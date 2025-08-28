Un candidat la parlamentarele din Republica Moldova folosește metoda Georgescu pentru a fi vedetă pe TikTok. Cine este Vasile Costiuc

Candidatul susținut de către George Simion în alegerile parlamentare din Republica Moldova folosește o rețea de conturi pentru a-și crește popularitatea pe platforma TikTok. Vasile Costiuc, președintele partidului „Democrația Acasă” s-a remarcat prin acuzații nefondate privind presupusul turism electoral organizat de către autoritățile de la Chișinău pentru a-l susține pe Nicușor Dan în campania pentru alegerile prezidențiale din România, se arătă într-un raport Expert Forum.

Costiuc a înregistrat o explozie neobișnuită pe TikTok în ultimele săptămâni. Creșterea de 300% în ultimele şapte zile față de săptămâna precedentă stârneşte suspiciuni legitime privind autenticitatea acestei popularități.

Cifrele sunt impresionante, dar nu atipice pentru platforma TikTok unde totul se viralizează imprevizibil: peste 1 milion de vizualizări strânse doar în ultima săptămână, acuză analiștii Epert Forum.

Prezentăm mai jos analiza făcută de către grupul de cercetare a platformei specializate în analiza evenimentelor electorale și combaterea dezinformării, coordonat sub egida fact-hub.eu. Raportul complet poate fi consultat AICI.

Experții au identificat 17 conturi care au creat 417 videoclipuri în ultimele şapte zile, promovând majoritar politicianul Vasile Costiuc și partidul acestuia.

Paradoxul vizibilității: În ciuda numărului ridicat de vizualizări pentru videoclipuri, vorbim de conturi relativ mici cu până în 1000 de urmăritori. E foarte ușor să ne treacă pe sub radar conturi teoretic irelevante, dar care, conform criteriilor TikTok care ne sunt în continuare necunoscute, pot exploda algoritmic cu milioane de vizualizări cuantificate și ele după o rețetă proprie, complet aleatoriu.

Cum funcționează rețeaua

Stratul 1 – Conturile Principale (16 conturi): Aceste conturi funcționează ca nucleul operațiunii, caracterizându-se prin repostarea masivă între ele, exclusivitatea mesajelor politice și tipare manifeste în numele conturilor – toate poziționându-se împotriva actualei clase politice moldovenești aflate la guvernare. Coordonarea lor e evidentă prin folosirea acelorași hashtag-uri de direcționare și sincronizarea mesajelor.

Stratul 2 – Infrastructura de Urmaritori de tip Bot (993 conturi): Peste 900 de conturi funcționează ca urmăritori fideli ai acelorași 16 conturi principale, rulând popularizarea conținutului și funcționând exclusiv ca amplificatori artificiali. Aceste conturi nu produc conținut propriu, ci există majoritar doar pentru a crea iluzia unei popularități organice.

Mecanismul începe cu conturile „mamă” care produc conținut politic aparent autentic, mesaje care par să vină de la cetățeni obișnuiți care își exprimă susținerea pentru Vasile Costiuc. Aceste conturi creează iluzia unei mișcări de la bază, de jos în sus, a unui entuziasm organic pentru candidat. Apoi intervine infrastructura: sute de conturi cu potențial de CIB care amplifică artificial acest conținut prin like-uri, share-uri și comentarii, creând un volum artificial de interacțiuni.

Cine este Vasile Costiuc

Se declară profesor de istorie și geografie, dar oficial a muncit ca reporter, fotograf şi operator la Jurnal de Chişinău, în perioada 2008-2010. Ulterior, pentru o scurtă perioadă, este artist dramatic la Teatrul Ginta Latină, iar apoi activează mai mult ca activist politic şi în cadrul unor companii private.

A fost în trecut membru al Organizaţiei de Tineret a Partidului Liberal (2004-2007) şi consultant politic la Alianţa “Moldova Noastră”, partid ce nu mai există. Din 2011 şi până în prezent este preşedintele Partidului “Democraţia Acasă”, transmite rise.md.

A participat cu partidul său la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, fiind cap de listă obţinând mai puţin de 2.500 de voturi, adică 0,15% din total. La alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, este pe poziţia a treia în lista Partidului „Democrația Acasă”. Rezultatul a fost mai puţin de 4.500 de voturi, sau circa 0,32% din total.

La scrutinul parlamentar din 11 iulie 2021, revine pe prima poziţie şi în plus include numele său pe simbolul electoral al partidului, dar obţine peste 21.000 de voturi, adică 1,45% din total.

Acţiunile de protest şi transmisiunile live din diverse locaţii, cu acuzaţii la adresa unor persoane, au atras mai multe procese cu privire la apărarea onoarei, demnităţii și reputaţiei profesionale, inclusiv funcţionari, politicieni, miniştri, foşti procurori și oameni de afaceri.

La începutul anului 2022 este reţinut pentru o scurtă perioadă într-un dosar privind înstrăinarea frauduloasă a terenurilor la Primăria Durlești, având iniţial statutul de învinuit. Costiuc susţinea atunci că dosarul este unul la comanda unui fost procuror. De atunci şi până acum el afirmă că nu a mai fost audiat în acest dosar.

În ultima perioadă, formaţiunea condusă de Costiuc s-a apropiat foarte mult de Partidul AUR din România, făcând campanie în Republica Moldova pentru George Simion, la alegerile prezidenţiale din mai 2025.

În octombrie 2024, Vasile Costiuc a candidat pentru Camera Deputaților pe circumscripția Diaspora, fiind prezentat drept membru AUR din 2024 și colaborator AUR din 2020.

La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, este iarăşi cap de listă al Partidului „Democrația Acasă”.

Vasile Costiuc a organizat mai multe acțiuni alături de George Simion. Aici este la o conferință de presă din Parlamentul României, vorbind despre situația din Republica Moldova.

