Ce cadouri a primit Maia Sandu de la Macron, Merz sau Papa Leon. Cel mai scump este cel oferit de președintele francez

Maia Sandu a primit cadouri protocolare în sumă de 57 de mii de lei moldovenești în perioada iulie – septembrie 2025. Cel mai scump cadou, estimat la aproape 10 mii de lei moldovenești, i-a fost oferit președintei de către omologul său francez, Emmanuel Macron. Președinția a declarat daruri oficiale și de la Papa Leon al XIV-lea la Vatican, cancelarul german Friedrich Merz și președintele polonez, Andrzej Duda.

Președinția a publicat lista celor 24 de cadourilor protocolare obținute de șefa statului în trimestrul al treilea al anului 2025. În sumă, acestea valorează 57 de mii de lei moldovenești.

Cu ocazia vizitei la Chișinău de Ziua Independenței, președintele Franței Emmanuel Macron i-a oferit Maiei Sandu, cu ocazia un pix-roller placat cu aur, din colecția Elysee a casei S.T. Dupont. Acesta este estimat la 9 950 de lei moldovenești. Tot Emmanuel Macron i-a dăruit, în aceeași zi, o bombonieră din porțelan, decorată cu crenguțe și flori poleite cu aur fin pe fond albastru. Valoarea cadoului: 5 640 de lei moldovenești.

De Ziua Independenței, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, i-a dăruit președintei un bol pentru fructe din porțelan Weimar, decorat cu flori orientale. Cadoul este evaluat la 2 820 de lei moldovenești, transmite zdg.md.

Cu ocazia vizitei în Italia, Papa Leon al XIV-lea i-a oferit Maiei Sandu o carte „L’appartamento pontificio delle udienze” (1 290 de lei) și o sculptură în basorelief plat, realizată din bronz, în stil modern-religios, ambalată în cutie albă din piele, care valorează 7 850 de lei moldovenești.

Atunci, Maia Sandu i-a oferit lui Papa Leon un tablou semnat de pictorița Valeria Duca. Pictura se numește „Supraviețuire”, reprezentând imaginea unei refugiate ucraineană și a fost prezentată la expoziția de artă din februarie 2024 cu denumirea de „Februarie 2022: Ecouri”, care marcha trei ani de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina și redă, prin artă, istoriile refugiaților care și-au găsit adăpost în R. Moldova.

Ignazio La Russa, președintele Senatului Republicii Italiene, i-a oferit Maiei Sandu o farfurie din sticlă venețiană Murano, suflată manual și decorată cu puncte aurii, care ar valora circa 6 150 de lei.

Președintele Poloniei, Andrzej Duda, i-a dăruit Maiei Sandu, în cadrul vizitei de lucru la Varșovia, o figurină decorativă sub forma unui cocostârc alb, realizată manual din porțelan de designerul Mieczysław Naruszewicz. Cadoul este evaluat la 4 850 de lei moldovenești.

Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, i-a oferit Maiei Sandu, la Conferința anuală a Ambasadorilor, o carte istorică „Dzieje Swoszowic: Królewskiej Perły Rzeczypospolitej”. Valoarea cadoului este de 790 de lei moldovenești.

Dragoș-Nicolae Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene al României, i-a oferit Maiei Sandu, la Chișinău, un set de birou Parker, cu stilou, călimară și cartușe, ambalat într-o cutie. Cadoul este estimat la 2 640 de lei moldovenești.

Ambasadorul Belarusului în R. Moldova, Anatoly Buben, în contextul ceremoniei de prezentare a scrisorilor de acreditare i-a oferit președintei față de masă cu 6 șervețele, brodate manual, prezentate într-o cutie de lemn pictată cu flori în stil tradițional, care costă 3 800 de lei moldovenești.

Administrația orașului Northampton (Marea Britanie) i-a dăruit Maiei Sandu, în timpul vizitei oficiale, o oglindă decorativă „Art Deco” Mackintosh, realizată manual. Valoarea acesteia este de 680 de lei moldovenești.

Surorile Osoianu i-au dăruit Maiei Sandu, cu ocazia participării la Festivalul Dinastiilor de Familii „La izvorul Osoiencelor”, un suvenir decorativ din sticlă organică, gravat cu inscripția evenimentului, montat pe suport vertical. Acesta este estimat la 350 de lei moldovenești.

Organizatorii Festivalului Național de Folclor „La Nistru, la Mărgioară” i-au oferit Maiei Sandu, în semn de apreciere, un suvenir decorativ din sticlă organică, personalizat prin gravură. Valoarea cadoului este de 450 de lei moldovenești.

