, în 24 mai 2018, Sfântul Sinod l-a ales, prin vot secret, Episcop de Bălți.

Mitropolitul Basarabiei deține și titlul de Exarhul Plaiurilor. Acesta este un titlu bisericesc onorific și administrativ din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, acordat ierarhilor care au jurisdicție canonică extrateritorială, adică în afara granițelor țării sau ale eparhiei de bază.

Editor : A.R.

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