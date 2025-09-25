Live TV

Câți ani de închisoare riscă oligarhul Plahotniuc în dosarul „jaful secolului”. Anunțul procurorilor moldoveni

Vladimir Plahotniuc a fost adus încătușat la Chișinău. Sursa foto: Profimedia Images

După ce a fost adus în joi dimineață în Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc a fost reținut și plasat în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Procurorul anticorupție, Alexandru Cernei, a precizat că, odată cu reținerea, au intrat în vigoare toate cele patru mandate de arest preventiv emise anterior pe numele acestuia, iar termenul de 30 de zile de arest a început să curgă din momentul perfectării procesului-verbal.

Potrivit procurorului anticorupție din Republica Moldova, oligarhul urmează să fie informat oficial despre acuzațiile formulate în lipsa sa în patru dosare penale, precum și despre învinuirile din dosarul Frauda bancară, aflat deja pe rolul instanței.

Această acțiune va avea loc în incinta Penitenciarului nr. 13, imediat după ce acesta va fi preluat de administrația instituției. La acest moment, nu sunt admise declarații din partea inculpatului. El va putea decide dacă oferă sau nu declarații abia după ce i se aduc oficial la cunoștință acuzațiile.

„Procedural, după ce finalizăm acțiunea cu prezentarea învinuirii, dumnealui urmează a fi prezent în fața instanței de judecată care a emis mandatele de arest pentru a respecta dreptul său prevăzut de Convenția Europeană a Dreptului Omului ca orice persoană arestată urmează imediat prezentată în fața unui judecător. Acest lucru poate să se întâmple astăzi dacă reușim să finalizăm acțiunea în penitenciarul 13. În caz contrar, poate să fie și data de mâine”, a declarat Alexandru Cernei.

Mâine este programată o ședință de judecată în dosarul Frauda bancară, cunoscută în spațiul public drept „jaful secolului” la care Plahotniuc va trebui să fie prezent. Procurorul afirmă că ședința este stabilită de mai mult timp și toți participanții au fost deja informați.

Vladimir Plahotniuc riscă o pedeapsă cumulativă de 25 de ani de închisoare: 15 ani pentru escrocherie și 10 ani pentru spălare de bani. Plahotniuc are două dosare în Frauda Bancară. În unul dintre acestea, el este învinuit că a beneficiat de 39 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro, iar în altul – de 21.000.000 de dolari.

Plahotniuc mai are statut de învinuit în dosarele - Frauda Bancară, Metalferos, Blanchetele de pașapoarte, dosarul Kuliok. În prezent, a fost trimisă în judecată doar o cauză.

