Live TV

Cazul care a împărțit R. Moldova în două: grăniceri ucraineni au trecut ilegal Nistru pentru a opri un bărbat care fugea de război

Data publicării:
newsmaker
Sursa foto; NewsMaker
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Doi angajaţi ai Serviciului de Stat de Grăniceri al Ucrainei au fost reţinuţi de o patrulă a Poliţiei de Frontieră a Republicii Moldova pe 17 octombrie în timp ce urmăreau un fugar ucrainean pe Nistru, la două zile după un incident similar, când alţi doi grăniceri ucraineni au intrat în Republica Moldova cu o ambarcaţiune cu motor în timpul unei acţiuni de reţinere a unui cetăţean ucrainean, a anunţat luni seara Poliţia de Frontieră din R. Moldova.

Primul incident s-a petrecut în apropierea satului Holoşniţa din raionul Soroca, în timp ce incidentul din 17 octombrie a avut loc în apropierea satului Vasilcău din acelaşi raion.

Potrivit NewsMaker, al doilea incident s-a petrecut pe 17 octombrie, în jurul orei 14:00, dar a fost anunţat de Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova în seara zilei de 19 octombrie.

„Din informaţiile preliminare, cei doi grăniceri ucraineni se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu, desfăşurând activităţi de reţinere a unui cetăţean ucrainean pe râul Nistru, în apropierea malului moldovenesc”, a comunicat Poliţia de Frontieră.

Potrivit instituţiei, cei doi grăniceri au fost conduşi la sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Soroca, pentru aplicarea procedurilor legale. „În acest caz a fost iniţiată urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trecere ilegală a frontierei de stat, prevăzută la art. 362 din Codul penal al Republicii Moldova. Circumstanţele exacte ale producerii incidentului urmează să fie stabilite în cadrul cercetărilor”, a declarat Poliţia de Frontieră.

În ceea ce-l priveşte pe cetăţeanul ucrainean urmărit de grăniceri, acesta a solicitat azil în Republica Moldova, cererea sa urmând să fie examinată potrivit procedurilor legale. Şi cetăţeanul ucrainean urmărit de grănicerii din ţara sa în 15 octombrie a cerut azil în Moldova şi, potrivit autorităţilor, acesta are şanse de a obţine acest statut.

Imagini de la incidentul de pe Nistru din 15 octombrie au fost publicate pe rețelele sociale. În înregistrare, localnicii se ceartă cu cei doi grăniceri şi îi acuză că l-au lovit pe bărbat cu o bâtă în cap şi au încercat să îl înece. „Nu l-am înecat”, a reacţionat unul dintre grăniceri. O patrulă de intervenţie a Poliţiei de Frontieră s-a deplasat la faţa locului şi i-a preluat pe cei doi grăniceri ucraineni. Aceştia au fost conduşi la sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Cosăuţi, iar procuratura a dispus pornirea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trecere ilegală a frontierei de stat. Între timp, cetăţeanul ucrainean, pe care cei doi grăniceri ar fi intenţionat să-l reţină, a fost internat în secţia de traumatologie a Spitalului Raional Soroca. Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, originar din Kiev, a fost diagnosticat cu comoţie cerebrală.

În urma acestui incident din 15 octombrie, Republica Moldova a transmis Ucrainei „o notă informativă” în legătură cu trecerea ilegală a frontierei, a declarat preşedintele Comisiei parlamentare securitate naţională, apărare şi ordine publică, Lilian Carp, la Radio Moldova. Oficialul susţine că bărbatul care a cerut azil în Moldova cel mai probabil îl va primi.

După ce imaginile au fost făcute publice, cazul a stârnit o adevărată dezbatere în Republica Moldova cu privire la modul în care Ucraina încearcă să împiedice fuga bărbaților apți pentru război peste hotare. 

Editor : Alexandru Rotaru

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Blood pressure measurement in progress
1
Ce activitate simplă poate reduce tensiunea arterială mai mult decât 30 de minute de...
Construcții fără autorizație în gospodărie. Foto Getty Images
2
Ce poți construi în curte fără autorizație în 2026: Cum se aplică corect regula celor 20...
atac scoala bistrita colaj
3
Atac la o școală din Bistrița: o profesoară și un elev, răniți. Suspectul a premeditat...
Protests are taking place in Paris on October 17
4
Celulă de criză în Franța: mașini incendiate, vitrine sparte și 2.400 de arestări...
profgaze rusia europa vladimir putin
5
SUA vor să dea Moscovei o nouă mână de ajutor. Trimișii lui Donald Trump au propus...
Arpad Paszkany, milionarul retras. A plecat din România și trăiește în lux
Digi Sport
Arpad Paszkany, milionarul retras. A plecat din România și trăiește în lux
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sistem de rachete Patriot.
SUA, lovitură devastatoare pentru Ucraina. Washington a interzis țărilor terțe să transfere rachete Patriot către Kiev
Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
Avertismentul unui fost comandant NATO: Trump ar putea sacrifica Ucraina pentru a obține ajutorul lui Putin în problema Iranului
World Cup Draw, Washington - 05 Dec 2025
„Aș face asta”. Trump laudă, din nou, Rusia și se declară încântat de o întâlnire cu dictatorii de la Beijing și Moscova
Soldați Coreea de Nord în Rusia
Coreea de Sud își retrage personalul diplomatic din Ucraina: care e motivul răcirii relațiilor dintre Seul și Kiev
profimedia-1051938225
„Este o provocare uriașă”. Cele cinci dezbateri-cheie care vor influența viitoarele planuri de război ale NATO împotriva Rusiei
Recomandările redacţiei
plenul camerei deputatilor parlament
Ultimele minute până la votul decisiv pentru învestirea Guvernului...
760707992_3892741587523339_8750701143259595426_n
Moody’s explică de ce instalarea noului Guvern și adoptarea bugetului...
nicusor dan presidency ro
Nicușor Dan: Protestul și strigătul sunt mijloace democratice...
Pig's head
Saga capetelor de porc continuă. Un al doilea incident tip Cosa...
Ultimele știri
Radu Marinescu, despre salariile restante ale magistraților: Vom discuta în Guvern pentru o formulă care să nu dezechilibreze financiar
Dan Dungaciu anunță ce va face AUR la votul pentru Guvernul Niculescu: „Nu e dansul nostru. Nu suntem nici măcar pe ring”
Horațiu Moldovan și-a anunțat demisia din fruntea CNAS. Alexandru Rogobete: „Mă bucur că un om lipsit de viziune ca dânsul a plecat”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 lucruri pe care le fac părinții buni, dar pe care copiii ajung să le aprecieze abia la maturitate
Cancan
Un băiat de 20 de ani s-a aruncat în fața trenului, în stația Constantin Brâncoveanu. Informații de ultimă oră
Fanatik.ro
„Are un deget violet! Posibil fractură”. FCSB, în pericol să piardă un titular la derby-ul cu Rapid
editiadedimineata.ro
Rusia folosește o rețea de boți și videoclipuri false generate cu AI pentru a influența alegerile din SUA
Fanatik.ro
„Îl văd la FCSB!” Nicolae Mitea l-a propus direct în primul 11 al lui Gigi Becali: „ADN de fotbalist”
Adevărul
Autostrada în carouri roșii, soluția neobișnuită găsită de inginerii unei țări. Șoferii sunt avertizați că...
Digieconomic
Salariul minim în Europa în 2026: cât câștigă românii și cât se plătește în Germania, Italia sau Spania
Digi FM
Un preot a murit în timpul slujbei, strivit de un crucifix uriaș. Cu câteva clipe înainte, vorbise despre cât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La o zi după ce a anunțat divorțul de Gael Monfils, Elina Svitolina a decis să spună adevărul
Pro FM
Elizabeth Hurley și Billy Ray Cyrus, logodiți după un an și jumătate de iubire. Actrița de 61 de ani...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rosamund Pike, despre decizia care i-a afectat cariera. Se întâmpla chiar după ce „Gone Girl” o catapultase...
Adevarul
Recordul comercial al Chinei zguduie economia globală. Ce avertizează experții
Newsweek
Florin Manole, declarații confuze despre creșterea vârstei de pensionare în Armată. Legea îl contrazice!
Digi FM
Inna, nașă de botez într-o ținută care a atras toate privirile. Ce a făcut artista înainte să intre în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ora de iarnă 2026. Când se schimbă ceasurile și de ce ne putem simți mai obosiți, deși dormim o oră în plus
Digi Animal World
Un urs negru a intrat într-o bibliotecă din California și a făcut ravagii printre gustări. Ce a făcut înainte...
Film Now
Meryl Streep, despre chimia incontestabilă cu Robert Redford: Era divin. Cu adevărat uimitor. Nu voiam ca...
UTV
Mădălina Ghenea a ales o rochie neagră din dantelă la Bucharest Fashion Week. A continuat seara în club până...