Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentul European. Reacția eurodeputaților

Maia Sandu a ținut un discurs istoric în Parlamentul European, marți, despre incursiunile forțelor ruse în alegerile din Republica Moldova. Lidera de la Chișinău a vorbit pe larg despre metodele pe care Kremlinul le folosește pentru a deturna parcursul european al țării sale.

În momentul în care Maia Sandu a fost condusă de către președintele Parlamentului, Roberta Metsola, eurodeputații prezenți în sală au întâmpinat-o cu multe aplauze.

După discursul de aproximativ jumătate de oră al Maiei Sandu, în care a vorbit pe larg despre metodele folosite de Moscova pentru a recuceri puterea politică din Republica Moldova, deputații europeni au ovaționat-o pe Maia Sandu, în picioare, minute în șir.

Totuși, imediat după ce aplauzele eurodeputaților au luat sfârșit s-a distins o singură voce din plenul legislativului european.

Vocea cunoscută publicului din România și, mai nou, celui din Parlamentul European a strigat „Moldova e România”. Vocea este a Dianei Șoșoacă, fostul avocat, actual președinte de partid și europarlamentar din partea României, care s-a remarcat prin teoriile conspirației pe care le-a răspândit în spațiul public de-a lungul anilor și pentru pozițiile sale vădit pro-Moscova, demonstrate prin vizitele repetate la ambasada Federației Ruse la București.

Momentul în care Șoșoacă strigă la Maia Sandu poate fi urmărit în clipul video de mai jos, chiar la sfârșitul discursului Maiei Sandu.

Editor : A.R.