Cazul care a zguduit Republica Moldova. Fostul oficial a cărui soție s-a sinucis a fost pus sub acuzare. Ce spun procurorii

Fostul vicepreședinte al raionului Hîncești din Republica Moldova, Dmitri Vartic, soțul femeii decedate Liudmila Vartic, a fost pus sub învinuire pe 22 mai 2026, fiindu-i incriminate două capete de acuzare: violență în familie soldată cu tentativă de sinucidere și violență în familie soldată cu sinuciderea victimei, anunță luni, 25 mai, Procuratura Generală de peste Prut printr-un comunicat.

Conform procurorilor moldoveni, în privința bărbatului a fost aplicată măsura preventivă sub formă de obligare de a nu părăsi țara, cu aplicarea consemnului la frontieră.

„(…)Mai exact, bărbatului i-au fost incriminate două capete de acuzare:

1. violență în familie soldată cu tentativă de sinucidere (art. 201¹ alin. (3) lit. b) din Codul penal), pentru acțiuni pretins comise în luna noiembrie 2025, când victima ar fi avut o tentativă de sinucidere ca urmare a actelor de violență exercitate asupra acesteia;

2. violență în familie soldată cu sinuciderea victimei la 3 martie 2026 (art. 201¹ alin. (3) lit. b) din Codul penal).

Învinuitului i se impută acțiuni și inacțiuni intenționate comise asupra unui membru de familie, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaționale și al comunicațiilor electronice, manifestate prin izolare, intimidare în scopul impunerii voinței și exercitării controlului asupra victimei, precum și prin interzicerea utilizării bunurilor și resurselor comune, acțiuni care, potrivit acuzării, ar fi determinat tentativa de sinucidere și ulterior sinuciderea victimei.

Urmărirea penală este în continuare în desfășurare, fiind așteptate rezultatele expertizei medico-legale suplimentare în comisie, care urmează să contribuie la stabilirea circumstanțelor relevante pentru investigarea completă și obiectivă a cazului. La fel, după recepționarea tuturor rezultatelor expertizelor dispuse, urmează a fi numită și expertiza psihologico-psihiatrică post mortem. Procuratura va informa opinia publică despre evoluțiile ulterioare, în măsura în care acestea nu vor afecta desfășurarea anchetei”, menționează PG.

Procedura de exhumare a corpului neînsuflețit al Liudmilei Vartic și expertiza medico-legală repetată, efectuată în prezența unui expert din România, nu au relevat, deocamdată, „elemente noi”. Informația a fost comunicată de ministra Afacerilor Interne de peste Prut, Daniella Misail-Nichitin, care a precizat că acestea sunt concluzii preliminare, iar autoritățile așteaptă „rezultatele oficiale în scris”.

Miercuri, 20 mai, după ședința Guvernului, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin de la Chișinău, a oferit actualizări despre cazul morții Liudmilei Vartic, după ce a fost întrebată de jurnaliști despre evoluția anchetei, transmite zdg.md.

După ce, la începutul lunii mai 2026, autoritățile au anunțat că a avut loc exhumarea, ministra a declarat că specialiștii, împreună cu un expert din România, au finalizat deja expertiza medico-legală suplimentară. „Acum așteaptăm rezultatele oficiale în scris”, a precizat ministra.

„Preliminar, nu sunt elemente suplimentare la raportul de expertiză medico-legală realizată anterior”, a declarat Daniella Misail-Nichitin.

Aceasta a precizat că expertiza grafologică a scrisorilor este încă în desfășurare. „Toate aceste rezultate ale rapoartelor care sunt încă în proces vor fi examinate de către procurori, iar concluziile vor fi coroborate cu probele acumulate anterior”, a adăugat ministra.

Mamă a două fetițe, Liudmila a murit pe 3 martie 2026, după ce a căzut în gol de la etajul unei clădiri din Chișinău, unde locuia împreună cu mama sa. La Hîncești, despre moartea femeii s-a aflat abia după ce a fost înmormântată.

Pe rețelele sociale au apărut mai multe postări în care soțul femeii, Dumitru Vartic, era acuzat că și-ar fi abuzat partenera, fapt care ar fi condus-o la suicid. Acesta are statut de bănuit în dosar.

Avocații lui Dumitru Vartic a emis un comunicat de presă, în care au declarat că „în ceea ce privește acuzațiile de violență fizică sau psihică, apărarea sustine ferm că nu există niciun fel de probe din timpul vieții Ludmilei Vartic care să ateste că soțul său, Dumitru Vartic, ar fi aplicat vreodată violență fizică sau psihică împotriva ei”.

