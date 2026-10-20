Cazul care a împărțit R. Moldova în două: grăniceri ucraineni au trecut ilegal Nistru pentru a opri un bărbat care fugea de război

Doi angajaţi ai Serviciului de Stat de Grăniceri al Ucrainei au fost reţinuţi de o patrulă a Poliţiei de Frontieră a Republicii Moldova pe 17 octombrie în timp ce urmăreau un fugar ucrainean pe Nistru, la două zile după un incident similar, când alţi doi grăniceri ucraineni au intrat în Republica Moldova cu o ambarcaţiune cu motor în timpul unei acţiuni de reţinere a unui cetăţean ucrainean, a anunţat luni seara Poliţia de Frontieră din R. Moldova.

Primul incident s-a petrecut în apropierea satului Holoşniţa din raionul Soroca, în timp ce incidentul din 17 octombrie a avut loc în apropierea satului Vasilcău din acelaşi raion.

Potrivit NewsMaker, al doilea incident s-a petrecut pe 17 octombrie, în jurul orei 14:00, dar a fost anunţat de Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova în seara zilei de 19 octombrie.

„Din informaţiile preliminare, cei doi grăniceri ucraineni se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu, desfăşurând activităţi de reţinere a unui cetăţean ucrainean pe râul Nistru, în apropierea malului moldovenesc”, a comunicat Poliţia de Frontieră.

Potrivit instituţiei, cei doi grăniceri au fost conduşi la sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Soroca, pentru aplicarea procedurilor legale. „În acest caz a fost iniţiată urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trecere ilegală a frontierei de stat, prevăzută la art. 362 din Codul penal al Republicii Moldova. Circumstanţele exacte ale producerii incidentului urmează să fie stabilite în cadrul cercetărilor”, a declarat Poliţia de Frontieră.

În ceea ce-l priveşte pe cetăţeanul ucrainean urmărit de grăniceri, acesta a solicitat azil în Republica Moldova, cererea sa urmând să fie examinată potrivit procedurilor legale. Şi cetăţeanul ucrainean urmărit de grănicerii din ţara sa în 15 octombrie a cerut azil în Moldova şi, potrivit autorităţilor, acesta are şanse de a obţine acest statut.

Imagini de la incidentul de pe Nistru din 15 octombrie au fost publicate pe rețelele sociale. În înregistrare, localnicii se ceartă cu cei doi grăniceri şi îi acuză că l-au lovit pe bărbat cu o bâtă în cap şi au încercat să îl înece. „Nu l-am înecat”, a reacţionat unul dintre grăniceri. O patrulă de intervenţie a Poliţiei de Frontieră s-a deplasat la faţa locului şi i-a preluat pe cei doi grăniceri ucraineni. Aceştia au fost conduşi la sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Cosăuţi, iar procuratura a dispus pornirea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trecere ilegală a frontierei de stat. Între timp, cetăţeanul ucrainean, pe care cei doi grăniceri ar fi intenţionat să-l reţină, a fost internat în secţia de traumatologie a Spitalului Raional Soroca. Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, originar din Kiev, a fost diagnosticat cu comoţie cerebrală.

În urma acestui incident din 15 octombrie, Republica Moldova a transmis Ucrainei „o notă informativă” în legătură cu trecerea ilegală a frontierei, a declarat preşedintele Comisiei parlamentare securitate naţională, apărare şi ordine publică, Lilian Carp, la Radio Moldova. Oficialul susţine că bărbatul care a cerut azil în Moldova cel mai probabil îl va primi.

După ce imaginile au fost făcute publice, cazul a stârnit o adevărată dezbatere în Republica Moldova cu privire la modul în care Ucraina încearcă să împiedice fuga bărbaților apți pentru război peste hotare.

Editor : Alexandru Rotaru