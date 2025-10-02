Live TV

Ce cadouri a primit Maia Sandu de la Macron, Merz sau Papa Leon. Cel mai scump este cel oferit de președintele francez

Data actualizării: Data publicării:
Maia Sandu
Maia Sandu, Foto Profimedia

Maia Sandu a primit cadouri protocolare în sumă de 57 de mii de lei moldovenești în perioada iulie – septembrie 2025. Cel mai scump cadou, estimat la aproape 10 mii de lei moldovenești, i-a fost oferit președintei de către omologul său francez, Emmanuel Macron. Președinția a declarat daruri oficiale și de la Papa Leon al XIV-lea la Vatican, cancelarul german Friedrich Merz și președintele polonez, Andrzej Duda.

Președinția a publicat lista celor 24 de cadourilor protocolare obținute de șefa statului în trimestrul al treilea al anului 2025. În sumă, acestea valorează 57 de mii de lei moldovenești.

Cu ocazia vizitei la Chișinău de Ziua Independenței, președintele Franței Emmanuel Macron i-a oferit Maiei Sandu, cu ocazia un pix-roller placat cu aur, din colecția Elysee a casei S.T. Dupont. Acesta este estimat la 9 950 de lei moldovenești. Tot Emmanuel Macron i-a dăruit, în aceeași zi, o bombonieră din porțelan, decorată cu crenguțe și flori poleite cu aur fin pe fond albastru. Valoarea cadoului: 5 640 de lei moldovenești.

De Ziua Independenței, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, i-a dăruit președintei un bol pentru fructe din porțelan Weimar, decorat cu flori orientale. Cadoul este evaluat la 2 820 de lei moldovenești, transmite zdg.md

Cu ocazia vizitei în Italia, Papa Leon al XIV-lea i-a oferit Maiei Sandu o carte „L’appartamento pontificio delle udienze” (1 290 de lei) și o sculptură în basorelief plat, realizată din bronz, în stil modern-religios, ambalată în cutie albă din piele, care valorează 7 850 de lei moldovenești.

Atunci, Maia Sandu i-a oferit lui Papa Leon un tablou semnat de pictorița Valeria Duca. Pictura se numește „Supraviețuire”, reprezentând imaginea unei refugiate ucraineană și a fost prezentată la expoziția de artă din februarie 2024 cu denumirea de „Februarie 2022: Ecouri”, care marcha trei ani de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina și redă, prin artă, istoriile refugiaților care și-au găsit adăpost în R. Moldova.

Ignazio La Russa, președintele Senatului Republicii Italiene, i-a oferit Maiei Sandu o farfurie din sticlă venețiană Murano, suflată manual și decorată cu puncte aurii, care ar valora circa 6 150 de lei.

Președintele Poloniei, Andrzej Duda, i-a dăruit Maiei Sandu, în cadrul vizitei de lucru la Varșovia, o figurină decorativă sub forma unui cocostârc alb, realizată manual din porțelan de designerul Mieczysław Naruszewicz. Cadoul este evaluat la 4 850 de lei moldovenești.

Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, i-a oferit Maiei Sandu, la Conferința anuală a Ambasadorilor, o carte istorică „Dzieje Swoszowic: Królewskiej Perły Rzeczypospolitej”. Valoarea cadoului este de 790 de lei moldovenești.

Dragoș-Nicolae Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene al României, i-a oferit Maiei Sandu, la Chișinău, un set de birou Parker, cu stilou, călimară și cartușe, ambalat într-o cutie. Cadoul este estimat la 2 640 de lei moldovenești.

Ambasadorul Belarusului în R. Moldova, Anatoly Buben, în contextul ceremoniei de prezentare a scrisorilor de acreditare i-a oferit președintei față de masă cu 6 șervețele, brodate manual, prezentate într-o cutie de lemn pictată cu flori în stil tradițional, care costă 3 800 de lei moldovenești.

Administrația orașului Northampton (Marea Britanie) i-a dăruit Maiei Sandu, în timpul vizitei oficiale, o oglindă decorativă „Art Deco” Mackintosh, realizată manual. Valoarea acesteia este de 680 de lei moldovenești.

Surorile Osoianu i-au dăruit Maiei Sandu, cu ocazia participării la Festivalul Dinastiilor de Familii „La izvorul Osoiencelor”, un suvenir decorativ din sticlă organică, gravat cu inscripția evenimentului, montat pe suport vertical. Acesta este estimat la 350 de lei moldovenești.

Organizatorii Festivalului Național de Folclor „La Nistru, la Mărgioară” i-au oferit Maiei Sandu, în semn de apreciere, un suvenir decorativ din sticlă organică, personalizat prin gravură. Valoarea cadoului este de 450 de lei moldovenești.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Carduri sociale vouchere sprijin pentru romania
2
Au intrat banii: românii care au carduri sociale pentru alimente au primit prima tranșă...
lacul de acumulare vidraru
3
Diana Buzoianu, despre francezii care „ne fură apa și aurul din lacuri”: Extremiștii...
boeing p8 poseidon in zbor
4
SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot...
N23 SOSIRE NICUSOR MACRON DINEU SUMMIT UE COPENHAGA VO 011025_00192
5
Nicușor Dan a participat la dineul organizat de regele Danemarcei la Copenhaga. Șeful...
”Lupta rușinii” s-a mutat la București: o româncă a intrat în ring cu un bărbat și ce a urmat e complet neașteptat
Digi Sport
”Lupta rușinii” s-a mutat la București: o româncă a intrat în ring cu un bărbat și ce a urmat e complet neașteptat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
FED DECLARATII NICUSOR DAN 021025 FOCTR1_21218
Nicușor Dan face declarații la summitul din Cophenhaga. Anunț crucial...
Bucharest, Romania. 23rd Jun, 2025: Ionut Mosteanu, proposed Minister of Defense, is heard by the specialized committees of the Romanian Parliament. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
România nu va putea doborî dronele rusești aflate la graniță, dacă...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM...
militari sua nato deveselu
Militarii americani de la baza Deveselu nu vor fi plătiți până când...
Ultimele știri
Dosar privind furtul de motorină și piese de locomotivă de la CFR Marfă: șapte persoane au fost reținute
De teama că va fi următoarea țintă a Rusiei, Lituania construiește adăposturi antiaeriene: „Trebuie să ne pregătim”
„Vor fi pregătiți”. Rusia a deschis o școală în Krasnodar pentru a-i învăța pe copii cum să utilizeze dronele de război
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Maria Zaharova
Maria Zaharova compară rezultatul alegerilor din Republica Moldova cu cele din România: „Un alt pas înapoi al Occidentului”
Press conference of the Chairman of the Parliament of the Republic of Moldova Igor Grosu and the Chairman of the House of Representatives of the Irish Parliament Sean O'Fergale following the meeting.
Igor Grosu, liderul PAS, avertisment după victoria în alegerile din R. Moldova: Kremlinul nu se va resemna, se va replia
grosu
Igor Grosu, liderul PAS, întâlnire cu Ilie Bolojan la București: Am convenit să ducem relațiile bilaterale „la un nivel fără precedent”
bogdan-aurescu-2
Diplomație și fapte: România, Republica Moldova și consolidarea drumului european
Marina Tauber, Evghenia Guţul şi Ilan Şo la parada de Ziua Victoriei din Piaţa Roşie de la Moscova
Unul dintre principalii politicieni ai Moscovei în R. Moldova a fost condamnat la peste 7 ani de închisoare. Tauber a fugit în Rusia
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie sfidează orice regulă și pozează în costum de baie la 77 de ani: „Destest să-mi acopăr corpul!” Cum...
Cancan
Florin, livratorul de la Glovo care a emoționat o țară întreagă, declarații cu ochii în lacrimi după ce s-a...
Fanatik.ro
Câți bani câștigă, de fapt, românii în străinătate. Ce salariu are un șofer de camion sau un zugrav în 2025...
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere
Adevărul
Europa își ridică un „Zid de drone” pe flancul estic. Ce este și la ce servește?
Playtech
Câți ani trebuie să lucrezi pentru pensia minimă în România. Ce s-a schimbat în 2025
Digi FM
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul născut acum o lună. Ce nume au ales pentru primul nepot al...
Digi Sport
Decizia și anunțul instanței în cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului său de doi ani
Pro FM
Ce relație are fiica lui Michael Jackson cu mătușa ei. Paris și Janet Jackson s-au întâlnit la Săptămâna...
Film Now
Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus cererea de divorț de Keith Urban. Actrița nu și-a dorit...
Adevarul
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem...
Newsweek
Cum a ajuns guvernul să nu aibă bani să crească pensiile? Marea Recalculare a costat 4.000.0000.000€
Digi FM
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos. Cine e partenera fundașului...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
"Fața ei arată complet diferit!" Val de reacții după apariția Emmei Stone la Paris, din partea fanilor care...
UTV
David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație. Ce spune Andra despre idila...